90-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:31 Як повідомляє Times, у Великій Британії розглядають можливість відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту суден, що перевозять українське зерно. Британська міністр закордонних справ ВБ Ліз Трасс підтримала ідею створення коаліції з метою подолання російської блокади та створення безпечного коридору для експорту зерна з Одеси та, можливо, Миколаєва через Босфор. На думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який обговорював з нею можливість створення коридору безпеки, до коаліції могли б увійти країни НАТО, а також такі держави, як Єгипет, які дуже залежать від постачання зернових. Операція включатиме розчищення акваторії одеського порту від мін та передачу Україні зброї для боротьби з російським флотом. Данія напередодні пообіцяла надати Україні американські протикорабельні ракети "Гарпун".
08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 29350 (+150) осіб,
танків – 1302 (+9) од.,
бойових броньованих машин – 3194 (+28) од.,
артилерійських систем – 606 (+2) од.,
РСЗВ – 201 (+0) од.,
засобів ППО – 93 (+0) од.,
літаків – 205 (+1) од.,
гелікоптерів – 170 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од.,
автомобільної техніки – 2213 (+7) од.,
кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
спеціальної техніки – 43 (+0) од.,
крилатих ракет – 112 (+2) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Сєверодонецькому напрямку.
Дані уточнюються.
Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:
109% танків (з них 4,3% за минулий тиждень),
110% бойових броньованих машин (з них 5,1% за минулий тиждень),
85% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),
38% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),
62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),
71% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).
08:55 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну:
• Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сіверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північний та південний напрямки цієї операції розділяють приблизно 25 км підконтрольної Україні території.
• Українські сили ефективно чинили опір, займаючи добре укріплені оборонні позиції. Давно створена Операція об'єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цією ділянкою фронту.
• Замикання Росією Сєвєродонецького кільця призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча на даний момент ця операція є основним зусиллям Росії, вона є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу. Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розтягне лінії комунікацій Росії і, ймовірно, її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням.
08:53 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:
24.05.2022
Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєверодонецька.
На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої Держави з території республіки білорусь. Агресор перемістив дивізіон ОТРК “Іскандер-М” до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.
На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску “Погар” та населеного пункту Случовськ Брянської області.
Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.
На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.
На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.
На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.
На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
На Сєверодонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка.
На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.
На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження наших підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.
На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.
На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.
У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.
Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.
Авіаційні підрозділи Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість БпЛА, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин.