Переможцем парламентських виборів у Болгарії оголошено партію «Є такий народ».

Новостворена протестно-популістська партія відіпхала на другі позиції досвідчені й поважні політичні сили.

Славі Трифонов

Центральна виборча комісія Болгарії в четвер зранку, 15 липня, підбила остаточні підсумки голосування на дострокових парламентських виборах, які відбулися 11 липня. Партію «Є такий народ» («Има такъв народ») оголошено переможцем. Про це повідомила газета Dnes з покликом на інформацію, опубліковану на офіційному сайті ЦВК.

За остаточними даними, за партію «Є такий народ» віддали голоси 24,08% громадян (657 824 виборці). Відтак вона делегує в Народні збори (однопалатний парламент) країни 65 депутатів. Загалом парламент налічує 240 депутатів.

На другій позиції опинилася попередня лідерка – партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) в коаліції зі Союзом демократичних сил, за яку проголосували 23,51% виборців (642 165). Ця коаліція отримає 63 депутатських мандати.

На третє місце відсунулася прихильна до Росії Болгарська соціалістична партія, яка набрала 13,39% голосів (365 695). Вона отримає 36 мандатів.

Партія «Демократична Болгарія» отримала 12,64% голосів (345 329), вона також отримає 36 мандатів.

Рух за права і свободи підтримало 10,71% болгарів з правом голосу (292 439), йому дістануться 29 мандатів.

Громадянська платформа «Вставай. Мафію геть» (Изправи се! Мутри вън!) отримала 5,01% голосів (136 879) і здобула в парламенті 13 місць.

Електоральна фреквенція виявилася рекордно низькою, на дільниці прийшли 42,19% громадян, які мають право голосу (2 775 410 осіб).

Партія «Є такий народ» була заснована болгарським телеведучим і співаком Славі Трифоновим, лідером групи «Ку-Ку бенд». Спершу це був протестний рух з такою ж назвою, який 2020 року трансформувався в політичну партію. Партія цілком підпадає під визначення «популістська». Вона критикує тяжке становище Болгарії, корупцію, відсутність свобод, перешкоди бізнесу, відсталу систему охорону здоров'я. Як вирішення проблем партія пропонує прості й популярні заходи.

Ще в понеділок, 12 липня, щойно були оголошені попередні результати, партія «Є такий народ» оголосила про свої плани самостійно сформувати новий уряд Болгарії.