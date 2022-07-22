Росія заблокувала повернення турбіни для «Північного потоку».

Турбіна застрягла в Німеччині через те, що Москва досі не погодила її транзит.

Турбіна Siemens для газогону «Північного потоку», нібито через відсутність якої Росія скоротила постачання газу до Європи, застрягла в Німеччині. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на два джерела, знайомих зі ситуацією. Виявилося, що Москва досі не дала формального дозволу на зворотне транспортування турбіни.

За словами одного із співрозмовників аґенції, російська сторона зволікає з документами, необхідними для ввезення турбіни до Росії, включно з інформацією про те, куди саме вона має бути доставлена ​​і через якийсь митний перехід.

За даними одного з джерел, турбіна для компресорної станції «Портова» була відправлена літаком з Канади логістичною компанією Challenge Group до німецького Кьольна ще 17 липня.

Виробник турбіни німецька компанія Siemens заявила, що хотіла б повернути деталь, але не може контролювати весь процес. Джерела Reuters зазначають, що повернення турбіни може тривати ще кілька днів або навіть тижнів.

«Газпром», своєю чергою, заявляє, що компанія не отримала від Siemens офіційних документів, які дозволяють повернути турбіну до Росії в умовах санкцій Канади та Євроунії.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), раніше назвав ситуацію навколо турбіни не більше, ніж приводом для «Газпрому» для скорочення постачання газу і заявив про намір позбавити російський концерн такого приводу. «Іноді складається враження, що Росія більше не хоче повертати турбіну», – зазначив міністр.