Ярослав Качинський подав до демісії з посади віцепрем'єра.

Він планує зосередитися на партійних справах напередодні виборів.

Один з найвпливовіших політиків Польщі Ярослав Качинський подав до демісії з посади віцепрем'єрміністра. Про це у вівторок, 21 червня, повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву самого Качинського. Він розповів про намір відтак продовжувати свою роботу лише як голову партії «Право і справедливість», яка очолює правлячу коаліцію.

«Я подав заяву про відставку голові уряду, і він її прийняв. Наскільки я знаю, глава держави також підписав її», – повідомив Качинський. Сам прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький запевнив, що це не було звільнення, ініційоване ним. «Це рішення належить винятково пану Качинському», – зазначив керівник польського уряду.

Вже стало відомо, що Качинського на посаді віцепрем’єра заступить міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak). «Це цілком природне рішення. Йде війна, а він міністр оборони, в екстраординарній ситуації є великі переваги у такому взаємозв'язку», – зазначив Качинський. Новим міністром оборони, своєю чергою, буде призначено заступника голови Канцелярії прем’єра Збіґнева Гоффмана (Zbigniew Hoffmann).

Нагадаємо, що Ярослав Качинський уже оголошував про свою демісію ще у жовтні минулого року, заявивши, що залишить свою посаду на початку цього року. Він також пов'язав своє рішення з необхідністю більш ефективного управління партією напередодні парламентських виборів наступної осені. Качинський підтвердив, що досі відкладав свою відставку через російсько-українську війну. «Я хотів пропрацювати в уряді на чотири місяці менше, але почалася війна в Україні. Останні події також показують, що невідомо, коли вона закінчиться. Але наближаються вибори, тож я мав ухвалити рішення, і я його ухвалив», – сказав він.

Нагадаємо, що Ярослав Качинський обійняв посаду віцепрем'єра, який курує питання внутрішньої безпеки і оборони, в жовтні 2020 року. Водночас він залишився головою партії ПіС. В інтерв'ю інформаційній аґенції PAP Качинський сказав, що йому «вдалося виконати задуманий план». Проте він зізнався, що «у план не входила війна в Україні».