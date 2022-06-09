Вуличним музикантам у Франківську заборонили співати російською.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради ухвалив рішення, яке впорядкує організацію виступів вуличних музикантів у місті.

Рішення передбачає:

- заборонено публічне виконання творів російською мовою, в тому числі тих, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер.

- на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій.

- перерва між виступами – не менше 30 хвилин.

- вуличні виступи різних артистів чи гуртів можна проводити на відстані не менше 100 м один від одного.

Також заборонили будь-який російськомовний продукт на вулицях міста. Контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи.