144-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:19 У Харкові вночі ворог завдав ракетного удару по виробничому підприємству, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов: «Цієї ночі російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову. Близько 3:00 в Київському районі внаслідок влучання двох ракет сталося загоряння одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничій будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи".

10:16 Збройні Сили України знищили ворожі бази в Лазурному та Алчевську, повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. На базі в Лазурному ворог облаштував штаб, казарми і склад, а після сильного вибуху, ймовірно, почалася детонація боєприпасів; в Алчевську ракетний удар завдано по тролейбусному депо, де розміщувався о/с окупантів.

10:07 Два села на Луганщині залишаються підконтрольними уряду України, повідомив начальник ОВА Сергій Гайдай:

"Саме це не дає спокою росіянам, в яких є наказ обов’язково вийти на адмінмежу Луганщини. Вони неодноразово звітували про виконання завдання, можливо, отримували відповідні нагороди, але подолати декілька кілометрів, що залишаються, так і не можуть. Одне із сіл вже декілька разів було захоплене окупантом, але наші військові щоразу відкидали ворога на попередні позиції. Втім, противник не зупиняється – повертається і зазнає чергових втрат. Зокрема, 16 липня росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак отримали гідний опір, відійшли, а потім недорахувались особового складу. Ще одна спроба атакувати оборонні редути ЗСУ була організована ворогом поблизу Білогорівки, але теж була відбита".

09:49 Вночі у Миколаєві пролунало біля десяти вибухів, росіяни вдарили, ймовірно, ракетами С-300, сказала в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк: “Дуже масована атака і, скоріш за все, знову використовуються С-300, тобто і потужна, і розривна, і зі збільшеною руйнівною дією зброя, та, яка максимально шкодить. ...Є руйнування, пожежі вже локалізовано, рятувальники продовжують роботу. Серед цивільного населення поки що жертв немає. Інформацію збираємо, уточнюємо. Є влучання в промислову інфраструктуру і по багатьох районах міста".

09:19 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 38 3000 (+160) осіб, танків – 1684 (+7) од., бойових броньованих машин – 3879 (+5) од., артилерійських систем – 846 (+0) од., РСЗВ – 248 (+1) од., засобів ППО – 110 (+1) од., літаків – 220 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 688 (+1) од., автомобільної техніки – 2746 (+11) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 68 (+0) од., крилатих ракет – 162 (+7) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

49,3% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

45,8% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,5% артилерійських систем (з них 0,3% за минулий тиждень),

22,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

21,1% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:00 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України, що включає переміщення живої сили, техніки та оборонних складів між Маріуполем і Запоріжжям, а також на Херсонщині. Посилюють заходи безпеки російські сили також і в Мелітополі.

• Українські сили чинять тиск на російську лінію оборони в Херсонській області вже більше місяця, і останні політичні заяви як Зеленського, так і віцепрем’єр-міністра заповідають майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з територій, які вона зараз контролює.

• Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають накази керівництва.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати визначені завдання. За наявною інформацією у прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням. На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій наших військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА “Орлан-10”. На Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, успіху не мав. Намагався просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримав рішучу відсіч, зазнав втрат та відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наші позиції в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій наших військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків. На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні. Для виявлення змін у положенні наших військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій. У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії оголосило про припинення оперативної паузи, що навряд чи призведе до масового збільшення наземних атак по всій Україні, але швидше за все характеризуватиметься продовженням обмежених наземних штурмів, зосереджених на виступі Слов’янськ–Сіверськ–Бахмут.

• Кремль, можливо, наказав російським військам узяти під контроль усю Харківську область, незважаючи на надзвичайно низьку ймовірність успіху Росії в такій спробі.

• Російські війська здійснили обмежені наземні напади біля Сіверська та Бахмута, а також обстрілювали українську військову та цивільну інфраструктуру на сході України.

• Російська окупаційна влада, ймовірно, реагує на передбачувану загрозу діяльності українських партизанів посиленням адміністративних режимів на окупованих територіях.

• Українські удари HIMARS по російських складах боєприпасів, елементах матеріально-технічного забезпечення та командуванні й управлінні, ймовірно, погіршують російські артилерійські кампанії. Знищення цих складів боєприпасів, ймовірно, погіршила здатність російських військ витримувати інтенсивний артилерійський вогонь уздовж лінії фронту. Приблизно з 10 липня на Донбасі значно зменшилася кількість аномалій тепла, виявлених за даними дистанційного зондування Системи управління ресурсами (FIRMS) НАСА.

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06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":