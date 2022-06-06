103-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:37 Українське командування вважає малоймовірним наступ з боку Росії. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресовій конференції в понеділок. "Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі", – сказав Зеленський.

19:08 Генеральний штаб ЗСУ інформує у вечірньому зведенні, що російська армія намагається заблокувати українські війська у Лисичанську:

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Обстановка особливих змін не зазнала. На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також, в Брянській області, у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова. Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий. На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості. На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації. Наші підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов. На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими. Основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сіверодонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Наші воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк. На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці. Наші воїни утримують контроль у місті Сівєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове. На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

18:36 У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, котрий передбачає спрощення процедури обміну засуджених. Змінами до Кримінального процесуального кодексу пропонується передбачити можливість закриття кримінального провадження, якщо відповідним уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого. Зазначається, що при цьому щодо обвинуваченого кримінальне провадження може бути закрите судом, якщо прокурор подав клопотання про його закриття у зв’язку з тим, що прийнято рішення про передачу обвинуваченого для обміну як військовополоненого. Серед авторів проєкту є представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

18:06 Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресової конференції, що в руках Росії перебуває 2,5 тисячі полонених із "Азовсталі". З його слів, перед Міноборони стояло завдання – вивести воїнів із Маріуполя живими; його виконали повністю. Наступний етап – обмін. "Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти… Головне управління розвідки має займатися цим питанням і має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому", – заявив Зеленський, як повідомляє "Інтерфакс".

17:39 Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров назвав "немислимою" відмову Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії пропустити літак Лаврова у Сербію. "Трапилося, звичайно, немислиме. Трапилося позбавлення суверенної держави на здійснення зовнішньої політики", – сказав Лавров.

17:11 Туреччина очікує на ухвалення конкретного рішення щодо експорту зерна з України морським шляхом за декілька днів. Про це заявив помічник турецького президента Ібрагім Калин Anаdolu під час візиту в Іспанію. З його слів, економічно та фізично найбільш доцільно транспортувати українське зерно через порти Чорного та Азовського морів. Він сказав, що на переговорах атмосфера є "загалом позитивною". "Навіть якщо домовимося про основні питання, напевно, знадобиться ще 3-5 тижнів, щоб почати операцію", – прокоментував Калин.

16:50 Збройні Сили України зупинили наступ російських окупантів та відкинули супротивника на Слов'янському напрямку. Про це повідомив на брифінґу спікер українського Міністерства оборони Олександр Мотузяник. "Армія Росії наступала у напрямах Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібровного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили сім російських атак", – зазначив Мотузяник.

16:24 Богослов Кирило (Говорун) заявив, що УПЦ МП проголосила лише "технічну автокефалію", а не справжню незалежність. У такий спосіб архимандрит Кирило відреаґував на текст рішення синоду УПЦ МП, котрий днями неофіційно виклали в інтернеті. "Новий статут не проголошує автокефалії. Прагнення до автокефалії можна помітити лише у динаміці змін", – тлумачить він. Автор виокремив два основні маркери автокефалії. Перший: затвердження новообраного митрополита Київського у Москві. Стара версія статута: "Предстоятель Української Православної Церкви обирається пожиттєво єпископатом Української Православної Церкви і благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі". Нова версія: "Предстоятель Української Православної Церкви обирається пожиттєво єпископатом Української Православної Церкви". Другий: спілкування з іншими помісними церквами. Старий статут говорить: "Українська Православна Церква з’єднана з Помісними Православними Церквами через Руську Православну Церкву" – у новому статуті цей пункт повністю зник. "У підсумку можна сказати, що справді йдеться про технічну, а не повноцінну автокефалію. Нові норми статуту УПЦ не стверджують, але й не заперечують залежність цієї церкви від Москви. Вони прописані так, що за ними можливі нові практики незалежності, як-от поминання предстоятелем УПЦ інших предстоятелів та відстуність затвердження Москвою нових предстоятелів УПЦ. Але за тими ж новими нормами можна легко повернутися до практик залежності від РПЦ", – резюмував Кирило Говорун.

