У «Сбербанку» Росії почали виколупувати чипи зі старих карток.

Такий вихід знайшло керівництво банку, аби вирішити проблему браку чипів в Росії, спричиненого санкціями.

 

 

У «Сбербанку» почали виколупувати чипи зі старих банківських карток і встановлювати їх на нові картки. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова виконавчої директорки банку Ольг Маклашиної.

 

Під час конференції Paymentsecurity online топменеджерка банку пояснила, що таке рішення було ухвалено на тлі дефіциту нових мікросхем в умовах санкцій Заходу. За її словами, «Сбербанк» здебільшого працював з європейськими виробниками таких технологій, але зараз спостерігаються складнощі з логістикою з Європи.

 

Крім того, зазначила Маклашина, через відхід з російського ринку міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з'явився підвищений попит на випуск нових карток російської системи «Мир».

 

«Чипів стало мало, коштувати вони стали дорого, відповідно, наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального, — реімплантація чипів банківських карток. Тобто ми почали виколупувати чипи з карток і вставляти їх у нові карти», – поділилася Маклашина лафгаком на конференції.

 

Вона уточнила, що «реімплантації» чипів зазнають лише неактивовані карти, які клієнти замовили, але не прийшли за ними. При цьому дані з таких чипів у процесі переустановки видаляються.

 

За даними Маклашиної, загалом за місяць у «Сбербанку» накопичується 375 тисяч неактивованих карт. При цьому купівля одного нового чипа коштувала б банку 5 євро, а «реімплантанція» для однієї картки коштує лише 1,3 євро. «Процес перевстановлення чипів дозволив компанії заощадити мільярд», – похвалилася топменеджерка.

07.07.2022

До теми

Поширити
Збруч
Південна Африка: доісторичні люди старіші, ніж “Люсі”
Рештки австралопітека з печери Стеркфонтейн на мільйон років старіші, ніж припускали донині.
07.07.22 | | Наука
Валерій Маркус, вільна людина
Іза ХРУСЛІНСЬКА
Він має лише 28 років, але його біографії вистачило би на кілька людей. Український військовий, десантник, ветеран російсько-української війни, письменник, блогер і мандрівник
07.07.22 | | Штука
Наш монстр Франкенштейна — Росія
Володимир В'ятрович
Небезпечними є спроби розгледіти в нім щось людське, близьке нам, щось, з чим можна жити. Немає там такого. Він – наша смерть, або ми – його погибель.
06.07.22 | | Україна
Чому завжди євреї
Олена Лисенко
Капітельман говорить про місто-травму, яка формується через війну. Таких міст-травм в Україні після 24 лютого насправді дуже багато. У нас своя війна, де кожен знає, хто загарбник, який прийшов нищити, а хто віддає душу і тіло за нашу свободу…
06.07.22 | | Штука
Друзі мають подібний запах
Подібний запах тіла впливає і на неромантичні стосунки.
05.07.22 | | Наука
До витоків сучасної ментальності агресора проти України
Леонід ТИМОШЕНКО
Ментальність сучасного агресора сформувалася не тепер, роль московського православ’я в її генеруванні очевидна
05.07.22 | | Минуле
132-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни силкуються взяти під свій контроль залишок вільної території Луганської області й активізують зусилля на Донеччині. Вороги проводять штурмові дії у напрямку Новолуганського і досягли часткових успіхів у районі Спірного; бойові дії тривають.
05.07.22 | | Україна
Борщ як центр Львова
Юрко ТИМЧУК
Премія Пулітцера для українських журналістів і внесення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в нас уже є. Тепер чекаємо, коли нобелівським лауреатом премії миру стане колективний «вуйко Йосип, шо горівку носит».
04.07.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.