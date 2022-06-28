Дружини бурятських військовиків вимагають повернути їхніх чоловіків з України.

Жінки записали спеціяльне відеозвернення до голови Бурятії.

 

 

Дружини військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади, яка базується в Бурятії звернулися до голови республіки Олексія Циденова з проханням повернути їхніх чоловіків додому. Своє прохання вони виклали в спеціяльно записаному відеозверненні. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

Відеозапис опублікувало на офіційній сторінці видання «Люди Байкала» у Twitter. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що військовики з 5-ї Тацинської бригади «у січні відбули на навчання до Білорусі», а з 24 лютого «беруть участь у спецоперації», майже весь час перебуваючи на передовій.

 

«Військовослужбовці виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості», — повідомляють авторки звернення, додаючи, що багато військовиків ще й хворіють на застуду, оскільки весь цей час перебувають у військово-польових умовах.

 

Ті, хто підготував звернення (у кадрі видно 15 жінок), просять голову Бурятії замінити військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади іншими військовослужбовцями, які раніше не були задіяні в «спецоперації». Натомість повернути їхніх чоловіків на місце постійної дислокації.

 

За підрахунками видання «Люди Байкала», яке збирає дані про загиблих в Україні мешканців реґіону, під час війни в Україні загинули щонайменше 30 військовослужбовців 5-ї окремої танкової Тацинської бригади.

28.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Спогади – мережі, що тягнуться через весь мозок
Мозок зберігає спогади в вигляді мереж, що проходять через численні ділянки.
27.06.22 | | Наука
Бог мовить світлом
Юрій Ковальчик
У музеї «Тюрма на Лонцького» проект о. Андрія Афтанаса «На рівні хмар. Гуцулія. Цианотипія» розгорнуто не випадково: акцент на тожсамости, ідентичности, національній картині світу, ландшафтах краю з незабутньою історією визвольної боротьби – цінностях, що загрожені денацифікаційною політикою російського окупанта.
27.06.22 | | Штука
Самообмеження і свобода
Ігор МАРКОВ
Самообмеження – це піднятися над тягарями, умовностями, рамками, які ми накидаємо на себе і стаємо залежними від них, – піднятися до свободи
27.06.22 | | Дискурси
Позитивний проміжний результат
Юрко ТИМЧУК
Тепер нам треба оперативно переварити ейфорію, перемогти агресора і знайти свою Землю обітовану в Євросоюзі – може і скорше, ніж за сорок років. Огляд подій тижня.
27.06.22 | | Україна
124-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог намагається з півдня блокувати Лисичанськ; йдуть бої біля Вовчоярівки та Мазанівки (20 км від Слов'янська); відбито наступ: Донецький напрямок – на Верхньокам’янку, Бахмутський – на Клинове, Берестове та Вершину, Харківський – на Дементіївку та Питомник.
27.06.22 | | Україна
123-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на спробах оточення Лисичанська, на Слов’янському – на веденні наступу на Довгеньке та Мазанівку, на інших – на утриманні зайнятих рубежів та вогневому ураженні позицій ЗСУ.
26.06.22 | | Україна
Жертвоприношення
Василь МАХНО
Доступність можливостей фіксування навколишніх подій та почуттів розмиває високу естетику візуалізації світу, розплітає полотно мистецтва на окремі нитки
25.06.22 | | Дискурси
Кінець фінляндизації
Володимир В'ятрович
Україна бореться вже довше, аніж фіни у Зимовій війні з СРСР, які протрималися 104 дні, російська імперія втрачає свої впливи, відступає і точно зникне з мапи світу. 
25.06.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.