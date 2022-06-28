125-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 35 250 (+250) осіб, танків – 1567 (+15) од., бойових броньованих машин – 3704 (+17) од., артилерійських систем – 778 (+7) од., РСЗВ – 243 (+0) од., засобів ППО – 102 (+2) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 185 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+0) од., автомобільної техніки – 2589 (+14) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 61 (+1) од., крилатих ракет – 139 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

47,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

26,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

43,2% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

13,7% артилерійських систем (з них 0,5% за минулий тиждень),

16,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

19,3% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:50 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висотах Лисичанська після відступу від Сіверськодонецька. Українські сили продовжують знищувати російське командування та управління, завдаючи успішних ударів в глибокому російському тилу.

• Протягом 24-26 червня Росія завдала надзвичайно інтенсивних хвиль ударів по Україні з використанням ракет великої дальності. Ці озброєння, ймовірно, включали радянські ракети Х-22 і більш сучасні ракети Х-101, випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

• Ця зброя була розроблена для враження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги. Подібним чином вона задіяла основні сили шести різних армій, але досягла лише тактичного успіху під Сіверськодонецьком. Російські збройні сили дедалі більше виснажуються. На даний момент вони визнають рівень зниженої бойової ефективності, який, ймовірно, є погіршиться у довгостроковій перспективі.

07:55 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках в збройних силах республіки білорусь відзначається проведення планового тренування зі зв’язку з залученням вузлів зв’язку пунктів управління. На Сіверському напрямку агресор завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії у районах Покровка, Старикове, Порозок та Верхня Пожня Сумської області. Провів повітряну розвідку позицій наших військ БпЛА типу “Орлан-10” у прикордонних районах Чернігівської області. На Харківському напрямку угруповання військ противника основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ до державного кордону України, продовжує ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова. Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли. На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Здійснив обстріли позицій наших військ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад. На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Маяки та Тетянівка із ствольної артилерії. На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, в подальшому - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти. На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко. Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов. На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Ударна авіація Повітряних Сил завдала потужних авіаударів по позиціях окупантів. Фактично на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили до двадцяти групових бойових вильотів. Також наші воїни продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань. Результати дорозвідуються. Про загальні втрати ворога ми повідомимо в окремому зведенні.

07:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Російські війська завдали удару по торговому центру в Кременчуці в рамках ескалації ударів по українській інфраструктурі та містам.

• Російські війська поступово просувалися на південний захід від Лисичанська поблизу траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, але не повністю перервали українські лінії комунікації з Бахмутом.

• Російські війська досягли помірного просування на сході від Бахмута.

• Українські війська відбили наступ російських військ на північ від Слов'янська.

• Російські війська здійснили обмежені та локалізовані атаки на фронті біля Харкова, але 27 червня не просунулися.

• Українські контрнаступи на південному напрямку продовжують змушувати російські війська оборонятися.

• Російська окупаційна влада вживає заходів, щоб посилити економічний контроль над окупованими територіями та змусити там цивільне населення перейти на рубль.

07:26 Внаслідок удару росіян по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуку кількість жертв зросла 18 осіб, від мешканців міста надійшло понад 40 заяв про зникнення їхніх рідних.

За медичною допомогою, за даними рятувальників, звернулося 59 людей, з них 25 - госпіталізовані. На місці події працюють 440 людей, станом на 7 ранку обстежено та розібрано уламки будівлі на 60% загальної площі ТРЦ.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) оприлюднили заяву з приводу цього злочину: