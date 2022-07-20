Палата представників США схвалила законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів.

Документ передано на розгляд Сенату, де його ухвалення не гарантоване.

Палата представників США у вівторок, 19 липня, схвалила законопроєкт про федеральний захист одностатевих шлюбів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Акт про повагу до шлюбу» (The Respect for Marriage Act) отримав підтримку 267 парламентаріїв, зокрема й 47 республіканців. Проти висловилися 157 депутатів.

«Підтримка законопроєкту представниками обох партій закріпить та захистить рівність шлюбів і дасть упевненість у тому, що леґальні одностатеві шлюби визнаватимуться», – заявила сенаторка від штату Вісконсін Теммі Болдуін (Tammy Baldwin).

Документ передано на розгляд Сенату. Проте, як зазначають експерти, проходження його у вищій палаті Конґресу не гарантоване. Там демократи займають рівно половину зі 100 місць, і їм буде потрібно 10 голосів сенаторів-республіканців, щоб закон було ухвалено.

Згідно з «Актом про повагу до шлюбу», окремі штати США все ще можуть відмовляти гей-парам у шлюбі. Проте такі штати повинні будуть визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, де вони визнаються законними. За задумом авторів, новий закон повинен буде замінити ухвалений 1996 року федеральний закон «Акт про захист шлюбу» (The Defence for Marriage Act), в якому шлюб визначається як «союз між одним чоловіком та однією жінкою». 2013 року Верховний суд США скасував дію частини 3 цього закону, яка позбавляла одностатеві шлюби привілеїв на федеральному рівні.

Питання про зрівнювання у правах одностатевих та різностатевих шлюбів зараз активно використовується у політичній боротьбі у США. Чимало політиків-республіканців будують свої виборчі кампанії на неприйнятті цієї ідеї. Тимчасом, згідно з травневим опитуванням Gallup, 71 відсоток американців ставиться до одностатевих шлюбів позитивно.