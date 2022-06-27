Позитивний проміжний результат

Тепер нам треба оперативно переварити ейфорію, перемогти агресора, доробити «домашні завдання» і знайти свою Землю обітовану в Євросоюзі. Вкластися ми можемо навіть скорше, ніж за сорок «мойсеївських» років

Кандидатство тижня

Сталося те, що мало статися, але всі боялися, що не станеться – Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. З цього приводу українських посполитих привітав президент Європейської ради Шарль Мішель, а вітчизняний президент відповів європейцям: "Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність".

Російська реакція була передбачуваною, і на неї мусили відповідати в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Російські пропагандисти, крім всього іншого, закинули тезу про те, що якби в ЄС хотіли прийняти Україну до своїх лав, то зробили б то відразу, а не марудили якимись умовами. У ЦПД пояснили – вступ до поважної компанії не подібний до улюблених росіянами кавалерійських атак і гри в "чапаєва", тому "щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна повинна виконати кілька кроків: продовжити реформу судової системи; посилити боротьбу з корупцією; забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF; впровадити антиолігархічний закон; привести законодавство про медіа до стандартів ЄС; змінити законодавство про нацменшини".

Стосовно терміну виконання всіх цих РНБО і Кабмін синхронізували свою думку і пообіцяли, що Україна стане повноцінним членом ЄС в 2029 році. Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що вже наступного року почнуться відповідні процедури, які за сім років призведуть до потрібного результату. Для тих, хто сумнівається, що кандидатство можна "насмарувати на хліб", Форсюк повідомила: "Доступ до коштів цих фондів (структурні фонди Євросоюзу, – ред.) мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно".

Допомога тижня

Гроші з-за кордону до нас пішли надзвичайно швидко. Після того, як 9 червня стало відомо про надання Євросоюзом додаткових 205 млн євро гуманітарної допомоги для України, 24 червня ЄС схвалив рішення про виділення 9 мільярдів євро для погашення невідкладних бюджетних потреб.

Крім того, Україна отримає від Німеччини ґрантову допомогу у розмірі в 1 мільярд євро, яку повертати не доведеться. Міністр фінансів України Сергій Марченко і міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали відповідну угоду, кошти почнуть надходити незабаром через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду.

У Штатах заступник помічника міністра закордонних справ США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган анонсував щомісячну допомогу Києву в розмірі 1,5 мільярда доларів. Якщо згадати травневі закон про ленд-ліз, тодішнє асигнування американцями 40 мільярдів доларів допомоги для України і пізніші слова посла США Бріджет Брінк про надання Вашингтоном Києву прямої допомоги у розмірі 1 мільярд доларів та ще 7,5 мільярдів доларів цільової допомоги, цифра вимальовується дуже солідна.

Ґранти тижня

Новини з вітчизняного міністерства фінансів особливої туги також не наганяли. Попри те, що щомісячний дефіцит державного бюджету сягає 5 млрд доларів, зарубіжні кредити не будуть тягарем для українців через тривалі терміни їх повернення (від 15 років і довше) та низькі проценти.

Ще оптимістичніше прозвучала інформація про ґрантову програму підтримки малого та середнього бізнесу, яку створили за лічені дні. 7 червня прем'єр-міністр заявив про те, що Кабінет Міністрів за дорученням президента готує таку програму, а вже 24 червня Денис Шмигаль втішив співвітчизників: "Люди, які хочуть отримати ґрант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план і залучити власні кошти на свою справу. Умови співфінансування – для перших заявників власний внесок повинен скласти 30%. Також даємо додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 млн грн". Найбільше мають тішитися реальні виробники продукції, бо за словами прем’єра "Перша програма – безповоротні ґранти на створення і розвиток переробних підприємств. Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо. Держава надасть до 8 млн грн допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки або хоче запустити нові проєкти". Якщо оперативність у цьому напрямку збережеться на сучасному рівні, то результати нововведень можна буде «помацати» найближчими тижнями.

Конспірологія тижня

Спочатку видання Politico нібито знайшло чотирьох наближених до президента Зеленського чиновників і західного дипломата, який консультував чинну українську владу щодо реформ, потім виявили у знайдених персон невгамовне бажання поговорити – і на виході в Politico з'явилася інформація, що президент України має намір звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова, з яким дружить ледь не з дитинства. У Верховного головнокомандувача буцімто існують претензії до головного «тайняка» через провали СБУ на півдні країни, зокрема окупацію росіянами Херсона.

Резонанс від такого несподіваного інсайду зробив спробу вгамувати народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Але почавши свій спіч "я на цей час не маю інформації, що розглядається питання щодо заміни керівника Служби безпеки України, тому обговорювати якісь інсайдерські чутки, які хтось намагається подати як від наближених джерел, я думаю, передчасно", нардеп делікатно зауважив, що до окремих представників безпекового сектору є запитання, і завершив: "Якщо набереться критична маса таких претензій до конкретних представників з сектору безпеки і оборони, то не виключено, що може бути ініційовано їх зміну". Politico може шукати нові джерела з браком спілкування та далі експлуатувати тему, бо не все виключено.