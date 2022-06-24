121-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:11 У підконтрольній Кремлю Рязані розбився військово-транспортний літак Іл-76. У машині вийшов з ладу двигун, тому пілоти вирішили йти на "жорстку посадку". Після контакту з землею літак "частково зруйнувався", стверджує російський "Інтерфакс". Згідно з даними російської влади, загинуло четверо осіб.

10:59 Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав статус кандидата на вступ до ЄС сильним месседжем для українців, адже його почують "і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон, і кожен, хто допомагає наближати нашу перемогу". "Ми не можемо змінити географію. Росія й далі буде нашим сусідом. Але це рішення змінило історію. І в цьому випадку історія перемогла географію", – сказав Стефанчук.

10:38 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай підтвердив, що українські підрозділи отримали команду організовано відступати із Сіверськодонецька. "Доведеться відводити наших хлопців. Це те, про що ми говорили раніше. І не треба розводити так звану "зраду". Ніхто не "кидає" хлопців. Склалася ситуація, коли перебувати просто на розбитих за багато місяців позиціях лише заради того, щоб там перебувати, немає сенсу. Тому було ухвалено таке рішення", – сказав Гайдай в етері телеканалу "ДІМ". "Вони отримали вже команду відходити на нові позиції, нові укріплені райони і звідти вже нормально, повноцінно вести бойові дії. І, відповідно, завдавати втрат ворогові", – заявив голова адміністрації.

10:19 Українські підрозділи вийшли із Сіверськодонецька, повідомив із місця редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. “Ми вийшли з Сіверодонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сіверодонецька. На тій ділянці фронту, де я знаходився, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло. Українські воїни гідно билися за місто, і зробили більше, ніж можливо в таких надзвичайно важких умовах. Без мостів та без понтонів кожен день бою був суцільним героїзмом... Ми вийшли. Але ми обов’язково повернемось. Вічна слава українським героям, які бились за Сіверодонецьк до кінця”, – написав він у Facebook.

10:05 Президент Володимир Зеленський назвав "точкою неповернення" статус кандидата на вступ до ЄС для України. "Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж. Сьогодні визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не «сіра» зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС... Сьогодні ми позбулися принизливого визначення "третьої країни". Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулися цього. Ми не третя країна. Не десята, не сота, ми – майбутній член Європейського Союзу", – сказав голова держави.

#цитата Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє. Але обрав його набагато раніше. Бо демократія та народовладдя існували тут понад тисячу років тому. У часи Київської Русі, коли народ долучався до вирішення важливих питань на вічі. Права людини, життя людини були цінністю ще тисячу років тому. Київська Русь – чи не єдина середньовічна держава, де не існувало смертної кари. 700 років тому тут існувала поширена правова система місцевого самоврядування. 700 років тому міста України вже мали Магдебурзьке право. Історики кажуть: кордони Європи – це околиця останнього східного міста, яке має Магдебурзьке право. Далі сходу України воно не прижилося. 500 років тому наші предки самі обирали своїх лідерів. Гетьманів запорозьких і кошових отаманів не призначав король, цар, бояри, знать чи аристократія, а вільним і рівним шляхом обирали всі козаки. Століттями наш народ відданий принципам толерантності й поваги. На нашій землі в мирі та злагоді жили й живуть сотні національних спільнот і представники всіх релігійних конфесій. Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні і щасливе завтра для України можливе у зовсім іншому союзі під назвою Митний. І як би не дивувалися, що українці відають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях. Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада. Який обрав майдан Незалежності, а не Червона площа. Шлях, за який боролася Революція на граніті у 90-му, стояла на барикадах Помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му. Саме тоді голос України пролунав найгучніше. Саме там ми твердо обрали свій шлях. Саме через це на ньому постала Росія, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу, а згодом почала повномасштабну війну проти всієї України. І саме тому це рішення ЄС має таке важливе значення. Володимир Зеленський

09:56 Система протиповітряної оборони росіян у тимчасово окупованому Алчевську перехопила саму себе. Відео прикрого самогубства опублікував військовий історик та експерт Михайло Жирохов. Він прокоментував, що отак працює “ППО ЛНР”. На ролику видно, як одна із ракет після запуску змінила траєкторію, розвернулася, а відтак націлилася на систему запуску і вдарила назад.

09:44 Атаку на Лисичанськ відбито, в Сіверськодонецьку – бої, росіяни оволоділи Миколаївкою, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай:

"Лисичанськ та Борівське витримали авіаційні удари. Зі всіх наявних видів озброєння російська армія відкривала вогонь по Сіверськодонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці. У Сіверськодонецьку окупанти пошкодили територію «Азот» та цегляного заводу, обстріляли селища Синецький та Павлоград і три розбиті декілька тижнів тому мости. Багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства зруйновано в Лисичанську, страждають від російських снарядів навколишні села. 23 червня та сьогодні зранку окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії. Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити. Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою. На жаль, доведеться відводити наших військових із Сіверськодонецька, бо перебувати на розбитих позиціях не має сенсу – зростає кількість загиблих; Сіверськодонецьк росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців, інфраструктура міста вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90% будинків. Росіяни просуваються в бік Лисичанська зі сторони Золотого та Тошківки, на околиці міста проникали ДРГ, але були витиснуті; зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет «Точка-У»".

