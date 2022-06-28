Дружини бурятських військовиків вимагають повернути їхніх чоловіків з України.

Жінки записали спеціяльне відеозвернення до голови Бурятії.

Дружини військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади, яка базується в Бурятії звернулися до голови республіки Олексія Циденова з проханням повернути їхніх чоловіків додому. Своє прохання вони виклали в спеціяльно записаному відеозверненні. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

Відеозапис опублікувало на офіційній сторінці видання «Люди Байкала» у Twitter. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що військовики з 5-ї Тацинської бригади «у січні відбули на навчання до Білорусі», а з 24 лютого «беруть участь у спецоперації», майже весь час перебуваючи на передовій.

«Військовослужбовці виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості», — повідомляють авторки звернення, додаючи, що багато військовиків ще й хворіють на застуду, оскільки весь цей час перебувають у військово-польових умовах.

Ті, хто підготував звернення (у кадрі видно 15 жінок), просять голову Бурятії замінити військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади іншими військовослужбовцями, які раніше не були задіяні в «спецоперації». Натомість повернути їхніх чоловіків на місце постійної дислокації.

За підрахунками видання «Люди Байкала», яке збирає дані про загиблих в Україні мешканців реґіону, під час війни в Україні загинули щонайменше 30 військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади.