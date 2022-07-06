Над Борисом Джонсоном знову нависла загроза демісії.

Його кабінет полишили понад три десятки осіб через втрату довіри до прем’єра.

 

 

Понад 30 осіб полишили в середу, шостого червня, уряд Великої Британії, заявивши про втрату довіри до прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Причиною цього став новий скандал, який знову пов'язаний з брехнею Джонсона. Тимчасом сам Джонсон заявив, що не залишатиме своєї посади, незважаючи на черговий скандал.

 

У центрі нового скандалу – колишній парламентський організатор Кріс Пінчер (Chris Pincher). Стало відомо про його п’яні сексуальні домагання в закритому клубі три роки тому. Раніше Джонсон стверджував, що йому не були відомі ці факти, тому він не бачив проблем з призначенням Пінчера на початку цього року. Але тепер з’ясувалося, що прем’єр збрехав.

 

У вівторок, п’ятого липня, свої посади через скандал полишили міністри охорони здоров'я та фінансів. Наступного дня про свою демісію заявили ще три десятки міністрів та співробітників кабінету без портфеля.

 

Тимчасом Борис Джонсон заявив, що не полишатиме своєї посади, незважаючи на черговий скандал. «Робота прем'єра полягає у тому, щоб продовжувати виконувати свої функції. Саме це я й робитиму. Не можу собі уявити такого безвідповідального кроку – просто кинути все прямо зараз», – заявив прем'єр-міністр, виступаючи в парламенті. На запитання, за яких обставин він усе ж таки замислиться про відставку, Джонсон відповів, що тільки в тому випадку, якщо уряд буде повністю паралізований або якщо йому заважатимуть підтримувати українців. Інших причин він не називав.

 

Нагадаємо, що попередній скандал із Джонсоном виник навколо гучних вечірок у резиденції прем’єра в час жорсткого локдавну. Джонсон був звинувачений не лише в порушенні ним же запроваджених карантинних правил, але й у брехні в парламенті.

 

Нагадаємо, що шостого червня за результатами розслідування першого скандалу відбулося голосування в Палаті громад щодо вотуму недовіри Джонсонові. Тоді голосів для відставки прем'єра забракло. Згідно з внутрішніми правилами Консервативної партії, це мало б дати Джонсонові принаймні рік часу для безперешкодної роботи. Утім так званий «Комітет 1922» Консервативної партії має намір переглянути це правило і дозволити знову ініціювати вотум недовіри. Його засідання призначене на 11 липня.

06.07.2022

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