115-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:37 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай назвав становище на Луганщині "важким, але контрольованим". "Найгарячіша точка області – Сєвєродонецьк, де тривають вуличні бої, окупанти не контролюють місто повністю. Гаряче в селах-сателітах обласного центу та Тошківці, Золотому. рашисти не полишають спроб відрізати трасу «Лисичанськ-Бахмут»", – поінформував він.
10:19 Президент США Джо Байден вважає, що Владімір Путін сунувся би далі на схід до країн НАТО, якби його не зупинила Україна. Про це Байден сказав у інтерв’ю аґенції АР. "Я попереджав, що допомагати Україні та організовувати НАТО для допомоги Україні – буде дорого. За це доведеться сплатити ціну. Але варіант нічого не робити іще гірший. Якби він захопив Україну, Білорусь (де він є) – він би становив загрозу для НАТО. Все це було б ще страшніше... Тоді ми бачили б це і в Польщі, і в Чехії, і в усіх членах НАТО".
09:54 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив із Володимиром Зеленським перспективу надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Рютте повідомив у twitter: "Разом із міністром оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ довкола статусу кандидата України на членство в ЄС", – поінфромував він. Натомість Президент України Володимир Зеленський прокоментував: "Подякував за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу безпекову підтримку України. Подякував за вагому допомогу Нідерландам. Розраховуємо на її продовження".
09:39 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 33 350 (+200) осіб,
танків – 1465 (+9) од.,
бойових броньованих машин – 3573 (+10) од.,
артилерійських систем – 739 (+5) од.,
РСЗВ – 233 (+0) од.,
засобів ППО – 98 (+1) од.,
літаків – 216 (+1) од.,
гелікоптерів – 180 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од.,
автомобільної техніки – 2513 (+17) од.,
кораблів /катерів – 14 (+1) од.,
спеціальної техніки – 55 (+0) од.,
крилатих ракет – 129 (+0) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.
Дані уточнюються.
Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :
44,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),
26,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
41,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),
13,0% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),
15,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
15,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),
18,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).
09:10 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
За останні 48 годин Росія, ймовірно, відновила спроби просування на південь від Ізюма з метою глибшого проникнення в Донецьку область та охоплення Сіверськодонецького мішка з півночі.
З 14 червня російські та сепаратистські чиновники стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сіверськодонецька. Росія має прецеденти, як раніше в українській кампанії, так і в Сирії, використання односторонньо оголошених «гуманітарних» коридорів як механізму для маніпулювання простором бою та нав’язування примусового переміщення населення.
Українські цивільні, які перебувають у пастці у Сіверськодонецька, ймовірно, мають підозри щодо використання запропонованого коридору. Можливості покинути місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до Сватова, в глибині окупованої Росією території. Якщо цивільні не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни, ймовірно, заявлять про виправдану для них відсутність різниці між ними та українськими військовими цілями в цьому районі.
09:04 Тези звіту американського Інституту вивчення війни про ситуацію в зоні бойових дій в Україні:
• Російські війська продовжували безуспішний наземний штурм на Сіверськодонецьк та його південно-східну околицю.
• Російські сили продовжували спроби перерізати шляхи сполучення з Лисичанськом – як із півночі, так і з півдня в районі Бахмута.
• Українські сили, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська і порушити російські шляхи постачання, і досягли деяких успіхів.
• Українські сили та авіація продовжували завдавати ударів по об'єктах російської логістики та укріпленнях в окупованих населених пунктах на півдні, тривають локальні бої.
• Російські війська продовжували перегрупування та перекидання особового складу в межах Запорізької області для утримання оборонних позицій вздовж лінії фронту.
• Президент Росії підтвердив намір "завершити" російську операцію в Україні, але визнав, що нова російська тактика – яка, ймовірно, є просто поясненням поганої роботи – вимагатиме більше часу.
• Українські джерела повідомили, що Кремль нібито звільнив командувача Повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Андрія Сердюкова через масові втрати серед російських десантників.
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
18.06.2022
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Харківському напрямку ворог намагається не допустити виходу Сил оборони на державний кордон України та в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку. З метою відновлення маршрутів постачання через залізничні шляхопроводи, планує прокладання додаткових залізничних гілок. Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Козача Лопань, Петрівка, Коробочкіне та Пришиб.
На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі населеного пункту Краснопілля намагався відновити штурмові дії, бої тривають.
На Донецькому напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
На Лиманському напрямку активних дій не вів. Обстріляв із артилерії райони Сидорового та Маяків.
На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.
Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.
Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.
У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.
На Південнобузькому напрямку, з метою стримування наших військ, ворог обстрілював із артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Широке, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке та Тополине. Одночасно, противник намагається вдосконалювати інженерне обладнання передових позицій та мінувати небезпечні ділянки вздовж річки Інгулець.
Ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі і техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Наразі інформація уточнюється і буде опублікована трохи згодом. Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів.