Охоронець Путіна збирає всі його випорожнення, аби вони не дісталися ворогу.

Таким чином охороняється інформація про здоров’я російського президента

Серед команди, яка супроводжує російського президента Володимира Путіна за кордоном, є спеціяльний співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів та сечі свого патрона та доставку їх назад до Москви. Про це повідомляє французька газета Paris Match, журналісти якої провели спеціяльне розслідування на цю тему.

У статті під назвою «Путін хворий: чутки чи пухлина?» (Poutine malade: rumeur ou tumeur?) журналісти висловлюють припущення, що такі запобіжні заходи вживаються для того, щоб зберегти в таємниці інформацію про стан здоров'я глави російської держави та «сліди його можливого лікування».

Як стверджують автори статті, практика збору сечі та калу президента РФ співробітниками його охорони застосовувалася вже у травні 2017 року, коли Путін зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі.

Також стало відомо, що 2019 року під час візиту Путіна до Саудівської Аравії співробітники ФСО збирали до підготованих контейнерів випорожнення російського президента під час його відвідин кльозету в будівлі посольства. Потім все це добро перевозилося в спеціяльній валізі до Росії. Співробітникам російської дипмісії в Ер-Ріяді суворо наказали тримати в таємниці цю процедуру.

Раніше російське незалежне видання «Проект» опублікувало статтю «Пам’ятай про смерть. Розслідування до 70-річчя Володимира Путіна». У ній, зокрема, згадується, що з 2016 до 2020 року Путіна супроводжувала у поїздках група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ, серед яких був фахівець з раку щитовидної залози. За даними цього порталу, тільки до Сочі він прилітав до Путіна щонайменше 35 разів.

Своєю чергою, американський тижневик Newsweek другого червня опублікував статтю, в якій стверджувалось з покликом на трьох представників розвідки США, що у квітні президент РФ пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. «За весь час його правління в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький», – заявив один зі співрозмовників Newsweek.