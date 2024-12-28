Прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання електроенергії Україні.

Таким чином Роберт Фіцо змушує Київ не відмовлятися від транзиту російського газу до Європи.

Прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо висунув Україні ультиматум. Він заявив, що у відповідь на оголошене Києвом припинення з першого січня транзиту російського газу зупинить постачання електроенергії Україні. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

«Після першого січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України. Якщо виникне необхідність, ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні у разі відключення мережі. Або ми домовимось про інший курс дій», – заявив Фіцо у своєму відео зверненні, опублікованому в соцмережі.

Словацький прем’єр зазначив, що припинення транзиту російського газу через Україну – «це не просто порожній політичний жест, а надзвичайно дорогий жест, за який платитиме вся Європейська Унія, включно зі Словаччиною». Крім іншого, Роберт Фіцо висловив думку, що за зупинки постачання російського газу до ЄУ виграють, насамперед, США. «Тим часом Євроунія, враховуючи підвищення цін, заплатить у 2025 та 2026 роках за газ та електроенергію на 120 млрд євро більше за нинішній рівень» – стверджує Фіцо. За його підрахунками, на транзитних зборах Словаччина втратить. близько 0,5 млрд євро, а Україна – майже 1 млрд євро.

У своєму телезверненні Фіцо також засудив Зеленського за відмову від припинення вогню. «Переговорна позиція України погіршується з кожним днем, і Україна заплатить величезну ціну за цю авантюру Заходу у вигляді втрати території та присутності іноземних військ», – заявив Роберт Фіцо.

Він також запропонував Словаччину як майданчик для мирних перемовин. Фіцо зазначив, що розмовляв на цю тему із Володимиром Путіним під час візиту до Москви менш ніж тиждень тому.