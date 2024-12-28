Прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання електроенергії Україні.

Таким чином Роберт Фіцо змушує Київ не відмовлятися від транзиту російського газу до Європи.

 

 

Прем'єрміністр Словаччини Роберт Фіцо висунув Україні ультиматум. Він заявив, що у відповідь на оголошене Києвом припинення з першого січня транзиту російського газу зупинить постачання електроенергії Україні. Про це повідомило словацьке видання Nový Čas.

 

«Після першого січня ми оцінимо ситуацію та можливості вжиття заходів у відповідь проти України. Якщо виникне необхідність, ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні у разі відключення мережі. Або ми домовимось про інший курс дій», – заявив Фіцо у своєму відео зверненні, опублікованому в соцмережі.

 

Словацький прем’єр зазначив, що припинення транзиту російського газу через Україну – «це не просто порожній політичний жест, а надзвичайно дорогий жест, за який платитиме вся Європейська Унія, включно зі Словаччиною». Крім іншого, Роберт Фіцо висловив думку, що за зупинки постачання російського газу до ЄУ виграють, насамперед, США. «Тим часом Євроунія, враховуючи підвищення цін, заплатить у 2025 та 2026 роках за газ та електроенергію на 120 млрд євро більше за нинішній рівень» – стверджує Фіцо. За його підрахунками, на транзитних зборах Словаччина втратить. близько 0,5 млрд євро, а Україна – майже 1 млрд євро.

 

У своєму телезверненні Фіцо також засудив Зеленського за відмову від припинення вогню. «Переговорна позиція України погіршується з кожним днем, і Україна заплатить величезну ціну за цю авантюру Заходу у вигляді втрати території та присутності іноземних військ», – заявив Роберт Фіцо.

 

Він також запропонував Словаччину як майданчик для мирних перемовин. Фіцо зазначив, що розмовляв на цю тему із Володимиром Путіним під час візиту до Москви менш ніж тиждень тому.

28.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
2025 – рік тривог і надій
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Навряд чи якийсь історик в майбутньому наважиться назвати 2024 рік «щасливим». Що для Європи, що для світу загалом.
27.12.24 | | У світі
Про справедливість у війні та мирі
о.Юрій Щурко
Війна не є поразкою для всіх — але повинна такою бути для агресора. Метою нашого законного захисту є мир, який відображає Божий порядок у світі.
26.12.24 | | Галичина
Естетика бойового братерства
26 грудня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відкриють фотовиставку Олександра Заклецького «2 Інтернаціональний Легіон: Естетика бойового братерства». Експозиція складатиметься із трьох десятків світлин з життя і побуту добровольців.
26.12.24 | | Штука
До типології змін: біфуркаційні зміни та бінарні відносини
Геннінг Андерсен
Переклад хрестоматійної в лінгвістиці мовних змін, хоч малознаної у нас, праці
26.12.24 | | Дискурси
Святвечір по-шкоцьки
Юрій Винничук
Різдво. Святвечір. Хоч й далеко поза домом, але це не зашкодило зготувати Святу Вечерю як належиться. Вдома вже сніг, а Шкоція сльотна.
25.12.24 | | Дискурси
Добре слово і щось важке
Юрко ТИМЧУК
Усик пояснив Ф’юрі його місце на рингу, Зеленський дав нове визначення для Путіна. Боксер зробив свою роботу ефективно й ефектно, президент – поки що тільки ефектно.
25.12.24 | | Україна
Різдвяні історії з Jam Factory Art Center
«Різдвяні історії з Jam Factory Art Center» — це серія джазових концертів в артцентрі 25, 26 та 27 грудня. Через джазові інтерпретації традиційних українських та відомих світових мелодій ділитимемося різдвяною атмосферою, щоб побути разом та підтримати одне одного.
24.12.24 | | Штука
Кубічний міліметр людського мозку нанесли на карту з вражаючою деталізацією.
Дослідники Google змоделювали всі 150 мільйонів зв'язків фрагмента людського мозку з нанорозмірною роздільною здатністю
24.12.24 | | Наука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.