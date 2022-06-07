104-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:40 Вояки 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ під час зіткнення із підрозділом російської армії, що входить до складу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (Псков), знищила кілька броньованих машин десанту та до пів сотні солдатів. "Нещодавно на Донеччині під час спроби загарбників перерізати стратегічно важливу трасу воїнами-десантниками було зірвано їх плани. Цей бій розпочався, коли до українських позицій непомітно намагалась підібратись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці вогнем з автоматичної стрілецької зброї змусили їх відступити. Але окупанти не вгамувались, згодом, підсилені бронетехнікою, вони пішли в атаку. От тут львівські десантники влаштували їм "теплу зустріч". Спочатку українські воїни влучним пострілом з гранатомета NLAW спалили вщент російську бойову машину десанту та взялися до знищення противника. Мужність та героїзм проявили наші воїни в ході запеклого бою, який тривав майже 14 годин", - ідеться у повідомленні. Коли ворог узявся відступати, по ньому відпрацювала артилерія.

14:39 Синод Російської православної церкви постановив прийняти кримські єпархії Української православної церкви Московського патріархату – Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську – у пряме "канонічне та адміністративне" підпорядкування патріарха Кірілла.

14:04 Голова Міноборони Росії Сєрґєй Шойгу стверджує, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення для РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.

13:14 Росіяни відводять війська із Мелітопольського та Василівського районів Запорізької області й переміщують їх у бік Херсона. Про це заявив голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Олександр Старух в етері національного телемаратону. Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ провели успішну контратаку на Херсонщині і відвоювали в окупантів декілька сіл.

12:35 Новий навчальний рік відкриється в Україні у режимі живого очного навчання. Про це в етері національного телемаратону заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко. "Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти”, – сказав Вітренко. Він закликав українських дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті", передає "Укрінформ".

12:12 Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що російський публіцист, експомічник Владіміра Путіна Алєксандр Невзоров іще не набув українського громадянства. "Щодо Невзорова в окрему, скажімо так, шухляду відкладемо. У нього ще немає громадянства, він тільки звернувся за громадянством", – заявив Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

11:43 Заступник секретаря російського радбезу Дмітрій Мєдвєдєв зізнався Україні і цивілізованому світові в ненависті. Із Божого ранку він залоґінився в телеґрамі: "Я їх ненавиджу. Вони байстрюки і виродки. Вони бажають смерті нам, Росії. І доки я живий, робитиму все, щоб вони зникли", – пригрозив Мєдвєдєв.

11:07 Російське угруповання має вдосталь сил для того, щоб перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут і взяти в оточення українські підрозділи у районі Сіверськодонецька, заявив радник із Офісу президента Олексій Арестович у інтерв'ю російському правозахисникові Марку Фейґіну. "Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони йдуть повільно, але йдуть. І є неслабка ймовірність, що вони її переріжуть... Якщо зараз замкнуть "котел", то вийде другий Маріуполь", – сказав Арестович, додавши, що від Ізюму до Попасної зосереджена половина російських військ в Україні – близько 35–40 тисяч. Іще Арестович не виключив, що через тиждень Слов'янськ можуть узяти в облогу, а Лиманському угрупованню противника, швидше за все, вдасться захопити Святогірськ, передає УНІАН. Радник із ОП передбачає, що українські підрозділи на лівому березі Сіверського Дінця (тобто з північного боку) опиняться у вкрай складному становищі – перед ними постане вибір або бути розгромленими, або відійти на інший берег.

10:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 31 360 (+110) осіб, танків – 1390 (+5) од., бойових броньованих машин – 3416 (+16) од., артилерійських систем – 694 (+4) од., РСЗВ – 207 (+0) од., засобів ППО – 96 (+1) од., літаків – 212 (+1) од., гелікоптерів – 177 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2) од., автомобільної техніки – 2405 (+10) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 53 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

42,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

40,1% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

12,2% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

15,4% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

18,4% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

10:20 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом вихідних українські війська відбили частину Сіверськодонецька, хоча російські війська, ймовірно, продовжують окупувати східні райони міста. Ширший план Росії, ймовірно, далі полягає в тому, щоб відрізати район Сіверськодонецька як з півночі, так і з півдня.

Росія протягом травня досягла успіхів на півдні, в напрямку Попасної, але її прогрес на цій території протягом останнього тижня застопорився. Повідомлення про потужні обстріли біля Ізюму свідчать про те, що Росія готується до нових зусиль на північному напрямку.

