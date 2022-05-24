90-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:31 Як повідомляє Times, у Великій Британії розглядають можливість відправлення військових кораблів до Чорного моря для захисту суден, що перевозять українське зерно. Британська міністр закордонних справ ВБ Ліз Трасс підтримала ідею створення коаліції з метою подолання російської блокади та створення безпечного коридору для експорту зерна з Одеси та, можливо, Миколаєва через Босфор. На думку міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, який обговорював з нею можливість створення коридору безпеки, до коаліції могли б увійти країни НАТО, а також такі держави, як Єгипет, які дуже залежать від постачання зернових. Операція включатиме розчищення акваторії одеського порту від мін та передачу Україні зброї для боротьби з російським флотом. Данія напередодні пообіцяла надати Україні американські протикорабельні ракети "Гарпун".

08:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 29350 (+150) осіб, танків – 1302 (+9) од., бойових броньованих машин – 3194 (+28) од., артилерійських систем – 606 (+2) од., РСЗВ – 201 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 205 (+1) од., гелікоптерів – 170 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 480 (+4) од., автомобільної техніки – 2213 (+7) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 43 (+0) од., крилатих ракет – 112 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Сєверодонецькому напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

109% танків (з них 4,3% за минулий тиждень),

110% бойових броньованих машин (з них 5,1% за минулий тиждень),

85% автомобільної техніки (з них 2,9% за минулий тиждень),

38% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

71% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

08:55 Щоденний рапорт Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну:

• Росія посилила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сіверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Наразі північний та південний напрямки цієї операції розділяють приблизно 25 км підконтрольної Україні території.

• Українські сили ефективно чинили опір, займаючи добре укріплені оборонні позиції. Давно створена Операція об'єднаних сил України, ймовірно, зберігає ефективне командування та контроль над цією ділянкою фронту.

• Замикання Росією Сєвєродонецького кільця призведе до окупації всієї Луганської області. Хоча на даний момент ця операція є основним зусиллям Росії, вона є лише частиною російської кампанії із захоплення Донбасу. Якщо лінія фронту на Донбасі просуватиметься далі на захід, це розтягне лінії комунікацій Росії і, ймовірно, її сили зіткнуться з подальшими труднощами з матеріально-технічним забезпеченням.

08:53 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок: