Саме́ це слово – заклик до тиші, її звуковий образ: ти-ша-а-а... Втім, який може бути заклик, тим паче вигук (Ша!..), коли мова про тишу?.. Шелест, шерех, шурхіт, шепіт, шемрання, тиша, штиль: «Тиша в морі... ледве-ледве / Колихає море хвилі...» Поетика шиплячих, голос тиші: «В погожі ночі, в запахущім травні, / Як цвіт буяє і ростуть жита, / Вона стоїть, пречиста і свята, / Як в оні дні Сатурнові, днедавні»...

Незбагненний чар зоряного неба, тиші видимої, коли «маєва нічка леготом дише...», а з усіяних зорями глибин постає сузір’я Діви із Колосом згоди, що «світиться в руках»... Це – Діва-Правда, Астрея. З кінцем золотого віку, коли, розпанахавши тишу, прокричав бойовий ріжок і пролилася кров, – ось тоді вона полишила землю й засяяла, недосяжна, сузір’ям Діви, як про це, задивлений у зоряне небо, Микола Зеров...

Перед нічною тишею – надвечір’я, перед(с)покій ночі... «Сонце заходить, гори чорніють, / Пташечка тихне, поле німіє...» Прадавній, епічний контраст: багрянець призахідного сонця – і темні силуети гір. Це – зоровий образ тиші. У другому рядку – образ звуковий, і знову ж контраст: голос пташечки – й німе поле... Без пташиного співу – поле німе. З ним – воно тихе: тиша без звуку – нестерпна для людини, мертва тиша. Втім, уже й не тиша, радше тихота́, як, скажімо, темнота: там жодного звуку, тут – просвітку. До речі, мій внук Теодор, ще як був маленький, казав, що боїться не темноти, а тихоти... Та ось після надісланого в "Збруч" тексту з цікавістю довідуюсь від редактора, що це слово у негативному значенні вжив Маркіян Шашкевич. Тож іще більше дивує відсутність тихоти в українських словниках.

Подавшись у літературному просторі стежками тиші, сягнемо VII ст. до Р. Х. – давньогрецького поета Алкмана; був він чи не перший, хто присвятив свій твір нічній тиші. Спить геть усе, перераховує поет: і те, що на землі чи в земних норах, і те, що літає, що плаває... Але в тому описі ще немає того, що творить тишу: чи то нічного леготу, чи подиху Матері-землі… «Земля ж дихає... Хіба не чуєш?..» – Ґете до Еккермана. Тиша, до якої дослухався Алкман, – ще не озвучена тиша...

Якось, гортаючи лірику Ципріяна Норвіда, я натрапив на щось чи не найтонше, що, принаймні в нашій уяві, є найтендітнішим, присутнім у тиші, звуком: «Незрушна тишина – лиш поколише сіть / Павук, і за вікном прошелестять тополі» («Самотність», переклад Д. Павличка)... Від уявного, якого не чуємо, звуку – до шелесту листя... Того «лиш» («тільки», «ледве-ледве»...) в античних поетів ще не було. Хто й коли впровадив його – сказати годі...

Тиша... Творча тиша, яку так натхненно описав Микола Зеров у своїй «Возовиці», у сільському Космосі, який, з усіма своїми звуками, барвами, зі своєю тишею, в якій відпочиває серце («Село! І серце одпочине...»), відходить у минуле:

Спочинку кращого немає та й не треба!

Високий літній день піднявся в ясне небо

І вовну білих хмар тримає при землі.

Папір пожолобивсь на довгому столі,

На сонці жовтому, і сам поволі жовкне,

І літнє шемрання спливає неумовкне

З високих верховин зелених груш і лип.

І враз вривається ритмічний рівний скрип,

Немов розгойданий волячими рогами,

Іде загатами, левадами, садами

І золотим дощем прим’ятого стебла

Б’є по сухих тинах півсонного села.

«Високий літній день» – дійова особа в тому дивовижному, що творить людську душу, навколишньому світі. Наче відлуння з Овідієвих «Любощів»: «Спека була. Вже вивершив день опівденну годину...» Як у видимій споруді цеглина, так тут, у невидимій, – година. День... Завершений цикл... Модель нашого життя... І знову ж (рядки 4–7) – зеровський звукопис опівденної тиші, в яку вриваються, не руйнуючи її – бо «ритмічні» вони й «рівні» – скрипи поважних, вивершених снопами селянських возів... Настояна на тих ритмах поезія, пісня... Душа, що живе ними, мислить ними: «Відгукуюсь на ямб і на хорей», – з усмішкою відповів М. Зеров студентові, який запитував, як правильно: Зеро́в чи Зе́ров...

Тиша опівденна, вечорова, нічна... тиша вранішня, яка теж не без звуків: «Сичі в гаю перекликались, / Та ясен раз у раз скрипів». А далі – «Соловейко в темнім гаї / Сонце зустрічає. / Тихесенько вітер віє...» Тиша – дар Божий, дар Матері-Землі, як про це в поетичній молитві пізнього античного автора. Ось її початок:

Свята богине Земле, що народжуєш

Усе на світі суще і відроджуєш,

Про люд свій дбаєш, усьому снагу даєш,

Повітря й води – у твоїй підлеглості.

Всьому даруєш тишу, в сон занурюєш...

Особлива, лунка й свіжа, з міріадами росинок, тиша літнього ранку. Чую і бачу ту тишу, завдяки спостереженню одного мандрівника, який зо два століття тому звиджував краї давньої Греції: «Коли півень заспіває десь на малоазійському узбережжі, то його голос чутно аж на Лесбосі». Півень «виспівав» ті дві, віддзеркалені одна в одній, ранкові тиші: тишу ще не торкнутого веслом моря, що між узбережжям нинішньої Туреччини й Лесбосом, – і ще не торкнутого крилом омитого вранішніми росами неба...

Тиша... простір... самотність... думка... життя… «А думка край світа на хмарі гуля» – у Шевченка. «Я лиш тоді живу, як думка вільна в мене» – у Ципріяна Норвіда. Vivere est cogitare (жити – значить мислити) – у Ціцерона... «Вчителі мовлення – люди, а вчителі мовчання – боги» – у Плутарха... Мовчання, тобто тиші: тиша – глибинна, глибокодумність – тиха...

*

І ще одна особливо глибока, промовиста тиша – з Гомерової «Іліади» (переклад Бориса Тена):

…Так наче зорі яскраві круг ясного місяця в небі

Сяйвом світлисту безвітряну ночі наповнюють тишу,

Світлом облиті долини всі, видно і пагір верхів’я,

Й скелі високі, й безкрає над ними простерлося небо,

Повне зірок незліченних, і серцем пастух їм радіє...

Прекрасний Космос і людина, його часточка, яка серцем радіє тій величній красі... Десь на протилежному полюсі – «нечестивці бездомні, без роду, без племені», ті, яким любі кровожерні війни, «людям такі осоружні»...

Можна подивуватись, але мак, образ тиші в античних, той цвіт, що й нині є символом пам’яті про полеглих, веде до таких от найніжніших в «Іліаді» рядків:

Наче той мак у саду свою набік похилить голівку,

Під ряснотою мачин і весняних дощів обважнілу,

Так же й шоломом обтяжену голову набік схилив він.

У цій тиші – голос матері, що побивається над своїм сином:

Я ж бо плекала його, як рослину в саду на осонні...

А ще в ній – голос древнього співця, який хоче отямити нелюдів, кому любий бог війни – «втілене зло», «кров’ю умиваний людоубивець»...