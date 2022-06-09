Російські олігархи намагаються оспорити санкції ЄУ.

До судів подано близько двох десятків таких позовів, зокрема від Абрамовича, Фрідмана, Авена тощо.

 

 

Російські бізнесмени та члени їхніх родин, які опинилися в списках санкцій Європейської Унії після вторгнення Росії в Україну, намагаються оскаржити обмежувальні заходи в судах. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. За її даними, до європейських судів уже подано близько 20 позовів, пов'язаних з персональними санкціями.

 

Серед тих, хто намагається оскаржити санкції, — Роман Абрамович, Андрій Мельниченко («Сибирская угольная энергетическая компанія»), Петро Авен та Михайло Фрідман («Альфа-Груп») та Дмитро Конов (колишній голова  Sibur Holding).

 

«Переважна більшість справ матиме дуже обмежені шанси на успіх», — заявив Bloomberg Карстен Цатчер (Carsten Zatschler) – ірландський судовий адвокат, який спеціалізується на праві ЄУ. Адже, за його словами, рішення про включення до списку санкцій ЄУ окремих осіб мають політичний характер. Євроунія санкціонувала безпрецедентну кількість компаній проти окремих осіб, щоб вдарити Росію «там, де це боляче». 

 

У особи, яка потрапила під санкції ЄУ, є вузьке вікно, яке становить трохи більше двох місяців, щоб підготувати апеляцію. Утім проблема виникає з пошуком юридичного представника, оскільки багато великих юридичних фірм в ЄУ вирішили розірвати будь-які зв’язки з Росією. 

 

«Навіть для того, кого помилково внесли до списку санкцій, це становить проблему, оскільки багато юридичних фірм уникають будь-яких справ, пов’язаних будь-яким чином з Росією після вторгнення», — пояснив Цатчер. 

 

Станом на початок червня у списках санкцій Євроунії перебуває понад тисяча росіян. Санкції запроваджено щодо держчиновників, військовиків, співробітників державних ЗМІ, бізнесменів та, у низці випадків, членів їхніх родин. Активи тих, хто потрапив під санкції на території ЄУ, заморожуються, в'їзд до країн Євроунії учасникам списків санкцій заборонено.

09.06.2022

До теми

Поширити
Збруч
Кольта бракує
Юрко ТИМЧУК
Кажуть, що на могилі найвідомішого американського полковника написано епітафію "Господь Бог створив людей, а полковник Кольт зробив їх рівними". Українцям має сподобатися Colt peacemaker, бо назва гарна й актуальна
07.06.22 | | Україна
Художні рефлексії сьогодення
Наталія ФЕДОРИШИН
Жорстока війна в Україні дала зрозуміти, наскільки незалежні мистецтво та культура необхідні для втілення демократії. Творчість кожного українського митця сьогодні потребує мистецького імунітету світу, щоб надійно протистояти викликам війни.
06.06.22 | | Штука
Час війни. Рефлексії... Діти
Наталя та Юстина Павлюк і Юрій Криворучко
У «Дзизі» відкрита виставка малюнків дітей війни… Кожен малюночок – як осколок: гарячий, пекучий, яскравий, болючий, разючий від вибуху однієї великої світлої душі невмирущого народу…
06.06.22 | | Галичина
Українці незламні — від УПА до Азовсталі
Володимир В‘ятрович
В 1952-му Василь Кук не знав, що боротьбу УПА визнають у незалежній українській державі. Він просто вірив і робив. Як робили ті, хто до останнього захищали Азовсталь. Ми здатні чинити опір в обставинах, коли інші здаються
06.06.22 | | Україна
Підліткові перформанси  проти тривоги
ПОКАЖИ СЕБЕ / PERFORM YOURSELF – експериментальний мистецький проєкт для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є  обмежені у можливостях для самореалізації.
05.06.22 | | Штука
Лірика часу війни
Ґiнтарас Ґраяускас
Бачу в них не турботу про долю світу, а лиш такий собі глибоко прихований імперський расизм, турботу за свою дуже дорогоцінну шкуру. Либонь західна шкура цінніша за українську
04.06.22 | | Дискурси
Виставка резидентів «Робочої кімнати»
Серія робіт про війну та пережитий митцями досвід стала наслідком роботи резиденції «Робоча кімната». Уперше твори покажуть франківській публіці 4 червня, у приміщеннях галереї «Асортиментна кімната». Відео-перфоманси будуть демонструвати в Ляльковому театрі.
03.06.22 | | Штука
Усвідомлення України
Микола Рябчук
Наш шлях від «нації нізвідки» до «стрижня європейської безпеки»
03.06.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.