15:58 Центр протидії дезінформації при РНБО звертає увагу на те, що в масових медій поширюють спотворену інформацію із німецької газети Spiegel про те, начебто ФРН не передає Україні свої танки, "оскільки не довіряє Києву". "Кремль разом із т. зв. опозиційними медійниками дезінформує, посилаючись на Spiegel: «Німеччина відкладає постачання танків Україні, зокрема через побоювання, що військова техніка може опинитися на території Росії. Україна «може стати самовпевненою» та вторгнутися до Росії». Це лише вихоплена з контексту теза, що належить одному з прибічників канцлера Німеччини Олафа Шольца. У такий спосіб однодумці Шольца намагаються виправдати нерішучість канцлера. Насправді ж у матеріалі Spiegel засуджується нерішучість канцлера і йдеться про те, що «Німеччина має можливість і повинна постачати більше озброєння Україні», щоб «захистити якомога більше людей від російського агресора»", – ідеться в коментарі центру. Додамо, що в понеділок цю спотворену тезу поширювали і українські медії.

15:02 Командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик підтвердив інформацію про контратаку українців у Сіверськодонецьку. "Це все в дуже важких умовах. Дуже страшно, нагадує [відеогру] "Контрстрайк". Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на підсилення, особливо закрити проблему в артилерії. З їхнього боку якісь незрозумілі штурми, як ми називаємо, «м’яса» піхоти. Постійно ми їх знищуємо, вони нові і нові резерви кидають вже. За нашими даними, підтягнули ще резерви", – сказав Кузик у інтерв'ю "Радіо Свобода". Комбат заявив, що РФ має перевагу у ствольній артилерії й танках. "Буквально б’ємось за кожен будинок, за кожну вулицю. Інколи в якийсь день ми можемо на квартал просунутись, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і так буде тривати. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати, то, окрім розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів – танки, артилерія", – поінформував капітан.

14:41 Командування Військово-Морських Сил України зазначає, що Росія змінила тактику в Чорному морі – корабельне угруповання вівід українських берегів на відстань понад сотню кілометрів, натомість противник розгорнув у Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" і перекидає додаткові сили на острів Зміїний. "Ми позбавили Чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на «сіру зону». Водночас противник перейняв нашу тактику та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування", – йдеться у коментарі ВМС ЗСУ.

14:22 Служба безпеки України нейтралізувала на Чернігівщині осередок із трьох представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності та сприяння у разі повторного вторгнення. У них виявили зброю й обладнання російського "спецназу". Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал"; усі – виробництва РФ.

13:55 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не вірить обіцянкам Путіна про деблокаду портів. "Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Ми не можемо вірити Путіну, його слова є порожніми", – написав Кулеба у twitter.

13:09 Національна рада з електронних медій Латвії ухвалила рішення про заборону трансляції ще 80 телеканалів із Росії, котрі ще були доступними після попереднього пакета обмежень. Нові зміни до законодавства передбачають, що у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, котра загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни, повідомляє Delfi.

12:46 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав Сіверськодонецьк. "На сьогодні це найгарячіший напрямок російсько-української війни, де наші захисники у важких боях знищують ворога. На певних ділянках відзначається десятикратна перевага противника в артилерії. Попри це, ми поступово витісняємо окупантів з міста", – ідеться в коментарі.

12:12 Борис Джонсон підтвердив, що Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню безкоштовно. "Ми не можемо стояти осторонь, коли російська далекобійна артилерія рівняє міста із землею і вбиває невинних мирних жителів", – прокоментував Джонсон у twitter.

11:44 Іспанія готова поставити Києву зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки Leopard 2 A4. Про це повідомила газета El Pais з покликом на свої джерела в іспанському уряді. Досі Іспанія постачала Україні лише легке озброєння: гранатомети, кулемети С-90, засоби індивідуального захисту й амуніцію.

11:19 Десятеро випускників станцювали вальс на руїнах своєї школи №134 у Харкові. Відзначити випускний прийшла третина учнів класу, інші школярі перебувають поза Харковом, розповів випускник Гліб Опашнян. "Для мене це жах, особливо коли я бачив, як школу нищили. Я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи. Я почув, що почали стріляти, і з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів", – сказав Опашнян "Суспільному". Олена Мосолова викладає географію у 134-й школі 17 років; зі школи випускається її донька. "Останній дзвоник ми собі трохи не так уявляли для своїх дітей, але сталося так, як сталося, й хочеться якесь свято діткам. Я сюди щодня прихожу, не відпускає", – розповіла Мосолова.

