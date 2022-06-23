Уряду Болгарії винесено вотум недовіри.

Кабінет під керівництвом проєвропейського прем'єра Кирила Петкова протримався лише пів року.

 

                        Кирил Петков

 

У Болгарії вибухнула чергова урядова криза. У середу, 22 червня, болгарський парламент виніс вотум недовіри кабінету під керівництвом проєвропейського прем'єр-міністра Кирила Петкова, який обійняв свою посаду лише шість місяців тому. Тоді Петков заступив багаторічного прем'єра Бойка Борисова, якого звинуватили в корупції.

 

Як повідомила болгарська газета Dnes, вотум недовіри кабінетові міністрів був ініційований найбільшою опозиційною партією ГЕРБ, яку очолює вже згаданий Бойко Борисов. Опоненти Петкова звинувачують його та його уряд у недостатніх зусиллях щодо боротьби з інфляцією. Ще одним питанням розбрату стали дебати про те, чи повинна Болгарія підтримати прагнення Північної Македонії стати кандидатом у члени Європейської Унії.

 

За ініціативу вотуму недовіри проголосувало 123 депутати, підтримали уряд 116 депутатів. Загалом парламент Болгарії налічує 239 депутатів. Під час голосування тисячі людей вийшли на вулиці Софії, демонструючи підтримку прем'єрові.

 

Президент Болгарії Румен Радев знову доручив Петкову сформувати кабінет. Той уже заявив, що буде шукати підтримки для формування нового кабінету міністрів. Проте якщо протягом семи днів кандидат на посаду прем’єр-міністра не запропонує склад нової ради міністрів, президент передасть мандат на формування уряду наступному кандидатові на посаду прем’єра, висунутому другою за чисельністю депутатською групою. Очевидно, що це буде все той же Бойко Борисов. У разі, якщо й ця спроба завершиться невдачею, у країні можуть бути проведені позачергові парламентські вибори.

 

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому правляча ліволіберальна коаліція під керівництвом Петкова втратила абсолютну парламентську більшість після того, як з неї вийшла популістська партія «Є такий народ» («Има такъв народ»), яку очолює співак Славі Трифонов. Суперечності у коаліції загострилися після початку вторгнення Росії до України та запровадження антиросійських санкцій ЄУ. Наприкінці квітня російський концерн «Газпром» припинив постачання газу до Болгарії.

23.06.2022

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