98-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:43 Печерський суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у кримінальному провадженні за обставинами вчинення державної зради – укладання "Харківських угод". "Згідно з даними слідства, ексголова уряду, діючи спільно та за попередньою змовою з колишнім Президентом України, у порушення Конституції України та Закону України «Про міжнародні договори України», підписав розпорядження про схвалення так званих «Харківських угод» на користь Російської Федерації, якими було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України. У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Російської Федерації на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил Російської Федерації і окупації ними АР Крим і м. Севастополя", – поінформували в Офісі генпрокурора.

10:02 The Financial Times пише, що Європейський Союз і Велика Британія домовилися про заборону страхування суден із російською нафтою. Перевізники російської нафти втратять доступ на британський ринок страхування Lloyd’s of London, що є найбільшим для морських перевезень. Це обмежить можливості Росії з експорту нафти-сирцю морем та змусить шукати інших страховиків.

09:39 Високопоставлені посадовці адміністрації США підтвердили у вівторок, що Сполучені Штати в рамках 11-го пакета допомоги Україні відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS, оснащені боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстань 79 кілометрів (49 миль).

Очікується, що про новий пакет допомоги оголосять нині, він включатиме також радари повітряного спостереження, додаткову протитанкову зброю Javelin, протиброньове озброєння, артилерійські снаряди, гелікоптери, тактичну техніку та запчастини, щоби продовжити технічне обслуговування обладнання, повідомили чиновники.

Посадовці заявили, що США "не заохочують і не дозволяють Україні завдавати удари за її межами" і "не прагнуть затягувати війну", а нові ракетні системи допоможуть поставити Україну "на найсильнішу позицію за столом переговорів" із Росією при тому, що США "не будуть тиснути на український уряд, щоб він пішов на будь-які територіальні поступки".

09:19 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 30 700 (+200) осіб, танків – 1361 (+3) од., бойових броньованих машин – 3343 (+41) од., артилерійських систем – 659 (+10) од., РСЗВ – 207 (+0) од., засобів ППО – 94 (+1) од., літаків – 208 (+0) од., гелікоптерів – 175 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4) од., автомобільної техніки – 2275 (+11) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 49 (+1) од., крилатих ракет – 120 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено:

41,2% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

24,3% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

38,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

11,6% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

15,1% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,2% гелікоптерів (з них 0,5% за минулий тиждень).

08:40 Президент США Джо Байден у колонці опіній «Що Америка буде і чого не робитиме в Україні» в The New York Times розповів про цілі США у війні між Україною та Росією.

Байден пояснив, що США вже передали велику кількість зброї, «щоб Україна могла битися на полі бою та займати максимально сильну позицію за столом переговорів».

Америка надасть Києву сучасні ракетні системи, але США не «заохочуватимуть Україну і не надаватимуть їй можливості завдавати ударів за межами її території».

Президент США запевнив, що не тиснутиме на уряд України піти на територіальні поступки Росії заради якнайшвидшого завершення війни. Мирні переговори між Україною та РФ зайшли в глухий кут, бо «Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль якомога більшу частину України».

Байден додав, що США та їхні союзники продовжать постачати Україні зброю, чинити санкційний тиск на Росію та зміцнювати східний фланг НАТО. При цьому американський президент повторив, що НАТО не воюватиме з Росією і що США не бачать ознак того, що РФ має намір застосувати ядерну зброю в Україні.

08:31 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Тривають заходи з перевірки бойової готовності визначених з’єднань та військових частин. На Сіверському напрямку підрозділи противника проводять інженерне обладнання позицій у районах деяких населених пунктів Брянської області, на відстані близько 3 км від Державного кордону України. Агресор завдав ракетного авіаційного удару із літаків Су-35 по Білопіллю Сумської області. Вогнем артилерії завдав ураження у районі населеного пункту Середина-Буда Сумська області. На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля продовжував зосереджувати на утриманні зайнятих позицій та веденні розвідки. На Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине і Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернова. На Слов’янському напрямку противник здійснив перегрупування військ. Внаслідок втрат, у районі Довгенького відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів, посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомоги БпЛА “Орлан-10” у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Комишуваха. На Донецькому напрямку підрозділи агресора, за підтримки авіації, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. З метою завдання втрат та виснаження особового складу наших військ, противник здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Провів ремонт залізничного мостового переходу в районі населеного пункту Куп’янськ для відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп’янськ – Лиман. На Лиманському напрямку ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52, веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії тривають. На Сєверодонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєверодонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється у центрі міста. На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію у районах населених пунктів Комишуваха, Берестове і Ниркове. На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи з удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону. На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник утримує зайняті позиції, завдає вогневого ураження із мінометів та ствольної артилерії. На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське і Широке здійснив масовані обстріли із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокаду судноплавства. Штормом зірвало з якоря 2 ворожих морських міни. Одну віднесло хвилями до берега Одещини, де її знешкодили фахівці підривної команди Військово-Морських сил, іншу наші воїни підірвали просто в морі. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває один носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито дев’ять атак ворога, знищено два танки, тринадцять артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість ворожих автомобілів. На Півдні, у Херсонській та Миколаївській областях, втрати російських окупантів, окрім військової техніки, склали близько сімдесяти осіб.

00:17 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Збройні Сили України "залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі є значна перевага в техніці та кількості". Водночас голова держави закликав не "підганяти" армію, "як треба наступати й де відкинути ворогів найперше". "Україна цінує кожну думку. Але Україна цінує насамперед кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей у пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати... Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно, не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту", – звернувся Зеленський.