11:01 Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова, командувача так званого 1-го армійського корпусу при банді "ДНР".

10:53 Президент України Володимир Зеленський у неділю ввечері відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута на Донеччині та Лисичанська на Луганщині. Голова держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників. Зеленський поспілкувався з військовиками та вручив їм державні нагороди й подарунки. Перед тим він побував у Запоріжжі.

10:45 Комісар Європейського Союзу з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив про план заміни газу з Росії. У рамках нової стратегії Брюссель, щоб замінити імпорт з Росії 155 мільярдів кубометрів газу річно, планує отримати 50 мільярдів кубометрів за рахунок імпорту скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 мільярдів – через наявні трубопроводи, 25 мільярдів компенсувати прискореним запуском морських вітрових турбін і фотоелектричних панелей. Також можливе відновлення вугільних електростанцій.

10:26 Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці у боях біля Білогорівки, знаменитої розгромом спроби російських військ переправитися через ріку Сіверський Донець, та Миколаївки біля траси Лисичанськ–Бахмут, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ситуація в Сіверськодонецьку дещо погіршилася, бої дуже динамічні. Під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз утримуємо позиції в промзоні; в місті залишаються близько 15 тисяч осіб. Із перехватів відомо, що командувач армією рф отримав два завдання – до 10 червня захопити Сіверськодонецьк і трасу Лисичанськ–Бахмут.

10:23 Аналіз поточної ситуації на фронті від американського Інституту вивчення війни:

5 червня українські війська продовжували проводити обмежені та локалізовані, але успішні контратаки проти російських позицій по всій території України, включаючи відвоювання значних територій Сіверськодонецька, на захопленні якого Кремль зосередив більшість своїх сил. Російський Telegram-канал стверджував, що українські війська розпочали контратаку на північ від Харкова, вказуючи на те, що українські війська продовжують тиск на російські оборонні лінії поблизу російського кордону. Українські сили, ймовірно, прагнуть використати продовження концентрації Росії на Сіверськодонецьку для проведення контратак на інших напрямках просування. Незважаючи на те, що російські війська продовжують перекидати техніку та війська в район Сіверськодонецьк–Лисичанськ, українські війська за останні 48 годин провели успішний контрнаступ у Сіверськодонецьку і відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів. Український контрнаступальний натиск, імовірно, продовжуватиме привертати увагу російських військ до Луганської області, а отже залишатиме вразливі місця в оборонних зусиллях Росії в Харківській області та вздовж південного напрямку. Здатність українських військ успішно контратакувати Сіверськодонецьк, поточний пріоритетний район дій Кремля, також свідчить про зниження бойової потужності російських військ в Україні.

09:51 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 31 250 (+100) осіб, танків – 1386 (+5) од., бойових броньованих машин – 3400 (+8) од., артилерійських систем – 690 (+4) од., РСЗВ – 207 (+0) од., засобів ППО – 96 (+1) од., літаків – 211 (+1) од., гелікоптерів – 176 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 551 (+3) од., автомобільної техніки – 2395 (+35) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 53 (+0) од., крилатих ракет – 125 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

42,0% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

24,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

39,9% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

12,1% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,3% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:47 Щоденний рапорт міністерства оборони Великої Британії:

Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 вразили залізничну інфраструктуру Києва, ймовірно, намагаючись зірвати постачання західної військової техніки до українських підрозділів на фронті.

На Донбасі тривають запеклі бої в спірному місті Сіверськодонецьк, а російські війська продовжують просуватися в напрямку Слов’янська в спробі оточити українські сили.

У морі, після втрати крейсера «Москва» у квітні, російські війська, виглядає, перемістили на острів Зміїний численні засоби протиповітряної оборони, включаючи системи «Тор» і Панцир-С1. Цілком імовірно, що ця зброя призначена для забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний.

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна.

09:33 Велика Британія надасть Україні ракетні системи M270 MLRS, які можуть вражати цілі на відстані 80 км, заявив британський міністр оборони Бен Воллес. Передача цих РСЗВ узгоджена зі США, оскільки такі системи виробляє американська компанія. Очікують, що Британія передасть три одиниці систем.

08:44 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ: