Палата представників Конґресу США проголосувала за публікацію «файлів Епштейна».

Відповідний законопроєкт ще має затвердити Сенат і підписати президент.

 

 

Палата представників Конґресу Сполучених Штатів у вівторок, 18 листопада, майже одностайно проголосувала за публікацію всіх несекретних матеріалів зі справи американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми з метою їхньої сексуалізованої експлуатації. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Законопроєкт під назвою «Закон про прозорість файлів Епштейна» (Epstein Files Transparency Act) був внесений на розгляд конґресменами від обох партій. За його ухвалення проголосували 427 членів Палати представників, проти – лише один республіканець, п'ятеро утрималися. Проти законопроєкту проголосував республіканець Клей Гіґґінс (Clay Higgins), який вважає, що через публікацію матеріалів постраждають безневинні люди, які згадуються у документах.

 

Документ ще має затвердити Сенат та підписати президент. Для ухвалення закону у верхній палаті потрібно 60 голосів сенаторів зі 100. Дональд Трамп раніше заявив, що підпише законопроєкт, якщо його ухвалить Конґрес.

 

Якщо законопроект буде ухвалено, Міністерство юстиції США буде зобов'язане оприлюднити усі несекретні матеріали, документи, листування та дані розслідувань.

 

У зв'язках з Джеффрі Епштейном звинувачували як високопоставлених політиків з Демократичної партії, так і з Республіканської. Минулого тижня конґресмени-демократи опублікували три пакети електронних листів, у тому числі листування між Епштейном та його давньою соратницею Ґіслейн Максвелл (Ghislaine Maxwell), яка зараз відбуває 20-річний термін ув’язнення за торгівлю людьми з сексуальною метою. У деяких листах згадується Трамп, але свідчень, що він причетний до якихось злочинів, немає.

