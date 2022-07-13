Євро вперше за 20 років коштує менше за долар.

Головною причиною стала війна Росії проти України, та наслідки до яких вона спричинилася.

 

   

Курс євро під час торгів у середу, 13 липня, вперше з грудня 2002 року опустився нижче за позначку в 1 долар США. Це відбулося на тлі погіршення економічних перспектив єврозони та можливості повного припинення поставок російського газу до Європи – повідомив телеканал ZDF.

 

Єдина європейська валюта знизилася до 0,9998 долара, перш ніж відіграти втрати. Євро поступово дешевшав протягом року, а у червні різко впав у ціні. Експерти пов'язують це з наслідками війни в Україні та зі зростаючими цінами на російський газ на тлі зупинки газогону «Північний потік» на планове техобслуговування. Напередодні вперше за 20 років пара євро/долар на мінімумі досягла паритету, курс євро знизився до одного долара США.

 

Інша причина полягає у відмінності політик регуляторів – Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Федеральної резервної системи США (ФРС). ФРС для боротьби зі зростанням цін підвищила ключову ставки до рекордних з 1994 року рівнів. ЄЦБ, своєю чергою, до останнього відмовлявся підвищувати ставку, аби кредитні ресурси залишалися легкодоступними для бізнесу, який мав розігнати економіку після ковідного простою. Але вже на найближчому засіданні 21 липня європейський регулятор теж планує підвищити ставку, щоб таким чином зупинити інфляцію та посилити євро.

 

Як стверджують експерти, слабкий євро щодо долара, в принципі, грає навіть на руку європейським експортерам. Адже їхня продукція стає конкурентоспроможнішою, а отже приносить більше доходів. Тож прогнозується, що єдина європейська валюта скоро відіграє свої позиції.

13.07.2022

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