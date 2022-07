Уламки війни в мистецькому підземеллі

Перебуваючи за сотні кілометрів від бойових дій, часто ми сприймаємо війну через фото, відео, тексти та розповіді волонтерів, котрі бувають на фронті. Коли ж самі військові привозять свої власні історії, здобуті трофеї, а головне – повертаються живими, то часто мовчать, хоч натовпи слухачів збираються довкола. Про смерть говорити не прийнято, але є можливість відображати життя, яке навколо неї бореться, через фотооб’єктив. Та чи можна через фото осягнути війну, поринути у вир бойових дій та хоч на йоту наблизити до себе почуття військового, яких людина цивільна ніколи не відчуває? Війна так близько –але ми забуваємо про неї, поки не залунає сирена або в стрічці новин проскочить репортаж чи відкриється виставка світлин, зроблених на фронті.

Така виставка фотографій та бойових трофеїв "Війна очима гірського штурмовика" відкрилась у Івано-Франківську в “Підземному переході “Ваґабундо” (Пилипа Орлика, 7). Вперше за п'ять місяців я відчула війну настільки близько. Десятки військових у формі, які прийшли на відкриття, сформували більшу частину присутніх у залі – камуфляж сьогодні став панівним стилем одягу серед українців. У підземному переході пролунав військовий марш, а після нього присяга на вірність українському народу – відкрилася виставка про людей і війну, яку на своєму напрямку веде 10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс”.





Небагатослівний автор фотографій, керівник пресслужби бригади 10-ки Микита Шандиба каже: “На фотографіях – життя усіх підрозділів бригади. Тут є побут та будні хлопців. На фото немає награності. Ми виставили фото та трофеї, які здобули у боях, щоб нагадати людям, що хлопці щодня захищають нашу землю. Бо після того, як ворог відступив від Києва, багато людей почало забувати, що війна щодня продовжується”.



Справді, війна триває саме в цю хвилину. Підтвердженням цьому, яке можна не лише побачити, а й помацати руками, є бойові трофеї військових. Трофеї, здобуті потом та кров'ю: уламки ракет та безпілотників, зброя, сухпайки, документи російських солдатів, а також ПЗРК Перун, яким українські військові підбили російський літак. Навіть сертифікат про вакцинацію від ковіду – цікаво, навіщо російському солдату він був потрібен в Україні? Серед цього всього видніються й фотографії їхніх дітей та жінок.



Мета виставки – не лише відчути у безпечній галереї, яка війна на дотик, а й зібрати кошти для військових. Протягом тижня перебування експозиції в Івано-Франківську кожен відвідувач може залишити кошти у скриньці пожертв на бригаду. А біля самої скриньки є можливість відвести душу: на підлозі лежить військова куртка російського солдата, по якій можна щедро топтатися та скакати – так би мовити, сприяти збільшенню своєї недостатньої русофобії.



Організаторка виставки та волонтерка Фонду підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” Мар'яна Мацьків розповіла, що у військових є завжди потреба не лише речового забезпечення (форма, взуття, білизна), а й “корисних девайсів”: квадрокоптерів, тепловізорів, дальномірів та автомобілів.



“Декілька тижнів тому була “гаряча” потреба у квадрокоптерах. Волонтери Фонду за пів мільйона зібраних гривень придбали 6 штук, але потрібно ще. Також військовим постійно потрібен транспорт, завдяки якому вони не лише переміщаються, перевозять боєприпаси та їжу, а й рятують поранених. Від 24 лютого Фонд вже близько 90 автомобілів передав на бригаду. Зараз у волонтерів Фонду є дві амбітні цілі. Це створення мобільного прального комплексу, який пересуватиметься на фронті між позиціями військових для прання та сушки їхніх речей. А також плануємо придбати безпілотний авіаційний комплекс “Валькірія” українського виробника, вартість якого близько 700 тис. грн”, – каже Мар'яна Мацьків.

Допомогти реалізувати цілі Фонду підтримки гірсько-штурмової бригади “Едельвейсів” та більше дізнатися про їх роботу можна на сторінці у фб https://www.facebook.com/edelveysfund





