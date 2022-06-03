У Молдові заборонили трансляцію російських інформаційних програм.

Парламент республіки ухвалив закон «Про інформаційну безпеку».

У четвер, другого червня, парламент Молдови ухвалив у другому, остаточному читанні закон «Про інформаційну безпеку». Про це повідомив молдовський інформаційний портал IPN. Закон передбачає запровадження у Кодексі аудіовізуальних медіапослуг поняття «дезінформація».

Водночас законодавчий акт забороняє трансляцію аудіовізуальних програм, які розпалюють ненависть. Забороняються також програми, що містять дезінформацію, пропаганду військової аґресії, екстремістський контент, контент терористичного характеру або неправдиву інформацію, яка становить загрозу національній безпеці.

Постачальникам медіа-послуг заборонено транслювати телевізійні та радіопередачі з інформаційним, інформаційно-аналітичним, військовим та політичним змістом, які були зроблені в інших країнах, окрім країн-членів Європейської Унії, США, Канади та держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Росія зазначену конвенцію підписала ще 2006 року, але так і не ратифікувала. Таким чином закон фактично забороняє трансляцію в Молдові новин та програм на політичну та військову тематику, зроблених у Росії.

За порушення закону постачальників медіа-послуг каратимуть штрафом від 40 тис. до 100 тис. леїв, призупиненням дії ліцензії на мовлення на термін до семи днів.

Нагадаємо, що схожа заборона вже запроваджувалася в республіці на законодавчому рівні у 2017 році. Але 2020 року, коли президентом був проросійський Ігор Додон, а в парламенті превалювала його Партія соціалістів Молдови, заборону було скасовано.