Місія Червоного Хреста допоможе облаштувати на Франківщині житло для переселенців.

Місія Червоного Хреста України долучиться до проєкту облаштування на Прикарпатті приміщень для довготривалого проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це сьогодні йшлося під час робочої зустрічі керівництва Івано-Франківської військової адміністрації із представниками Міжнародного Комітету Червоного Хреста, інформує пресслужба ОВА.

З початку війни до Прикарпаття з окупованих територій та із зон активних бойових дій уже прибули більше як 145 тисяч українців. На сьогодні 50 тисяч осіб повернулися до місць проживання або виїхали за межі області. Майже 70 відсотків внутрішньо переміщених осіб проживають у приватному секторі, понад 22 тисячі з таких громадян не оплачують проживання завдяки урядовій програмі компенсації за надання безкоштовного житла. 5400 переселенців проживають у комунальних закладах, у тому числі в гуртожитках закладів професійно-технічної освіти і вишів. Безпосередньо 3200 з них перебувають у школах і дитячих садочках.

Оскільки у вересні в навчальних закладах розпочнеться навчальний процес, виникла необхідність перемістити людей в інші приміщення. Ще однією проблемою, яка потребує вирішення, є пошук місць для 270 осіб похилого віку, які наразі розміщені у медичних закладах.

Очільниця області Світлана Онищук звернулася до представників МКЧХ з проханням підтримати проєкти, які дозволять створити комфортні умови проживання внутрішньо переміщених осіб. «Ми зараз активно працюємо з організаціями-донорами для того, щоб забрати людей із соціальних об’єктів та шкіл, де з 1 вересня розпочнеться навчання, – сказала Світлана Онищук. – Попри те, що дуже багато зроблено, ми не очікували на таку велику кількість внутрішньо переміщених людей. Вони продовжують евакуюватися до нашої області. Тому зараз докладаємо максимальних зусиль, щоб вирішити цю проблему».

В області підготували перелік приміщень та об’єктів, в яких, за умови проведення ремонтів, реконструкцій чи добудов, можна буде розмістити ВПО для тривалого проживання. Під час зустрічі було обговорено перспективи облаштування таких місць щодо кожного з представлених об’єктів, у тому числі з врахуванням можливості працевлаштування переселенців. Як наголошували представники Товариства Червоного Хреста, програма товариства включає перебування і роботу у місцях проживання внутрішньо переміщених осіб, охорону здоров’я, гуманітарну допомогу, у тому числі продовольчу та грошову. За цими напрямками під час зустрічі було розглянуто кілька пропозицій. Серед іншого йшлося й про оздоровлення дітей-переселенців та дітей, батьки яких загинули у війні.