Іспанія надасть Україні багато важкої зброї для наступу.

Йдеться про танки Leopard 2 A4, ЗРК Shorad Aspide, а також про навчання наших вояків працювати з цією технікою.

 

 

Іспанія готова зробити якісний стрибок у своїй військовій підтримці України проти російського вторгнення. Мадрид планує поставити Києву зенітно-ракетні комплекси малої дальності Shorad Aspide та німецькі танки Leopard 2 A4. Про це повідомила газета El Pais з покликом на свої джерела в іспанському уряді. Досі Іспанія постачала Україні лише легке озброєння: гранатомети, кулемети С-90, засоби індивідуального захисту й амуніцію.

 

За оцінками співрозмовників газети у міністерстві оборони Іспанії, українська армія може отримати близько 40 танків. Наразі вони перебувають на зберіганні на базі матеріально-технічного забезпечення іспанської армії в Сарагосі. Іспанська сторона готова за власний кошт підготувати ці танки до бойового використання. Окрім цього, Мадрид забезпечить необхідну підготовку українських військовиків для роботи з такою технікою. Навчання українські військовослужбовці мають спочатку пройти в Литві, де іспанська армія розгорнула контингент із 500 солдатів з шістьма танками Leopard 2E в рамках операції НАТО Enhanced Advanced Presence. На другому етапі навчання українських танкістів буде проходити вже на території Іспанії.

 

Згідно з інформацією джерела, Мадрид також завершує поставку Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності італійського виробництва Shorad Aspide, які іспанська армія замінила на сучасніші.

 

Домовленості про постачання зброї та навчання українських військовиків досягнуто під час візиту іспанського прем’єр-міністра Педро Санчеса до Києва 21 квітня та його перемовин із Президентом України Володимиром Зеленським. Реалізацію задуманого було відкладено через складність операції – повідомила газета.

06.06.2022

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