89-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:36 Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським про намір подвоїти зусилля задля допомоги Україні з продовольством і гуманітарною допомогою. Джонсон назвав "підлістю" блокування українських портів. "Обов'язком кожної країни є допомога Україні в її боротьбі за свободу", – заявив Джонсон.
15:17 Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль пішла з посади члена ради директорів російської компанії "Роснєфть". Кнайсль уславилася танцем із президентом Росії Владіміром Путіним на своєму весіллі.
14:51 Міністерство закордонних справ України прокоментувало заяви французького міністра у європейських справах Клемана Бона про те, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років. "Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він зауважив, що війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, а підходи, якими донині керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової агресії. "Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС, – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та більш процвітаючою. Саме тому ми наполягаємо на наданні Україні статусу кандидата в члени в ЄС вже у червні", – заявив речник МЗС.
14:20 Партія "Європейська солідарність" назвала заяви Віктора Медведчука на адресу Петра Порошенка "інформаційною диверсією в інтересах країни-агресора". "Ворог – не Порошенко, ворог – путін. Війна чітко показала, хто є хто: хто боровся і бореться за Україну, а хто хоче повторення вічних історичних сценаріїв розколу України зсередини", – ідеться в заяві "ЄС".
13:33 Унаслідок авіаудару по селищу Десна у Чернігівській області загинуло принаймні 87 людей. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ". "Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", – сказав Президент, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України. "Як Президент країни, яка воює, я думаю про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня", – додав він. У Десні розташований 169-й навчальний центр Сухопутних військ України.
13:11 Солом'янський суд Києва засудив до найвищої міри покарання – довічного ув'язнення – російського солдата Вадіма Шишимаріна, який убив мирного мешканця, 62-річного Олександра Шеліпова, у селі Чупахівка на Сумщині.
12:58 Унаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано близько 60 бібліотек, приблизно 4 тисячі бібліотек опинилися в окупації. Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль у коментарі аґенції "Інтерфакс-Україна". "Я бачила в інформаційних сюжетах, як росіяни заходять у бібліотеки, вигрібають усі україномовні книжки й кудись їх вивозять. Та зараз не дуже слушний час, щоби збирати таку статистику, бо ситуація щораз змінюється. Але те, що окупанти бачать в українській літературі загрозу для себе, – це свідчить про могутність книжок. Книжки – це зброя або оборонна, або наступальна", – прокоментувала пані Коваль.
12:15 Польща вирішила розірвати угоду із щодо постачання газу, повідомила міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва. "Аґресія Росії проти України підтвердила правильність намірів польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", – прокоментувала вона. Пані Москва додала, що це рішення є природним кроком після того, як росіяни вирішили зупинити постачання газу до Польщі.
11:46 Британська розвідка зазначає у щоденному зведенні, що Росія за перші три місяці війни в Україні втратила стільки ж солдатів, скільки Радянський Союз за час дев'ятирічної війни в Афганістані. Така кількість загиблих пов'язана з накладанням недоліків – поганою тактикою росіян, неможливістю встановити контроль над повітряним простором на низьких висотах, відсутністю гнучкості в командування, браком згуртованості. Це впливатиме на збільшення втрат серед росіян і надалі. Розвідка Британії нагадує, що раніше російська громадськість проявляла вразливість до втрат, пережитих на війні, тож у міру зростання кількості жертв в Україні зростатиме невдоволення триванням війни.
11:08 Росіяни обстріляли ракетами місто Коростень на Житомирщині – одну ракету збили, а інша пошкодила залізничну інфраструктуру, повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко в етері національного телемаратону.
10:43 Українські художники оздобили головну вулицю курортного містечка перед Всесвітнім економічним форумом кадрами із зображеннями спустошення та страждань, спричинених війною в Україні, перетворивши її на "російський дім воєнних злочинів". Про це повідомляє "Радіо Свобода". Самі російські політики, бізнесмени та науковці, які в минулому влаштовували в рамках форуму яскраві вечірки з шампанським та ікрою, цього року не братимуть участі у заході: у березні організатори Давоса оголосили, що розривають зв’язки з російськими компаніями та чиновниками через вторгнення РФ в Україну. 23 травня на Всесвітньому економічному форумі виступить Президент України Володимир Зеленський.
10:14 Служба безпеки України повідомила про те, що Віктор Медведчук поклав на Петра Порошенка провину за виведення із державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". З його слів, Порошенко звернувся до Медведчука з проханням налагодити контакт із керівництвом РФ, а також забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. "Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – заявив Медведчук під час допиту, сказавши, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. Як стверджує СБУ, Медведчук також розповів деталі про налагодження у 2014–2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України в ОРДЛО, практично – у ватажків організації "ДНР" і "ЛНР".
09:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:
особового складу – близько 29 200 (+150) осіб,
танків – 1293 (+8) од.,
бойових броньованих машин – 3166 (+25) од.,
артилерійських систем – 604 (+5) од.,
РСЗВ – 201 (+0) од.,
засобів ППО – 93 (+0) од.,
літаків – 204 (+0) од.,
гелікоптерів – 170 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6) од.,
автомобільної техніки – 2206 (+12) од.,
кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
спеціальної техніки – 43 (+0) од.,
крилатих ракет – 110 (+3) од.
Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:
108% танків (з них 4,8% за минулий тиждень),
109% бойових броньованих машин (з них 5,4% за минулий тиждень),
85% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),
38% артилерійських систем (з них 1,6% за минулий тиждень),
62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),
71% гелікоптерів (з них 1,3% за минулий тиждень).
09:45 Ворог намагається закріпитися на острові Зміїний, стягуючи туди техніку, перш за все засоби ППО, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. У цьому районі відбувається перегрупування сил чорноморського флоту РФ, до них із Севастополя приєднався крейсер "Адмірал Макаров".
09:34 Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в телефонній розмові в неділю ввечері обговорили перспективи зняття російської морської блокади Одеси та відновлення експорту з України морем, передає агентство Рейтер із посиланням на пресслужбу Джонсона.
09:12 Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив: росіяни щодня зазнають шалених втрат, але не полишають спроб вийти на адмінкордони Луганської області. Армія РФ провадить бойові дії за трьома напрямками – наступають на Сіверськодонецьк, аби захопити місто; атакують у районі Попасної та Білогорівки, намагаючись відрізати область та заволодіти трасою Лисичанськ-Бахмут; а також штурмують українські позиції у Гірській громаді. Під час наступу на Сіверськодонецьк росіяни намагалися наступати у районах Пурдівки та Олександрівки, штурмували Тошківку.
08:53 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок:
23.05.2022
Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої Держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.
На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території республіки білорусь залишилась.
На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.
На Слобожанському напрямку ворог, силами підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд з населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.
Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів, ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбито підрозділами Сил оборони, ворог зазнав втрат і відступив.
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.
На Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.
На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.
На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Обстрілював позиції Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії.
На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не фіксується.
За результатами втрат в ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах.
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога, знищено шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оброни на зазначених напрямках збили один БпЛА типу “Орлан-10” та ворожий літак Су-25.
Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили чотири ворожі крилаті ракети.