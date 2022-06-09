Російські олігархи намагаються оспорити санкції ЄУ.

До судів подано близько двох десятків таких позовів, зокрема від Абрамовича, Фрідмана, Авена тощо.

Російські бізнесмени та члени їхніх родин, які опинилися в списках санкцій Європейської Унії після вторгнення Росії в Україну, намагаються оскаржити обмежувальні заходи в судах. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg. За її даними, до європейських судів уже подано близько 20 позовів, пов'язаних з персональними санкціями.

Серед тих, хто намагається оскаржити санкції, — Роман Абрамович, Андрій Мельниченко («Сибирская угольная энергетическая компанія»), Петро Авен та Михайло Фрідман («Альфа-Груп») та Дмитро Конов (колишній голова Sibur Holding).

«Переважна більшість справ матиме дуже обмежені шанси на успіх», — заявив Bloomberg Карстен Цатчер (Carsten Zatschler) – ірландський судовий адвокат, який спеціалізується на праві ЄУ. Адже, за його словами, рішення про включення до списку санкцій ЄУ окремих осіб мають політичний характер. Євроунія санкціонувала безпрецедентну кількість компаній проти окремих осіб, щоб вдарити Росію «там, де це боляче».

У особи, яка потрапила під санкції ЄУ, є вузьке вікно, яке становить трохи більше двох місяців, щоб підготувати апеляцію. Утім проблема виникає з пошуком юридичного представника, оскільки багато великих юридичних фірм в ЄУ вирішили розірвати будь-які зв’язки з Росією.

«Навіть для того, кого помилково внесли до списку санкцій, це становить проблему, оскільки багато юридичних фірм уникають будь-яких справ, пов’язаних будь-яким чином з Росією після вторгнення», — пояснив Цатчер.

Станом на початок червня у списках санкцій Євроунії перебуває понад тисяча росіян. Санкції запроваджено щодо держчиновників, військовиків, співробітників державних ЗМІ, бізнесменів та, у низці випадків, членів їхніх родин. Активи тих, хто потрапив під санкції на території ЄУ, заморожуються, в'їзд до країн Євроунії учасникам списків санкцій заборонено.