131-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:46 Видання The Economist опублікувало статтю про успіхи Збройних Сил України на Херсонщині. Джерела в розвідці повідомили, що передові загони української армії перебувають на відстані снайперського пострілу (приблизно кілометр) від околиць обласного центру. "Наступні тиждень-два будуть іще цікавішими", – заінтриґував співрозмовник.

10:24 Австралія надасть Україні нову партію броньованих автомобілів. Про це оголосив прем’єр-міністр Ентоні Албеніз під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським. “Ми оголосимо додатково 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів допомоги. Ми також додаємо додатково 14 БТР та 20 Bushmaster. Це броньовані транспортні засоби. Таким чином кількість Bushmaster складає 60 одиниць“, – сказав Албеніз. Австралійський прем'єр зауважив, що крім Україні також надаватимуть і інше обладнання, зокрема безпілотники.

10:03 У Сніжному (за 70 км від лінії фронту) після потужного вибуху горить російський склад боєприпасів. Як пише портал "Мілітарний", вибухи почалися вночі на 4 липня невдовзі після півночі, відтак спалахнула сильна пожежа. Палало у районі заводу "Сніжнянськхіммаш", де окупанти облаштували арсенал для забезпечення своїх військ.

09:55 У лікарні Енергодара помер водолаз Запорізької АЕС Андрій Гончарук. Напередодні його побили і піддали тортурам росіяни через те, що пан Андрій відмовився брати участь в осушуванні охолоджувальних басейнів. "29 червня у стані коми з численними тілесними ушкодженнями його було доставлено до лікарні міста Енергодар. Але травми виявилися несумісними з життям", – заявили в "Енергоатомі".

09:41 Новий "план Маршалла" – основні засади післявоєнного відновлення України обговорять лідери кількох країн, міжнародні організації й українські посадовці на конференції, що відкривається нині у швейцарському Лугано. "Конференція з відновлення України URC2022" планувалася задовго до початку повномасштабного російського вторгнення, проте тепер вона буде присвячена перспективі нового будівництва країни та відновлення завданих війною збитків. Конференція не буде присвячена безпосередньо збору коштів. Її учасники спробують виробити основні принципи та пріоритети відновлення, що має розпочатися ще до того, як війна закінчиться.

Серед інших у конференції бере участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та близько сотні інших українських учасників. До війни Президент Володимир Зеленський також мав намір приїхати до Швейцарії, проте тепер він звернеться до учасників конференції через відеозв'язок.

Серед схем фінансування відновлення України – новий фонд, який, за даними джерел Франс Прес, має намір створити Європейський банк реконструкції та розвитку. У ньому може бути зібрано близько 100 млрд євро від членів ЄС та інших держав світу.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Українські сили відійшли від Лисичанська, ймовірно, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Раніше Міноборони Росії заявляло, що завершило оточення Лисичанська та забезпечило повний контроль над містом. Бойові дії в місті та його околицях посилилися протягом останнього тижня, російські війська поступово просуваються.

• Це місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області під контролем України. Зараз увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була виснажливою, і навряд чи це зміниться найближчими тижнями.

• Поки йде збір врожаю, вторгнення Росії продовжує мати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання українських фермерів насінням та добривами. Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України. Через це сільськогосподарський експорт України в 2022 році навряд чи становитиме більше 35% від загального обсягу 2021 року. Після відступу з чорноморського форпосту острова Зміїний Росія облудно заявила, що «тепер м’яч на боці України» щодо покращення експорту зерна. Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що Росія підриває сільськогосподарський сектор України.

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 36 200 (+230) осіб, танків – 1589 (+5) од., бойових броньованих машин – 3754 (+10) од., артилерійських систем – 804 (+3) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засобів ППО – 105 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+4) од., автомобільної техніки – 2618 (+4) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 65 (+1) од., крилатих ракет – 144 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

46,5% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

21,6% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

43,8% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

26,1% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області. На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій. З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії. На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут. На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка. На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій наших військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має. На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського. У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію “Каланчак” (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 3 липня російські війська вийшли на адмінмежу Луганської області біля Лисичанська.

• Російські війська розпочали наступ на північний схід від Бахмута та на північ від Слов’янська, але не здобули нових територій.

• Російські війська завдали масштабних артилерійських ударів у західній частині південного напрямку, щоб, ймовірно, зірвати український контрнаступ.

• Кремль продовжує висувати умови для потенційної російської анексії маріонеткових республік.

• 2 липня під Мелітополем українські партизани пустили під укіс російський бронепоїзд з боєприпасами.