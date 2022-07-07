У «Сбербанку» Росії почали виколупувати чипи зі старих карток.

Такий вихід знайшло керівництво банку, аби вирішити проблему браку чипів в Росії, спричиненого санкціями.

У «Сбербанку» почали виколупувати чипи зі старих банківських карток і встановлювати їх на нові картки. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова виконавчої директорки банку Ольг Маклашиної.

Під час конференції Paymentsecurity online топменеджерка банку пояснила, що таке рішення було ухвалено на тлі дефіциту нових мікросхем в умовах санкцій Заходу. За її словами, «Сбербанк» здебільшого працював з європейськими виробниками таких технологій, але зараз спостерігаються складнощі з логістикою з Європи.

Крім того, зазначила Маклашина, через відхід з російського ринку міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard з'явився підвищений попит на випуск нових карток російської системи «Мир».

«Чипів стало мало, коштувати вони стали дорого, відповідно, наші колеги з центру емісії вигадали рішення, близьке до геніального, — реімплантація чипів банківських карток. Тобто ми почали виколупувати чипи з карток і вставляти їх у нові карти», – поділилася Маклашина лафгаком на конференції.

Вона уточнила, що «реімплантації» чипів зазнають лише неактивовані карти, які клієнти замовили, але не прийшли за ними. При цьому дані з таких чипів у процесі переустановки видаляються.

За даними Маклашиної, загалом за місяць у «Сбербанку» накопичується 375 тисяч неактивованих карт. При цьому купівля одного нового чипа коштувала б банку 5 євро, а «реімплантанція» для однієї картки коштує лише 1,3 євро. «Процес перевстановлення чипів дозволив компанії заощадити мільярд», – похвалилася топменеджерка.