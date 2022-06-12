Німецький Rheinmetall модернізує 100 БМП Marder, можливо для України.

Німецький уряд наразі вирішує: віддавати техніку Україні чи Греції, яка своєю чергою, передасть Україні БМП радянського виробництва.

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall, що в Унтерлюсі поблизу Целлє, наразі зайнятий модернізацією 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder 1A3, які можуть бути передані українській армії. Про це в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag заявив генеральний директор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger). Тим часом Бунднсвер взамін Marder отримає новіші моделі БМП – Puma.

За словами Папперґер, вже шість машин пройшли ремонт і модернізацію. Вони вже пофарбовані в камуфляжний колір, тож цілковито готові для використання і можуть бути хоч нині відправлені споживачу. «Коли і куди буде поставлено ці Marder, має ще вирішити федеральний уряд», – зазначив Папперґер.

Тим часом всередині самої урядової коаліції тривають суперечки щодо відправки БМП. «Зелені» і ліберали з Вільної демократичної партії виступають за те, щоб передати Marder безпосередньо українській армії. Тим часом соціалдемократи більше схиляються до того, щоб віддати Marder Греції, яка, своєю чергою, передасть Україні БМП радянського чи російського виробництва.

Видання Bild am Sonntag теж вказує на те, що концерн Rheinmetall значно підвищив свою капіталізацію з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через стрімке зростання попиту на військову техніку підприємство наростило потужності. Ціна акцій Rheinmetall з початку війни піднялася аж на 150 відсотків, і виробництво працює повним ходом. Зокрема, Rheinmetall одночасно займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2, які теж гіпотетично можуть бути надані Україні.