У Греції розбився український літак зі зброєю.

Зброя була сербського виробництва й призначалася для Бангладеш.

 

 

Вантажний літак Ан-12, який належить українській авіакомпанії «Меридіан», увечері в суботу, 16 липня, розбився неподалік від міста Кавала на півночі Греції. Як повідомила інформаційна аґенція Associated Press, літак виконував комерційний рейс зі Сербії до Йорданії.

 

Управління цивільної авіації Греції повідомило, що незадовго до катастрофи пілоту вдалося попередити диспетчерів про проблему в одному з двигунів літака й запросити аварійну посадку. Йому дали вибір приземлитися на летовищах Салонік або Кавали, і він обрав Кавалу, яка була ближче.


Повітряне судно розбилося за 40 кілометрів від аеродрому, повідомили в управлінні цивільної авіації Греції. Перед падінням літака місцеві мешканці бачили вогняну кулю в небі.

 

Як повідомляє грецька преса, на облавку перебувало восьмеро членів екіпажу, всі вони загинули. Літак перевозив 12 тонн «небезпечних матеріалів».

 

За свідченням очевидців, після аварії вони чули вибухи протягом двох годин. Мешканців найближчих до місця аварії населених пунктів закликали тримати вікна у будинках всю ніч зачиненими, не виходити на вулицю та носити маски. Влада висловлювала побоювання, що літак міг перевозити небезпечні хімічні речовини, оскільки від місця аварії долинав різкий запах.

 

Тимчасом міністр оборони Сербії Небойша Стефанович заявив у неділю зранку, 17 липня, що український літак Ан-12, який впав у Греції, вилетів з Ніша вчора близько 20:40 і перевозив до Бангладеш 11,5 тонни товарів спеціалізованої промисловості приватної компанії Valir. Йдеться про мінометні міни сербського виробництва.

 

«Замовником було Міністерство оборони Бангладеш як авторизований кінцевий замовник, і рейс мав маршрут з Ніша з технічними посадками в Аммані, Ахмад Абаді, планувалося приземлитися в Даці як кінцевому пункті», – процитувало Стефановича сербське видання «Политика».

17.07.2022

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