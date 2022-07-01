ЄУ вперше закупила більше газу зі США, ніж з Росії.

Євроунія рухається до поступової відмови від російських енергоносіїв та шукає альтернативні джерела енергопостачання.

 

 

Європейська Унія за підсумками червня вперше у своїй історії імпортувала більше зрідженого газу зі Сполучених Штатів, ніж трубопровідного газу з Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на слова виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіга Біроля (Fatih Birol). Він також закликав країни Євроунії працювати над скороченням енергоспоживання.

 

«Нещодавнє різке скорочення Росією потоків природного газу до ЄУ означає, що це перший місяць в історії, коли Євроунія імпортувала більше газу через LNG-термінали зі США, ніж через трубопровід з Росії. Зменшення російської пропозиції вимагає зусиль щодо зменшення попиту в ЄУ, щоб підготуватися до важкої зими», — написав Біроль.

 

В умовах жорстких економічних санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну, ЄУ рухається до поступової відмови від російських енергоносіїв та шукає альтернативні джерела енергопостачання. Можливим вирішенням проблеми Біроль назвав повернення до більш інтенсивного використання атомної енергії, але наголосив, що це питання залежить від рішення урядів європейських країн.

 

Наприклад, Німеччина після аварії на японській АЕС у Фукусімі у 2011 році ухвалила рішення повністю відмовитися від атомної енергетики. Зараз із 19 раніше діючих АЕС у Німеччині залишилося лише три, і ті перебувають у процесі виведення з експлуатації. До початку російсько-української війни їх планувалося закрити до кінця 2022 року, проте зараз Міністерство енергетики Німеччини обмірковує питання повернення до їхнього використання.

 

У червні «Газпром» на 40% скоротив обсяг прокачування газу до Європи газогоном «Північний потік», пояснивши це проблемами з ремонтом обладнання в умовах санкцій. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр енергетики Німеччини Роберт Габек назвали рішення «Газпрому» політично вмотивованим і розцінили «газовий шантаж» як один із методів боротьби Росії з Євроунією, яка підтримує Україну. Тим часом США, навпаки, значно наростили постачання газу до Європи порівняно з минулим роком. За даними Bloomberg, у період з січня до квітня цього року вони поставили до Європи більше зрідженого газу, ніж за весь минулий рік.

 

01.07.2022

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