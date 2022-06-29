126-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила у зверненні до Президента України Володимира Зеленського, що відповідальність за співучасть у воєнних злочинах мають нести поплічники Олександра Лукашенка, а не білоруський народ. "Всі відповідальні за воєнну агресію, за використання білоруської землі як полігонів для російської техніки, за насильство проти українців і білорусів - нестимуть справедливу відповідальність. І це буде Лукашенко та його поплічники, а не весь білоруський народ", - заявила вона. "І народ України, і народ Білорусі мають свої національні інтереси. І тепер вони збігаються, бо обидва наші народи повернути мирне життя, позбутися російської окупації й остаточно перемогти диктатуру як явище. Наші народи підтримують одне одного. І задача політиків – допомогти їм у цьому, не роз’єднувати в суперечках, бо це сприятиме лише ворогу. Білоруси зроблять все можливе, щоб допомогти Україні. Нам нічого не потрібно у відповідь, окрім поваги до нашого шляху, поваги до нашого досвіду й нашого права бути самими собою – білорусами", - заапелювала Тихановська.

11:47 Німеччина та Нідерланди нададуть Україні шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це у Мадриді повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) і її нідерландська колега Кайсе Оллонгрен, передає DW. "У Німеччині ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість", - заявила Ламбрехт.

11:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські війська продовжують поступово просуватися в напрямку оточення Лисичанська. З 25 червня ц.р. російські війська просунулися ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу на південній околиці міста.

• Існує реальна ймовірність, що ракетний удар по Кременчуцькому торгівельному центрі 27 червня ц.р. мав на меті вразити вразити сусідній інфраструктурний об'єкт. Неточність російських ударів з великої віддалі раніше вже призвела до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня ц.р.

• Російське планування, виглядає, і далі готове погодитися на високий рівень побічної шкоди, коли є відчуття військової необхідності удару по цілі.

• Майже нема сумнівів, що Росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських сил на фронті. Дефіцит сучаснішої високоточної ударної зброї в Росії та професійні недоліки наведення, швидше за все, призведуть до подальших жертв серед цивільного населення.

10:57 У Росії заявили про те, що вирішили не видавати українських військовополонених. Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Алєксандр Бастрикін. "Вирішили не віддавати їх: узгодили [рішення] де належить. А вони думали: "Здамося - і до родин"... Ні, до ізоляторів".

10:34 З початку вторгнення російські війська випустили по Україні 2811 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За оцінкою Христо Грозева, це 76% відсотків всіх високоточних ракет, що має на озброєнні Росія, в неї ще залишилось біля 900 одиниць.

10:29 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 450 (+200) осіб, танків – 1572 (+5) од., бойових броньованих машин – 3720 (+176) од., артилерійських систем – 781 (+3) од., РСЗВ – 246 (+3) од., засобів ППО – 103 (+1) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 185 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) од., автомобільної техніки – 2598 (+9) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 61 (+0) од., крилатих ракет – 142 (+3) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

45,9% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

21,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

43,2% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

25,3% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

20,8% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

Відсотки перераховано відповідно до нових даних чинного озброєння РФ за щорічником "The Military Balance 2022" лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

танків: 3417 (і 10200 на збереженні)

бойових броньованих машин: 17343 (і 15500 на збереженні)

артилерійських систем: 3081, з них 2557 самохідні (і 24825 на збереженні, з них самохідних – 4260)

РСЗВ: 1114 (і 3220 на збереженні)

літаків: 1248

гелікоптерів: 891

10:09 Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков повідомив про рішення вислати із країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю.

09:54 Європейський Союз розпочав постачання Збройним Силам України вантажівок підвищеної прохідності. Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, йдеться про 90 машин. Їх нададуть у межах Європейського фонду миру. У повідомленні зазначено, що логістичне обладнання є частиною ширшого заходу допомоги на суму 31 млн євро, ухваленого ще в грудні на підтримку України. Вантажівки надають для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

09:37 Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що президент Індонезії Джоко Відодо як господар листопадового саміту G20 підтримав позицію проти особистої участі президента Росії Владіміра Путіна у зустрічі лідерів. "Президент Відодо це виключає. Він був категоричним: він не приїде", – сказав Драгі журналістам під час саміту "Групи семи", повідомляє Associated Press. "Я не знаю, що станеться. Але що може статися – можливо, буде дистанційне залучення [Путіна]", – додав він. Напередодні російські медії повідомили, що Кремль отримав запрошення на саміт.

09:11 Вранці росіяни завдавали ракетного удару по Миколаєву. Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок. Попередньо, відомо про п’ятьох поранених та трьох загиблих, повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім.

08:57 Під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, котре зазнало удару у вівторок увечері, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. "Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", – прокоментував голова обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

08:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Російські війська продовжували штурмові операції на південь та південний захід від Лисичанська.

• Російські війська розпочали невдалі наступальні операції на північ від Слов’янська та провели руйнівні атаки на населені пункти на захід від Ізюма, що, ймовірно, мало б зірвати контрнаступ України.

• Російські війська не змогли просунутися по трасі Харків – Білгород і продовжували стримувати просування ЗСУ українців до кондону на північ від Харкова та до Ізюма – на півдні.

• Українські війська продовжили контрнаступ на північ від Херсона та звільнили два населені пункти.

• Російські війська продовжили перекидання військової техніки та особового складу на схід від Мелітополя.

• Російська окупаційна влада продовжує безуспішні спроби запровадити рубльові виплати та встановити умови для збільшення кількості учасників планованого референдуму.

08:15 У Миколаєві російська армія обстріляла багатоповерховий житловий будинок загинуло двоє людей, троє – поранені, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, працюють ДСНС, медики та комунальники.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організація охорони та оборони об’єктів. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території республіки білорусь по об’єктах на території України. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню “Град”. На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення положення наших військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка. На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля і створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ. Здійснював обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка. У рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, що зазнали втрат, противник перемістив до визначених районів озброєння та військову техніку. На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ. На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка. На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою. На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи. На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України.

00:35 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні оприлюднив відео влучання російської крилатої ракети по торговому центру у Кременчуці. У такий спосіб він відповів на заяви російського Міноборони, начебто молл згорів через детонацію американських боєприпасів, або що цей вибух був інспірованим. “Хочу сказати про відповідальність тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор, які намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний... Російська ракета вдарила саме по цьому обʼєкту, цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі. І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, через посилення санкцій і обов’язково – в трибуналі", – наголосив Зеленський.

00:07 Шість країн Ради безпеки ООН, а також Україна, оприлюднили спільну заяву із рішучим засудженням російських ракетних ударів по українських містах та висловили повну підтримку українському народу. "Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення", – йдеться у заяві Франції, Ірландії, Норвегії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів, Албанії та України. "Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України", – йдеться у заяві, що її цитує "Укрінформ".

23:50 Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради безпеки ООН закликав позбавити Росію повноважень у Асамблеї ООН. "Росія не має права брати участі в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України, яка є неспровокованою та просто колонізаторською з боку Росії. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень у Генеральній Асамблеї ООН, і це можливо. Це необхідно. Це справедливо! Це чесно! Росія не має права залишатись у Радбезі. І цей шлях не занадто тернистий, як декому може здаватися, якщо виявити послідовність і належну політичну волю. Це єдиний логічний шлях, щоб Статут ООН працював і його поважали всі члени організації", – звернувся Зеленський.