09:33 Аналіз поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни:

• Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні низькі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі на боці Росії.

• Російські війська, ймовірно, досягли південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сіверськодонецька, щоб завершити захоплення Сіверськодонецька та Лисичанська. Ці здобутки навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні та ще більше погіршать російську спроможність.

• Російські війська далі намагаються оточити українське угруповання в Гірському та Золотому і, ймовірно, рухаються, щоби взяти під контроль ці населені пункти.

• Російські війська, ймовірно, успішно перекрили українські лінії зв’язку вздовж траси Т1302 і використовують нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

• Російські війська накопичили техніку та продовжували нарощувати оборонний потенціал на південному напрямку.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 34 530 (+100) осіб, танків – 1507 (+3) од., бойових броньованих машин – 3637 (+5) од., артилерійських систем – 759 (+3) од., РСЗВ – 241 (+1) од., засобів ППО – 99 (+0) од., літаків – 216 (+0) од., гелікоптерів – 183 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2) од., автомобільної техніки – 2553 (+5) од., кораблів /катерів – 14 (+0) од., спеціальної техніки – 60 (+0) од., крилатих ракет – 137 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

45,7% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

26,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

42,6% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

13,3% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

16,1% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

19,1% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські сили повідомили, що пілот збитого 17 червня російського штурмовика Су-25 був невдовзі після цього полонений. Пілот зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, а потім влаштувався на роботу як військовий найманець "Вагнера" і виконував кілька завдань під час конфлікту.

Використання відставного персоналу, нині найманців "Вагнера", для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, намагаються підтримати достатню для бойових дій кількість екіпажу. Ймовірно, це наслідок недостатньої кількості належним чином підготовленого персоналу Росії та його бойових втрат.

Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. Це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є старшими моделями Су-25 і що російські ВПС не надають "Вагнеру" сучасне обладнання авіоніки.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей; утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим українським Кримом; блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, а також утримання захоплених районів Херсонської та частини Запорізької областей і спроб створення сприятливих умов для відновлення наступу в Миколаївській області. Противник продовжує завдавати ракетних ударів по критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України. На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На території республіки білорусь відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання оборонних позицій в прикордонних з Україною та країнами Європейського Союзу районах. На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Глухів та Манухівка Сумської області. На Харківському напрямку противник завдавав артилерійських ударів у районах Харкова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенігів, Дементіївки та Золочева. Активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп. На Слов’янському напрямку із артилерії ворог обстрілює цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Богородичне, Краснопілля, Курулька, Червоне, Рідне та Червона Поляна. На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Лисичанськ і Борівське. Тривають бойові дії за місто Сєвєродонецьк. Окупанти вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина, бойові дії тривають. Наступальні дії ворога в районі Борівського наші воїни успішно зупинили. На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із артилерії неподалік Миколаївки, Берестового та Новолуганського. Намагається покращити тактичне положення та взяти під вогневий контроль наявні шляхи сполучень. На Новопавлівському напрямку ворог завдавав вогневого впливу в районах населених пунктів Антонівка, Вугледар та Золота Нива. Задіяні ворогом диверсійно-розвідувальні групи українські воїни виявили та розбили. Залишки ДРГ противника у паніці втекли. На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. З метою недопущення перекидання резервів на загрозливі напрямки ворог обстрілював наші війська в районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка. В рамках логістичного забезпечення окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ. На Південнобузькому напрямку противник активних дій не вів. Обороняється та намагається проводити контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Біла Криниця. Наша авіація, на відповідних ділянках, вдарила по скупченнях ворога у відповідь. Українські партизани продовжують спротив на тимчасово захоплених територіях. Тотальний спротив українців триває.

08:02 Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів, заявив речник Білого дому. Пакет включає чотири додаткові ракетні установки HIMARS, а також 36 тисяч боєприпасів для артилерії, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 прибережних та річних патрульних катерів, а також запчастини й інше спорядження.

07:45 Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила своєю резолюцією, що малайзійський Boeing 777 рейсу MH17 у 2014 році був збитий російською ракетою. На думку асамблеї, "найпереконливішим сценарієм" є той, що літак був збитий російським "Буком", наданим проксі-підрозділам РФ. ПАРЄ висловила своє заскочення через дезінформаційні виправдання офіційних російських органів влади. "Російська влада пішла аж так далеко, що подала маніпулятивні радарні, супутникові та інші дані, щоб приховати правду", – йдеться у заяві.