Біля Львова на великій площі горить торфовище.

 

У селі Зелові Яворівського району на Львівщині на площі 10 тисяч квадратних метрів горить торфовище. Рятувальники працюють ще від вчорашнього вечора, 22 червня, – про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Львівській області виданню Tvoemisto.tv.

 

«Підрозділи наші працюють і ще будуть довго працювати, бо площа досить велика. Є досить щільне задимлення. Причина – необережне поводження з вогнем. Там палили сухостій, а торфовище проходить під землею», – каже речник обласного ГУ ДСНС Віталій Туровцев.

23.06.2022

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