З високою ймовірністю Росія потребуватиме прориву принаймні на одному з цих напрямків, щоб перевести тактичні досягнення на оперативний рівень і просунутися до своєї політичної мети – контролювати всю Донецьку область.

09:43 Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "шантажем" російські дії із транспортуванням продовольства. "Існують достовірні повідомлення... про те, що Росія розкрадає українське зерно, призначене для експорту, щоб продати його з вигодою для себе", – сказав Блінкен на конференції Державного департаменту, присвяченій питанням продовольчої безпеки. Близько 20 мільйонів тонн пшениці заблоковано на зерносховищах під Одесою і на кораблях, котрі застрягли Одеському порту через російську блокаду. РФ знищує аграрний потенціал України: "Російські війська захопили найродючіші українські землі на півдні України, вони встановили вибухівки на українських полях, знищили життєво важливу сільськогосподарську інфраструктуру", – наголосив державний секретар США. При цьому, каже Блінкен, Росія призупинила свій власний експорт зерна. "Президент Путін не дає вивозити продукти харчування й агресивно використовує свою пропагандистську машину для того, щоб перекласти провину на інших, бо він сподівається, що світ поступиться і скасує санкції. Іншими словами, це шантаж", – сказав Блінкен, згідно з повідомленням "Голосу Америки".

09:11 Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обурений знищенням росіянами терміналу із зерном у Миколаєві – другого за розмірами в Україні. Боррель наголосив, що цей ракетний удар суперечить нещодавнім обіцянкам президента Росії Владіміра Путіна про безпечний українського зерна до транспортування морем, повідомляє CNN. "Дезінформація, котру поширює Путін, щоб відкинути звинувачення, стає все більш цинічною", – прокоментував європейський дипломат. Як заявив раніше міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич, 4 червня російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури, відтак спалахнули склади із зернопродуктами. Гасіння пожежі тривало до 6 червня.

08:56 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі. У рамках створення південного оперативного командування, передбачається збільшення чисельності збройних сил республіки білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп. З території російської федерації здійснено мінометні обстріли підрозділів наших військ в районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області. На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне. На Слов’янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням БпЛА. На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов’янська. Ворог продовжує штурм міста Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки - по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки. З метою відновлення втраченого положення ворог, за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, успіху не мав. Для уточнення позицій наших військ ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

01:07 До Києва привезли перші тіла українських військовиків, які загинули під час боїв за Маріуполь. Про це повідомила аґенція Associated Press. Серед 160 тіл, отриманих від росіян під час обміну загиблими, є останки 52 "азовців", розповіла спікер полку Ганна Головко. Частину тіл витягнули з-під руїн заводу "Азовсталь". Родичі загиблих розповіли, що до моргу військового госпіталю в Києві привезли щонайменше дві вантажівки з останками для упізнання. Деякі тіла сильно обгоріли. Плануються ДНК-експертизи для ідентифікації загиблих.

00:23 Постійний представник Росії в Раді Безпеки ООН Васілій Небензя покинув залу під час виступу голови Європейської ради Шарля Мішеля. Пан Мішель звинуватив Росію у вмисному блокуванні постачань зерна: "Пане посол Російської Федерації, давайте будемо чесними, Кремль використовує запаси продовольства в якості ракет проти країн, котрі розвиваються. Драматичні наслідки війни Росії проти України відбиваються на всьому світі. Вони роздувають ціни на продукти, штовхають людей у злидні і дестабілізують цілі регіони. Російська війна – єдина причина продовольчої кризи, котра насувається. Відповідальність за це несе тільки Росія", – заявив Мішель. Він додав, що під час візиту в Україну бачив мільйони тонн зерна і пшениці, що застрягли в контейнерах і на кораблях в Чорному морі. "І саме російські танки, бомби і міни заважають Україні садити і збирати урожай, Кремль також націлюється на запаси зерна і краде зерно на окупованих їм територіях. Все це, звинувачуючи інших. Це боягузтво і пропаганда", – підкреслив голова Євроради, згідно з повідомленням УНІАН. Мішель також нагадав, що ЄС не вводив санкції щодо аграрного сектора Росії, і "вони не заважають судам під російським прапором перевозити продукти харчування або добрива". Коли Небензя піднявся і пішов із залу, Мішель припустив, що постпреду РФ простіше піти, ніж слухати правду.