109-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:04 Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував колишнього канцлера країни Ґергарда Шредера за його співпрацю з "Роснефтью" та "Газпромом". "Робота Ґергарда Шредера у російських енергетичних компаніях викликала багато питань у Європі, особливо у наших східноєвропейських сусідів, у тому числі і щодо нашої країни. У цьому немає нічого хорошого", – сказав Штайнмаєр. Теперішній німецький президент на зорі своєї політичної кар'єри очолював офіс Шредера, коли той обіймав посаду прем'єр-міністра Нижньої Саксонії. Коли Шредер став канцлером ФРН, Штайнмаєр керував відомством федерального канцлера в Берліні, нагадує DW.

14:41 Російське видання "Медуза" пише, що на нафтопроводі "Дружба" неподалік від селища Гулівка у Брянській області, за 40 кілометрів до кордону з Україною, пролунало три вибухи.

13:45 Росіяни знищили ще один міст між Лисичанськом та Сіверськодонецьком. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю національному телемаратону. "Він уже не придатний для проїзду. І саме зараз масовано обстрілюють третій, останній міст. Я так розумію, що окупанти хочуть відрізати можливість або вивозити людей з Сєвєродонецька, або підвозити боєкомплект та підкріплення", – сказав Гайдай.

13:02 Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що довіряти Владіміру Путіну в питанні ґарантій судноплавства було би самовбивчим. Про це повідомляє EUractiv. "Довіряти обіцянкам Путіна без будь-яких надійних, ефективних військових ґарантій була би самовбивчою для України", – сказав Оздемір. Урядовець закликав користати із альтернативних маршрутів, допоки Росія не піде на належну співпрацю. "Доки Путін блокує морський шлях, нам треба використовувати й активізувати всі доступні альтернативи – дороги, залізницю і Дунай", – підкреслив міністр. У п'ятницю Оздемір відвідав Київ, аби обговорити допомогу для України та варіанти експорту продовольства.

12:27 Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо керівника одного з управлінь Генштабу ЗСУ, який влаштував стрілянину в Києві. "Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція", – прокоментував Резніков. Як пишуть у соцмережах, офіцер погрожував охоронцям та відвідувачам комплексу в Києві після того, як потрапив там у ДТП. Він нібито здійснив постріл і ледве не влучив у дітей, які гуляли біля під'їзду.

11:45 Унаслідок ракетного острілу Чорткова та околиць 22 людини отримали поранення. Серед постраждалих є дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінґу. "11 червня о 21:46 на Чортків був здійснено ракетний обстріл. Чотири ракети прилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об’єкту, і цивільну інфраструктуру. Пошкоджено чотири п’ятиповерхові будинки з цивільним населенням. Жертв (тобто загиблих, – Ред.) немає. Однак є поранені 22 особи, які були госпіталізовані, людям надали допомогу. На місці працювали 10 машин швидкої допомоги. Стан людей задовільний. Частина з них уже повернулися у свої помешкання, частина ще перебувають у лікарні", – цитує видання "20 хвилин". Унаслідок обстрілу зазнав пошкоджень газопровід.

11:01 Росія не відмовилася від плану повного захоплення України, заявив в інтерв'ю телепроєкту “Настоящее время” представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. "Маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України”, – сказав Скібіцький. Він наголосив, що українська армія зірвала план путінського бліцкригу із захоплення Києва, Харкова та Одеси, і зараз основні зусилля окупанти зосередили на сході України. Через відсутність успіхів на полі бою генеральний штаб РФ кожні 30 днів коригує плани вторгнення та вибирає напрямки зосердження зусиль. Згідно з даними воєнної розвідки України, Росія ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави. Противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще приблизно 40 БТГр перебувають у резерві.

10:21 Колишній віцепрезидент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв вступив у легіон "Свобода Росії" сил оборони України. Телеґрам-канал легіону оприлюднив відео із Волобуєвим зі стрільбищ. "Мрії збуваються. Я тепер служу в легіоні "Свобода Росії". Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, щоб Росія стала вільною демократичною країною, приєднуйтесь", – сказав колишній російський банкір, уродженець Охтирки.

10:02 В окупованому росіянами Бердянську вранці пролунало три вибухи; частина міста залишилася без світла.

09:56 Унаслідок суботнього обстрілу Чортківщини є постраждалі. Про це повідомив голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш. "Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких діти. Працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", – поінформував Труш.

09:44 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 32 150 (+1o0) осіб, танків – 1430 (+11) од., бойових броньованих машин – 3484 (+18) од., артилерійських систем – 715 (+3) од., РСЗВ – 222 (+4) од., засобів ППО – 97 (+0) од., літаків – 212 (+0) од., гелікоптерів – 178 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3) од., автомобільної техніки – 2455 (+7) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 54 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

43,3% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

25,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

40,9% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

12,6% артилерійських систем (з них 0,4% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

18,5% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: