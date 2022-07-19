146-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:11 Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. "Є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Там потужний вибух", — розповів Хлань в етері національного телемаратону у вівторок.

13:48 У центрі Краматорська пролунали вибухи. За попередньою інформацією від міської адміністрації, стріляли авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого. У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, спалазнули пожежі.

13:14 Україна повернула 45 тіл українських воїнів під час чергової операції обміну загиблими, повідомила пресова служба Міністерства реінтеґрації.

12:59 Верховна Рада дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової Президентом із поста генпрокурора. "За" — 264 депутати. Голосували: "Слуга народу" — 198 нардепів, "Довіра" — 17, "Платформа за життя та мир" — 14, "Батьківщина" — 10, "Відновлення України" — 10, "За майбутнє" — 9, позафракційні — 6.

12:39 Колишній голова СБУ Іван Баканов оприлюднив прощальне звернення на офіційній інтернет-сторінці спецслужби. Баканов вважає свою каденцію ефективною, а викликом для держави назвав єдність.

#фрагменти СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Звісно, скептики будуть завжди. Але пропоную їм поставити собі кілька простих питань: За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна? Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій? Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки? Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді? Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше? Складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами. Нагадаю, ворог прагнув захопити Київ та країну за 3 дні. І серйозну ставку робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати і проявитись на початку повномасштабного вторгнення. Та в цей найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали – СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації. І наостанок: зараз, коли кожного дня гинуть найвідданіші сини та доньки України, коли російські ракети вбивають наших дітей і випалюють український хліб – не слід забувати про єдність. Та нашу силу в ній. Ми маємо спільно і впевнено рухатися до нашої єдиної мети – перемоги над ворогом!

12:17 Верховна Рада звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова. За звільнення Баканова проголосували 265 депутатів. Питання призначення нового голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.

11:54 Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Володимира Горбенка. Про це йдеться в указі №506/2022 опублікованому на офіційному сайті Офісу президента. Горбенко працював на керівній посаді в СБУ із листопада 2019 року.

11:21 Число жертв ракетного удару росіян по центру Вінниці зросло до 25 загиблих, повідомив голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов. У вівторок, 19 липня, у лікарні померла Наталя Фальштинська. Вона працювала неврологом, приймала пацієнтів під час прильоту ракети. Без мами залишилося троє дітей.

11:09 Конкурсна комісія визнала перемогу Олександра Клименка на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Детектив НАБУ Клименко переміг на офіційному державному кастинґу ще півтора року тому, але його призначення на посаду постійно гальмувалося. У нещодавньому зверненні Президент Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника САП згідно з результатами проведеного раніше конкурсу.

10:32 Турецька авіабудівна компанія Baykar Makina не поставлятиме ударні безпілотники Bayraktar TB-2 російським військовим, заявив генеральний директор компанії Халюк Байрактар: «Ми ніколи б не зробили нічого подібного. Тому що ми підтримуємо опір України, її суверенітет та незалежність». За його словами, турецькі дрони стали одним із символів боротьби України за свою незалежність, і це стало великою гордістю для виробника.

Раніше український міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Київ є одним із головних покупців Bayraktar, придбавши приблизно півсотні апаратів з початку війни з Росією. Baykar Makina подарувала Києву чотири байрактари після того, як жителі Литви й України провели два успішні великі краундфандинги на їхню покупку.

Найближчим часом компанія вироблятиме безпілотники майже лише для України — країна замовила ще кілька десятків бойових апаратів.

10:13 Відсторонення генерального прокурора України Ірини Венедіктової та глави СБУ Івана Баканова жодним чином не вплинуло на передачу американських розвідувальних даних Україні, відповів на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс на запитання про вплив відставок на міждержавні відносини: “Ми дійсно обмінюємося розвідувальною інформацією з українськими колегами і продовжуємо ці відносини. Це важливий елемент нашої підтримки, яку ми надаємо нашим українським партнерам у намаганні допомогти їм захистити себе. Нам відомо про ці кадрові рішення і ми ретельно стежимо за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине — США у своїх відносинах із Україною вкладалися в інституції, а не конкретних осіб".

10:04 Російська армія обстріляла промисловий район Краматорська, повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

10:01 Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про надання парламентом згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Апарат парламенту зареєстрував подання у вівторок із реєстраційним номером 7567.

09:55 Наші Збройні Сили вдарили по двох складах росіян на Херсонщині, повідомляє оперативне командування "Південь": "На світанку українські ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава в Херсонській області. Об’єкти знищено. Втрати уточнюються". Українська авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил у районі Снігурівки. Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Українські пілоти впорались із завданням без втрат.

09:47 Уночі росіяни випустили по Одещині з акваторії Чорного моря 7 крилатих ракет типу "Калібр", одна була збита ППО, шість влучили по селу, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Постраждало шестеро людей, зруйновано три приватні будинки і дві надвірні споруди. Пошкоджено ще кілька приватних садиб, автівки, школу, будинок культури.

09:38 Російські війська вночі вдарили з ракетних систем залпового вогню "Град" по Нікополю, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Близько 40 "прильотів" по приватних будинках та річковому порту, двох промислових підприємствах. Жертв немає, пожежі, що виникли на підприємствах, ліквідовані. Відбій тривоги в Нікопольській територіальній громаді оголосили о 07:22, тривога тривала 18 годин і 44 хвилини.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія продовжує залучати до свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій. У повному складі, перед вторгненням, ці формування були створені чисельністю близько 150 тисяч осіб. Останніми тижнями під час проведення наступальних операцій в одному секторі Росія часто оперує ротами чисельністю близько 100 осіб.

З початку вторгнення Росія відчуває труднощі з підтриманням ефективної наступальної бойової потужності, і це проблема, мабуть, стає дедалі гострішою. Окрім серйозної нестачі особового складу, російські планувальники операцій стикаються з дилемою між розгортанням резервів на Донбасі чи обороною від українських контратак у південно-західному херсонському секторі.

Заявлена ​​найближча політична мета Росії – захоплення всієї Донецької області. Хоча Росія ще може досягти подальших територіальних успіхів, без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення її оперативний темп і швидкість просування, ймовірно, будуть дуже низькими.

09:13 У "Дії" з'являться англомовні версії документів: закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт; права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, анонсував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 550 (+100) осіб, танків – 1691 (+4) од., бойових броньованих машин – 3892 (+6) од., артилерійських систем – 851 (+2) од., РСЗВ – 248 (+0) од., засобів ППО – 113 (+0) од., літаків – 220 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од., автомобільної техніки – 2767 (+14) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 70 (+0) од., крилатих ракет – 167 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

49,5% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

22,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

46,1% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

27,5% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

22,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка БпЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника продовжують ведення повітряної розвідки. На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли. На Слов’янському напрямку противник намагається створити умови для відновлення наступу в напрямку Слов’янська. Здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки та інших. Після авіаційного удару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Наші воїни зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад. На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Ворог вів штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мав, відійшов. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаційні удари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського. Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Завдав авіаудару поблизу Кам’янки. На Південнобузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, здійснює повітряну розвідку БпЛА. Продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов’янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Зустріч російського міністра оборони з керівництвом східного угруповання військ в Україні свідчить про те, що на даному етапі кампанії Кремль не зосереджуватиметься на взятті Слов’янська, а натомість надасть перевагу спробам захоплення Сіверська та Бахмута.

• Ймовірні спроби президента Росії Володимира Путіна покласти тягар підтримки операцій в Україні на етнічні меншини, щоб уникнути проведення загальної мобілізації етнічних росіян, можуть викликати опір в етнічних анклавах у Росії.

• Російські війська здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута.

• Російські війська активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк–Авдіївка.

• Російська влада продовжує інтегрувати окуповані території в російську торговельну економіку.

00:12 Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті стабілізувалася, і в цьому допомогли системи HIMARS. Про це йшлося під час переговорів із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. "Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складах зберігання боєприпасів та палива", — зазначив Залужний. Головнокомандувач ЗСУ додав, що напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі також синхронізували запити української сторони.