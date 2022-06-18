115-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:37 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай назвав становище на Луганщині "важким, але контрольованим". "Найгарячіша точка області – Сєвєродонецьк, де тривають вуличні бої, окупанти не контролюють місто повністю. Гаряче в селах-сателітах обласного центу та Тошківці, Золотому. рашисти не полишають спроб відрізати трасу «Лисичанськ-Бахмут»", – поінформував він.

10:19 Президент США Джо Байден вважає, що Владімір Путін сунувся би далі на схід до країн НАТО, якби його не зупинила Україна. Про це Байден сказав у інтерв’ю аґенції АР. "Я попереджав, що допомагати Україні та організовувати НАТО для допомоги Україні – буде дорого. За це доведеться сплатити ціну. Але варіант нічого не робити іще гірший. Якби він захопив Україну, Білорусь (де він є) – він би становив загрозу для НАТО. Все це було б ще страшніше... Тоді ми бачили б це і в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО".

09:54 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив із Володимиром Зеленським перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Рютте повідомив у twitter: "Разом із міністром оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ довкола статусу кандидата України на членство в ЄС", – поінфромував він. Натомість Президент України Володимир Зеленський прокоментував: "Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландам. Розраховуємо на її продовження".

09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб, танків – 1465 (+9) од., бойових броньованих машин – 3573 (+10) од., артилерійських систем – 739 (+5) од., РСЗВ – 233 (+0) од., засобів ППО – 98 (+1) од., літаків – 216 (+1) од., гелікоптерів – 180 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од., автомобільної техніки – 2513 (+17) од., кораблів /катерів – 14 (+1) од., спеціальної техніки – 55 (+0) од., крилатих ракет – 129 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

44,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

26,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

41,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

13,0% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

15,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

18,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

За останні 48 годин Росія, ймовірно, відновила спроби просування на південь від Ізюма з метою глибшого проникнення в Донецьку область та охоплення Сіверськодонецького мішка з півночі.

З 14 червня російські та сепаратистські чиновники стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сіверськодонецька. Росія має прецеденти, як раніше в українській кампанії, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених «гуманітарних» коридорів як механізму для маніпулювання простором бою та нав’язування примусового переміщення населення.

Українські цивільні, які перебувають у пастці у Сіверськодонецька, ймовірно, мають підозри щодо використання запропонованого коридору. Можливості покинути місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до Сватова, в глибині окупованої Росією території. Якщо цивільні не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни, ймовірно, заявлять про виправдану для них відсутність різниці між ними та українськими військовими цілями в цьому районі.

09:04 Тези звіту американського Інституту вивчення війни про ситуацію в зоні бойових дій в Україні:

• Російські війська продовжували безуспішний наземний штурм на Сіверськодонецьк та його південно-східну околицю.

• Російські сили продовжували спроби перерізати шляхи сполучення з Лисичанськом – як із півночі, так і з півдня в районі Бахмута.

• Українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська і порушити російські шляхи постачання, і досягли деяких успіхів.

• Українські сили та авіація продовжували завдавати ударів по об'єктах російської логістики та укріпленнях в окупованих населених пунктах на півдні, тривають локальні бої.

• Російські війська продовжували перегрупування та перекидання особового складу в межах Запорізької області для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту.

• Президент Росії підтвердив намір "завершити" російську операцію в Україні, але визнав, що нова російська тактика – яка, ймовірно, є просто поясненням поганої роботи – вимагатиме більше часу.

• Українські джерела повідомили, що Кремль нібито звільнив командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова через масові втрати серед російських десантників.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: