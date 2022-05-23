89-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:36 Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським про намір подвоїти зусилля задля допомоги Україні з продовольством і гуманітарною допомогою. Джонсон назвав "підлістю" блокування українських портів. "Обов'язком кожної країни є допомога Україні в її боротьбі за свободу", – заявив Джонсон.

15:17 Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль пішла з посади члена ради директорів російської компанії "Роснєфть". Кнайсль уславилася танцем із президентом Росії Владіміром Путіним на своєму весіллі.

14:51 Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви французького міністра у європейських справах Клемана Бона про те, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. "Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зауважив, що війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, а підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. "Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС, – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже у червні", – заявив речник МЗС.

14:20 Партія "Європейська солідарність" назвала заяви Віктора Медведчука на адресу Петра Порошенка "інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора". "Ворог – не Порошенко, ворог – путін. Війна чітко показала, хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини", – ідеться в заяві "ЄС".

13:33 Унаслідок авіаудару по селищу Десна у Чернігівській області загинуло принаймні 87 людей. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ". "Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", – сказав Президент, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України. "Як Президент країни, яка воює, я думаю про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня", – додав він. У Десні розташований 169-й навчальний центр Сухопутних військ України.

13:11 Солом'янський суд Києва засудив до найвищої міри покарання – довічного ув'язнення – російського солдата Вадіма Шишимаріна, який убив мирного мешканця, 62-річного Олександра Шеліпова, у селі Чупахівка на Сумщині.

12:58 Унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано близько 60 бібліотек, приблизно 4 тисячі бібліотек опинилися в окупації. Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна". "Я бачила в інформаційних сюжетах, як росіяни заходять у бібліотеки, вигрібають усі україномовні книжки й кудись їх вивозять. Та зараз не дуже слушний час, щоби збирати таку статистику, бо ситуація щораз змінюється. Але те, що окупанти бачать в українській літературі загрозу для себе, – це свідчить про могутність книжок. Книжки – це зброя або оборонна, або наступальна", – прокоментувала пані Коваль.

12:15 Польща вирішила розірвати угоду із щодо постачання газу, повідомила міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва. "Аґресія Росії проти України підтвердила правильність намірів польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", – прокоментувала вона. Пані Москва додала, що це рішення є природним кроком після того, як росіяни вирішили зупинити постачання газу до Польщі.

11:46 Британська розвідка зазначає у щоденному зведенні, що Росія за перші три місяці війни в Україні втратила стільки ж солдатів, скільки Радянський Союз за час дев'ятирічної війни в Афганістані. Така кількість загиблих пов'язана з накладанням недоліків – поганою тактикою росіян, неможливістю встановити контроль над повітряним простором на низьких висотах, відсутністю гнучкості в командування, браком згуртованості. Це впливатиме на збільшення втрат серед росіян і надалі. Розвідка Британії нагадує, що раніше російська громадськість проявляла вразливість до втрат, пережитих на війні, тож у міру зростання кількості жертв в Україні зростатиме невдоволення триванням війни.

11:08 Росіяни обстріляли ракетами місто Коростень на Житомирщині – одну ракету збили, а інша пошкодила залізничну інфраструктуру, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко в етері національного телемаратону.

10:43 Українські художники оздобили головну вулицю курортного містечка перед Всесвітнім економічним форумом кадрами із зображеннями спустошення та страждань, спричинених війною в Україні, перетворивши її на "російський дім воєнних злочинів". Про це повідомляє "Радіо Свобода". Самі російські політики, бізнесмени та науковці, які в минулому влаштовували в рамках форуму яскраві вечірки з шампанським та ікрою, цього року не братимуть участі у заході: у березні організатори Давоса оголосили, що розривають зв’язки з російськими компаніями та чиновниками через вторгнення РФ в Україну. 23 травня на Всесвітньому економічному форумі виступить Президент України Володимир Зеленський.

10:14 Служба безпеки України повідомила про те, що Віктор Медведчук поклав на Петра Порошенка провину за виведення із державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". З його слів, Порошенко звернувся до Медведчука з проханням налагодити контакт із керівництвом РФ, а також забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. "Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – заявив Медведчук під час допиту, сказавши, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. Як стверджує СБУ, Медведчук також розповів деталі про налагодження у 2014–2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України в ОРДЛО, практично – у ватажків організації "ДНР" і "ЛНР".

09:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 29 200 (+150) осіб, танків – 1293 (+8) од., бойових броньованих машин – 3166 (+25) од., артилерійських систем – 604 (+5) од., РСЗВ – 201 (+0) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 204 (+0) од., гелікоптерів – 170 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) од., автомобільної техніки – 2206 (+12) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 43 (+0) од., крилатих ракет – 110 (+3) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

108% танків (з них 4,8% за минулий тиждень),

109% бойових броньованих машин (з них 5,4% за минулий тиждень),

85% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

38% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

71% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).

09:45 Ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди техніку, перш за все засоби ППО, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. У цьому районі відбувається перегрупування сил чорноморського флоту РФ, до них із Севастополя приєднався крейсер "Адмірал Макаров".

09:34 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в телефонній розмові в неділю ввечері обговорили перспективи зняття російської морської блокади Одеси та відновлення експорту з України морем, передає агентство Рейтер із посиланням на пресслужбу Джонсона.

09:12 Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив: росіяни щодня зазнають шалених втрат, але не полишають спроб вийти на адмінкордони Луганської області. Армія РФ провадить бойові дії за трьома напрямками – наступають на Сіверськодонецьк, аби захопити місто; атакують у районі Попасної та Білогорівки, намагаючись відрізати область та заволодіти трасою Лисичанськ-Бахмут; а також штурмують українські позиції у Гірській громаді. Під час наступу на Сіверськодонецьк росіяни намагалися наступати у районах Пурдівки та Олександрівки, штурмували Тошківку.

08:53 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок: