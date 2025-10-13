Банк Росії скасував народне голосування за дизайн купюри у 500 рублів.

Оскільки голосування спричинило бурхливі міжнаціональні суперечки.

 

 

Банк Росії (Центробанк) увечері в неділю, 12 жовтня, заявив про те, що ухвалив рішення скасувати голосування щодо вибору символів для нової банкноти 500 рублів. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Справа в тому, що голосування спричинило бурхливі міжнаціональні суперечки. Зокрема, представники влади Чечні, включно з Рамзаном Кадировим, висловили невдоволення діями банку, стверджуючи, що він підігрує противникам розміщення на купюрі зображення хмарочосів «Грозний-Сіті».

 

У повідомленні на своєму офіційному сайті Центробанк так пояснив своє рішення: «Ми зіткнулися з великою кількістю спроб технічними засобами збільшити кількість голосів за деякі об'єкти. Це не дозволить підбити об'єктивні підсумки голосування».

 

Банк пообіцяв провести нове голосування з тим самим списком символів. «За результатами аналізу всіх каналів голосування ми запропонуємо нові умови, які виключать можливість несумлінних дій», – наголошується в повідомленні.

 

Онлайн-голосування на вибір символів для нової банкноти номіналом 500 рублів розпочалося першого жовтня. Для лицьової сторони банкноти пропонувалося вибрати одну з визначних пам'яток міста П'ятигорська, для реверсної – один з об'єктів Північного Кавказу. Серед варіантів символів Північного Кавказу опинилися гора Ельбрус та комплекс «Грозний Сіті», за які розгорнулася основна боротьба. За зображення комплексу «Грозний-Сіті» виступила влада Чечні. Планувалося, що голосування триватиме до 14 жовтня.

13.10.2025

