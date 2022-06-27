НАТО наростить число сил швидкого реагування до понад 300 тисяч.

На саміті НАТО Росію, яка все ще формально вважається партнером Альянсу, буде нарешті названо «прямою загрозою».

НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування (NATO Response Force – NRF) – приблизно з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч військовиків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Єнса Столтенберґа.

«Ми трансформуємо сили швидкого реагування НАТО і збільшимо їхню чисельність до більш ніж 300 тисяч осіб», – заявив керівник НАТО в понеділок, 27 червня, напередодні саміту блоку в Мадриді. Генсек зазначив, що бойові підрозділи НАТО на східному фланзі Альянсу, найближчому до Росії, особливо в країнах Балтії, мають бути збільшені до рівня бригади, з тисячами заздалегідь призначених військ у режимі очікування в країнах, що розташовані далі на заході, наприклад в Німеччині, як швидке підкріплення.

Очікується, що саме на мадридському саміті, який відбудеться 28-30 червня, буде ухвалено нову стратегічну концепцію безпеки і, зокрема, змінено формулювання щодо Росії, яка в останній стратегії НАТО від 2010 року, як і раніше, називалася «стратегічним партнером».

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«Це визначення не збережеться у стратегічній концепції, яку ми погодимо у Мадриді. Росія відійшла від партнерства та діалогу, який НАТО намагалося налагодити з Росією протягом багатьох років. Вони обрали конфронтацію замість діалогу. Ми шкодуємо про це, але, звичайно, тоді нам потрібно реагувати на цю реальність. Я очікую, що союзники чітко заявлять, що Росія є прямою загрозою нашій безпеці, нашим цінностям, міжнародному порядку, заснованому на правилах», — сказав Столтенберґ.

NRF – це добре підготовлені та технологічно просунуті багатонаціональні війська, які складаються з сухопутних, повітряних і морських підрозділів, а також підрозділів спеціальних операцій, які Альянс може швидко розгорнути там, де це необхідно. Вже кілька місяців сили швидкого реагування НАТО перебувають у стані підвищеної боєготовності на тлі війни Росії в Україні.