149-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:58 У військових колах США обговорюється пропозиція передати Україні флот штурмовиків A-10. New York Times зазначає, що в ця ідея має сенс з погляду як потреб України, так і інтересів розвитку американських ВПС.

Штурмовики A-10 розроблялися в роки Холодної війни спеціально для ураження наземних цілей і насамперед - для боротьби з радянськими танками, які й зараз широко застосовуються Росією. У той же час Пентагон вже не перший рік намагається позбавитися цих машин, щоб звільнити кошти для закупівлі та обслуговування багатоцільових літаків, які більшою мірою відповідають уявленням американських стратегів про майбутні військові конфлікти, в яких можуть брати участь США. Але домогтися від Конгресу санкції цього американським військовим досі не вдавалося; законодавці вперто виділяли гроші на підтримку та модернізацію флоту А-10.

Міністр ВПС США Френк Кендалл відразу в кількох заявах цього тижня допускав можливість передачі А-10 Україні. Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун на Аспенському Форумі з безпеки прямо не говорив про А-10, але припустився можливості передачі Україні бойових літаків, причому швидше за все не російських. Обговорюється можливість передачі Україні винищувачів F-16, але міністр оборони України Резніков висловив сумнів у їхній доцільності: " Якщо хтось думає, що літаки F-16 – це рішення, то воно глибоко помиляється. Наші аеродроми не готові до F-16, там є нюанси. Тому, можливо, нам потрібні інші літаки. Не тільки F-16 хороші. Є й інші літаки сучасного стандарту. Наприклад, Gripen шведського виробництва".

09:34 Вночі росіяни обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини, повідомив керівник ОВА Валентин Резніченко.

Нікополь російські військові обстріляли двічі випустили 100 снарядів з РСЗВ, попередньо, одна людина загинула, одна поранена, пошкоджені 11 приватних будинків, газовід та водовід, залізнична колія.

У Покровській громаді Нікопольського району росіяни ударили по складах, розбило трансформатор - кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді (Криворізький район) ударили зі ствольної артилерії, загорівся приватний будинок, пожежу загасили.

В Апостоловому (Криворізький район) було сім "прильотів", попередньо, 8 людей поранені, зруйновані три школм, пошкоджені житлові будинки поряд.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

На Донбасі українські війська продовжують відбивати спроби росіян штурмувати Вуглегірську ТЕС. Російські артилерійські обстріли зосереджені на районах навколо міст Краматорськ і Сіверськ.

21 липня 2022 року губернатор Миколаївської області Віталій Кім заявив, що російські війська нанесли сім ударів із зенітно-ракетних комплексів по об’єктах інфраструктури, енергетичних об’єктів і складів. Росія збільшила використання ракет протиповітряної оборони в режимі вторинної наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет. З початку вторгнення Росія майже напевно розгорнула поблизу України стратегічні системи протиповітряної оборони С-300 і С-400, призначені для збивання літаків і ракет на великих відстанях. Ця зброя має відносно невеликі боєголовки, призначені для знищення літаків. Вони можуть становити серйозну загрозу для військ у відкритих і легких будівлях, але навряд чи зможуть пробити міцні конструкції. Існує висока ймовірність того, що ця зброя не потрапить у ціль і спричинить жертви серед цивільного населення, оскільки ракети не оптимізовані для цієї ролі, а екіпажі ЗРК мало навчені для таких завдань.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 39 000 (+150) осіб, танків – 1704 (+0) од., бойових броньованих машин – 3920 (+8) од., артилерійських систем – 863 (+4) од., РСЗВ – 251 (+0) од., засобів ППО – 113 (+0) од., літаків – 221 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3) од., автомобільної техніки – 2803 (+22) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 72 (+0) од., крилатих ракет – 167 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено :

49,9% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

22,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

46,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,0% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

22,5% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:41 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжено до 31 липня поточного року. На Сіверському напрямку, з метою демонстрації присутності, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Кам’янська Слобода і Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА тактичного рівня. На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже. На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки. На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки. Втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Залізничне, Павлівка, Времівка, Новоандріївка, Шевченко, Тернувате, Володимирівка, Новояковлівка, Малі Щербаки, Кам’янське та Полтавка. Авіаудар зафіксовано біля Пречистівки. На Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи. Відзначено артилерійські обстріли в районах населених пунктів Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка. Усі спроби ворожих штурмових дій у напрямках Мала Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка наші воїни одразу придушили. Окупанти відійшли. Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе ураження скупчень живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Внаслідок втрат особовий склад ворога на багатьох напрямках відмовляється йти в бій та вдається до саботажу.

08:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Поточний російський оперативний темп суттєво не відрізняється від темпу російських наступальних операцій під час офіційної російської оперативної паузи, і російські сили навряд чи зможуть зайняти значні позиції в найближчі тижні.

• Росія, ймовірно, використала 55-60% свого резерву високоточної зброї.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на схід від Сіверська та південніше Бахмута.

• Російські війська здійснили невдалий наступ на північ від Харкова.

• Російські війська здійснили обмежений наземний удар у Херсонській області.

• Російські війська можуть зберігати обладнання на об’єктах Запорізької АЕС, щоб захистити їх від українських ударів.

• Повідомляється, що в Мурманській області Росії формується добровольчий батальйон.