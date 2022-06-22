Трамп намагався шляхом тиску змінити результати виборів на свою користь.

Це звинувачення пролунало на черговому засіданні спеціального комітету Палати представників, який розслідує події 6 січня 2021 року.

У вівторок, 21 червня, в Конґресі США відбулося чергове засідання спеціального комітету Палати представників, який розслідує події 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Дональда Трампа ввірвався до Капітолію у спробі зірвати сертифікацію результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг демократ Джо Байден. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, головним об'єктом уваги законодавців були спроби Дональда Трампа та людей із його оточення тиснути на офіційних осіб у кількох ключових штатах, аби ті не затверджувати результатів, які засвідчували перемогу Джо Байдена.

Комітет представив аудіозапис телефонного дзвінка, під час якого Дональд Трамп закликав держсекретаря штату Джорджія Бреда Раффенсперґера (Brad Raffensperger) «знайти 11 780 голосів», яких Трампу бракувало для перемоги. «Чому ти не хочеш знайти правильну відповідь, Бреде, замість того, щоб говорити, що цифри точні?» – ставить питання Дональд Трамп. Як заявив на слуханнях Раффенсперґер, після відмови сфальшувати результати на його адресу прозвучала велика кількість погроз і вимог подати до демісії.

Комітет також заслухав Вандрею АрШай «Шай» Мосс (Wandrea ArShaye «Shaye» Moss), колишню співробітницю виборчої комісії штату Джорджія, яка подала позов у зв'язку з погрозами, у тому числі расистськими, на свою адресу, на адресу своєї матері та бабусі після того, як Трамп назвав її ім'я після перемоги Байдена на президентських виборах, стверджуючи, що Мосс брала участь у фальшуваннях.

Расті Баверс (Rusty Bowers), спікер Палати представників законодавчих зборів Арізони, розповів про те, що адвокат Трампа Руді Джуліані попросив його створити комітет для розслідування інформації про фальшування виборів із метою призначення альтернативного списку виборців, які віддали б свої голоси за Дональда Трампа. За словами Баверса, він відкинув це прохання після того, як не отримав від Джуліані жодного свідчення про порушення процедури голосування та підрахунку голосів.

На слуханнях було представлено листування помічника сенатора-республіканця Рона Джонсона (Ron Johnson), близького до Трампа та помічника тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, в якому напередодні затвердження результатів виборів Конґресом помічник сенатора запитує, чи готовий віцепрезидент прийняти альтернативний список виборців. Помічник Пенса відповів відмовою. Спробу створити альтернативний список виборців підтвердила голова Національного комітету Республіканської партії Ронна МакДеніел (Ronna McDaniel), яка повідомила про те, що до неї з такою пропозицією звернувся радник Трампа Джон Істмен (John Eastman).

«Кожне з цих зусиль перекреслити результати виборів – тривожне, воно заслуговує на увагу як Конґресу, так і генеральної прокуратури», – заявила заступниця голови спеціального комітету Ліз Чейні (Liz Cheney). За її словами, Дональд Трамп особисто чинив тиск на офіційних осіб у різних штатах з метою вплинути на результати виборів.

Дональд Трамп наполягає, що він не чинив жодних незаконних акцій у контексті подій 6 січня, та продовжує стверджувати, що його позбавили перемоги на президентських виборах внаслідок фальшувань. Численні судові позови прихильників колишнього президента були відкинуті судами як безпідставні.