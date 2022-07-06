Атомна енергетика здобуває статус «зеленої» в ЄУ.

Європарламент визнав інвестиції в АЕС та газ такими, що відповідають концепції сталого розвитку.

Європейський парламент відкрив шлях до визнання інвестицій в атомну енергетику й енергетику з використанням природного газу такими, що відповідають концепції сталого розвитку за дотримання певних умов. Про це повідомило видання Der Spiegel. Таким чином, таксономія (Taxonomie) – список технологій, які інвестори матимуть право просувати на ринку як «зелені», може набути чинності вже з 2023 року.

На сесії Європарламенту в середу, шостого липня, за таке рішення проголосувало 328 депутатів, 278 – проти і ще 33 утрималися з 639 присутніх. Для досягнення парламентського вето, аби заблокувати таке рішення, була потрібна більшість у 353 голосів.

Тепер блокування визнання газу й атомної енергії «зеленими» можливе лише у разі, якщо правом вето скористаються щонайменше 20 із 27 країн Євроунії. Експерти вважають такий варіант вельми малоймовірним.

Перед голосуванням екологи закликали євродепутатів проголосувати проти нового закону про таксономію. Серед іншого, вони критикували той факт, що парникові гази викидаються при виробленні енергії з використанням природного газу. У випадку атомної енергетики основною проблемою є відходи, а також можливі аварії. Нещодавно опоненти також стверджували, що стимули інвестувати в будівництво нових газових електростанцій різко контрастують із зусиллями стати незалежними від російського газу.

Після голосування активісти Greenpeace оголосив, що подадуть позов проти цього рішення.

Франція перебуває в авангарді сил, які виступають за визнання атомної енергетики екологічно чистою. Адже атомна енергія не призводить до викиду шкідливих для клімату парникових газів, хоча водночас є джерелом радіоактивних відходів. Зі свого боку, ціла низка країн ЄУ, у тому числі Польща, вважають газ меншим злом для екології, ніж вугілля.

Таксономія ЄУ – це система класифікації, розроблена для спрямування приватних інвестицій у сталу економічну діяльність, щоб допомогти боротися зі зміною клімату. Таксономія актуальна для компаній, оскільки вона впливає на інвестиційні рішення, а отже може мати вплив, наприклад, на фінансові витрати проєктів. Інвестори також повинні мати можливість уникати інвестицій у сектори економіки, які завдають шкоди клімату.

Цьогоріч в Євроунії вже набули чинності деякі правила таксономії. Вони стосуються, зокрема, електромобілів і реновації будівель. Було також вирішено класифікувати електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей, гідроелектростанцій чи вітрових станрцій як екологічно чисту.