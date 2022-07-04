Папа Франціск спростував припущення про швидку відставку.

Він підтвердив свій намір незабаром відвідати Київ та Москву.

Папа Римський спростував спекуляції деяких засобів масової інформації про свою швидку відставку. В ексклюзивному інтерв’ю інформаційній аґенції Reuters він повідомив, що почувається добре і що стан його коліна, на якому нещодавно довелося провести операцію, покращується завдяки терапії. «Я почуваюся добре, мені потроху стає краще», — запевнив він.

85-літній Понтифік теж спростував чутки про те, що нібито він страждає від раку. «Принаймні лікарі нічого мені про це не сказали», – пожартував він.

Папа Франціск запевнив, що ніколи не думав про демісію, хоч і не відкинув можливості зробити це у віддаленому майбутньому. «На все воля Божа», – зазначив він.

Святіший отець повідомив, що збирається відвідати Канаду цього місяця. А після повернення з-за океану наприкінці липня він хотів би вирушити спочатку до Москви, а потім до Києва, «щоб допомогти побудувати мир». Він показав, що негативна налаштованість російського президента Володимира Путіна щодо цього питання дещо змінилася, а це, на його думку, дозволяє сподіватися на оптимізм.

Франціск розповів, що між державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном (Pietro Parolin) і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим відбулися розмови щодо евентуальної ​​поїздки до Москви.

«Я хотів би поїхати, і спочатку – до Москви. Ми обмінювалися повідомленнями про це, адже я думав, що якщо російський президент дасть мені невелике віконечко, то я міг би прислужитися справі миру. Потім я зможу поїхати й до України. Я хотів би спробувати щось зробити в обох столицях», – зазначив Понтифік.