Борис Джонсон погодився подати до демісії.  

Проте обов’язки прем’єрміністра він ще виконуватиме до жовтня.

 

 

Борис Джонсон у четвер, сьомого липня, зрезиґнує з посади лідера Консервативної партії. Проте він ще до осені продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великої Британії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на свої джерела в середовищі торі.

 

Ще напередодні Джонсон рішуче відмовлявся полишати свою посаду. Проте Високопоставлені члени його кабінету на чолі з канцлером казначейства Надгімом Загаві (Nadhim Zahawi), закликали його «піти з гідністю», допоки існує така можливість.

 

Змагання за посаду лідера партії відбудеться цього літа, і новий прем'єр-міністр вступить на посаду щойно в жовтні.

 

Речник канцелярії прем'єрміністра повідомив, що сьомого липня Борис Джонсон виступить зі зверненням до країни, в якому офіційно оголосить про свою демісію.

 

Нагадаємо, що цього тижня в середовищі Консервативної партії Об’єднаного Королівства виник скандал навколо колишнього парламентського організатора Кріса Пінчера (Chris Pincher). Скандал стосувався його п’яних сексуальних домагань в закритому клубі три роки тому. Раніше Джонсон стверджував, що йому не були відомі ці факти, тому він не бачив проблем з призначенням Пінчера на посаду на початку цього року. Але тепер з’ясувалося, що прем’єр збрехав щодо своєї непоінформованості.

 

У вівторок, п’ятого липня, свої посади через скандал полишили міністри охорони здоров'я та фінансів. Наступного дня про свою демісію заявили ще три десятки міністрів та співробітників кабінету без портфеля.

07.07.2022

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