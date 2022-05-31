У Тернополі пропонують перейменувати 13-ть вулиць.

Сьогодні, 31 травня, у Тернополі завершила роботу комісія з перейменування вулиць. Вирішено запропонувати перейменування 13-и вулиць у місті, назви яких пов'язані з російськими, або ж радянськими наративами. З завтрашнього дня розпочнеться й триватиме 30 днів громадське обговорення нових варіантів назв вулиць, а після опрацювання питання винесуть на розгляд сесії Тернопільської міської ради.

"За час роботи члени комісії переглянули і обговорили декілька тисяч варіантів назв, ми радилися з десятками краєзнавців, істориків, філологів та ономастів. І вирішили відновити історичні назви, вшанувати відомих вихідців з Тернополя та літературознавців, додати "жіночих" імен в назвах вулиць Тернополя та вшанувати Захисників України", - говорять у прес-службі Тернопільської міської ради.

Таким чином пропонується змінити назви таких вулиць (подаємо з витягами із аргументації комісії):

вул. Танцорова на вул. СТАРИЙ ПОДІЛ (історична назва) вул. Живова на вул. ТОРГОВИЦЯ (історична назва). вул. Макаренка на вул. ІВАННИ БЛАЖКЕВИЧ (дитяча письменниця, громадська діячка, просвітниця. Народилася у селі Денисові на Тернопільщині) вул. Чехова на вул. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ (українська поетеса, публіцистка, літературна критикиня та провідна діячка ОУН.) вул. Агрономічна на вул. ДАРІЇ ВІКОНСЬКОЇ (українська письменниця, публіцистка, літературний і мистецький критик, перекладачка, громадська-культурна діячка. Єдиний український літератор, що у 1920–1930-ті проживав у Тернополі) вул. Бригадна на вул. ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА (український та американський тюрколог-мовознавець, історик. Народився на Львівщині, дитинство і юність провів у Тернополі) вул. Гагаріна на вул. ІВАНА ГАВДИДИ (заступник Голови Проводу ОУН. Народився на Тернопільщині). вул. Достоєвського на вул. ІЛЯРІЯ БРИКОВИЧА (гімназійний професор, освітній і громадський діяч. Досі ніяк не вшанований у Тернополі, в якому так багато прислужився для розвитку українства) вул. Глінки на вул. МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА (український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог, збирач музичного фольклору, громадський діяч.) вул. Ломоносова на вул. КНЯЗЯ СВЯТОСЛАВА (відважний воїн і талановитий полководець. Повернув до складу Київської держави племінне княжіння в’ятичів (964 р.), розгромив Хозарський каганат (965–968 рр.), вів війни на Північному Кавказі й переміг племена ясів та касогів. Вів активну політику щодо Візантії) вул. Пушкіна – ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ (вулиця, назва якої присвячена усім Захисникам, що сьогодні боронять Україну) вул. Толстого – ЄВГЕНА МЄШКОВСЬКОГО (генерал-хорунжий Армії УНР, полковник УГА. В Україні є могили лише двох генералів Армії УНР: Є. Мєшковського в Тернополі і Василя Тютюнника в Рівному (там є вулиця цього генерала). вул. Чалдаєва на вул. Патріарха ЛЮБОМИРА ГУЗАРА (Український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви. Священник (з 1958), єпископ (з 1977), кардинал Католицької церкви (з 2001). Верховний архієпископ Львівський (з 2001), Києво-Галицький (з 2005), архієпископ-емерит (з 2011). Представник українського роду Гузарів.) Теплохід "Герой Танцоров", який перевозить пасажирів на ставі, стане теплоходом "Ян Амор Тарновський".

За словами речниці міської ради, є ряд вулиць, де виявили невірне написання прізвищ, тож буде окреме рішення про прочитання назв таких вулиць, наприклад, замість Монюшко-Монюшка, Лук’яновича - Лукіяновича і т.д.