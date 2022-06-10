Охоронець Путіна збирає всі його випорожнення, аби вони не дісталися ворогу.

Таким чином охороняється інформація про здоров’я російського президента

 

 

Серед команди, яка супроводжує російського президента Володимира Путіна за кордоном, є  спеціяльний співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів та сечі свого патрона та доставку їх назад до Москви. Про це повідомляє французька газета Paris Match, журналісти якої провели спеціяльне розслідування на цю тему.

 

У статті під назвою «Путін хворий: чутки чи пухлина?» (Poutine malade: rumeur ou tumeur?) журналісти висловлюють припущення, що такі запобіжні заходи вживаються для того, щоб зберегти в таємниці інформацію про стан здоров'я глави російської держави та «сліди його можливого лікування».

 

Як стверджують автори статті, практика збору сечі та калу президента РФ співробітниками його охорони застосовувалася вже у травні 2017 року, коли Путін зустрічався з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі.

 

Також стало відомо, що  2019 року під час візиту Путіна до Саудівської Аравії співробітники ФСО збирали до підготованих контейнерів випорожнення російського президента під час його відвідин кльозету в будівлі посольства. Потім все це добро перевозилося в спеціяльній валізі до Росії. Співробітникам російської дипмісії в Ер-Ріяді суворо наказали тримати в таємниці цю процедуру.

 

Раніше російське незалежне видання «Проект» опублікувало статтю «Пам’ятай про смерть. Розслідування до 70-річчя Володимира Путіна». У ній, зокрема, згадується, що з 2016 до 2020 року Путіна супроводжувала у поїздках група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ, серед яких був фахівець з раку щитовидної залози. За даними цього порталу, тільки до Сочі він прилітав до Путіна щонайменше 35 разів.

 

Своєю чергою, американський тижневик Newsweek другого червня опублікував статтю, в якій стверджувалось з покликом на трьох представників розвідки США, що у квітні президент РФ пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. «За весь час його правління в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький», – заявив один зі співрозмовників Newsweek.

10.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Любов, яку ми зустріли в Литві й у храмах Риги, я ще бачила в Польщі.
Наталія Половинка
Зрозуміла, як це бути волонтером чи воїном – без сну, постійно включений і одночасно натхненний. Така поміч до тебе йде, що ти весь час радісний, бадьорий і світишся. … І такі люди йдуть назустріч!
09.06.22 | | Штука
Ґенезис із духів
Алєксандра Зіньчук
Єпископам, світовим лідерам, суддям і неґоціаторам Urbi et Orbi на Трійцю післання – щоби приборкали кремлівські прагнення вигнати Шехіну зі світу цього
09.06.22 | | Дискурси
«Зузани» від Зузани. Гаубиці та інша співпраця зі Словаччиною
Володимир В'ятрович
Про історичний шлях до збройної підтримки: як Словаччина допомагає Україні протягом років
09.06.22 | | Україна
106-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вишукують слабкі місця в обороні Сіверськодонецька. Інтенсивно використовують артилерію, реактивні системи залпового вогню. Армія РФ намагалася атакувати Тошківку і Катеринівку, але під вогнем ЗСУ відступила.
09.06.22 | | Україна
Крим очима галицького оглядача 140 років тому
Антон Божук
Виглядає, що кримська нотатка Василя Ільницького в «Зорі» 1882 року стала першим краєзнавчим репортажем про Крим в українській пресі
08.06.22 | | Минуле
Тиша
Андрій Содомора
У цій тиші – голос матері, що побивається над своїм сином: Я ж бо плекала його, як рослину в саду на осонні...
07.06.22 | | Дискурси
Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22 | | Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.