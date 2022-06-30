Від станції Рахів до кордону з Румунією відновлять залізницю.

"Укрзалізниця" повідомляє про початок ремонту колій на ділянці залізниці від станції Рахів у Закарпатській області до кордону з Румунією. У Румунії на найближчій станції Валя-Вишеулуй є можливість стикування з пересадкою пасажирів і перевантаженням вантажів на залізниці Румунії.

Наразі залізницю від Рахова до румунського кордону не використовують більш як 10–12 років взагалі.

Залізниця тут була збудована за часів Австро-Угорської імперії ще 1894 року та йшла по території нинішньої Закарпатської області. Після 1945 року цю залізницю перебудували на радянський стандарт колії 1520 мм та габарит. До 2003-го курсував міжнародний дизель-поїзд сполученням Рахів–Сигет (вже у Румунії), який скасували через велику кількість контрабандних товарів і збитковість. Зараз ділянка залізниці колії 1520 мм, яка проходить територією Румунії, від Солотвино до Рахова взагалі не використовується.

Відновлення даної ділянки залізниці створює можливість для транзитного руху залізницею від Чопа до Івано-Франківська та Чернівців і до інших точок Прикарпаття через Рахів і Делятин. Фактично це означає введення руху третьою залізничною лінією через Карпати. Протяжність залізниці від Рахова до кордону з Румунією – близько 18 кілометрів. На цій ділянці є невелика станція Берлібаш (фактично роз'їзд з двома коліями на одноколійній магістралі), тунель, а також міст через річку Тиса.

Станція Берлібаш

Вже зараз вносяться зміни у рух пасажирських потягів теперішньою ділянкою до Рахова. Так, з 2 липня скасовується потяг №55/56 сполученням "Київ–Рахів". А з 12 липня потяг №25/26 сполученням "Одеса–Рахів" буде курсувати лише до станції Яремче.