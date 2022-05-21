ВООЗ провела термінову нараду експертів з віспи мавп.

Експерти дійшли висновку, що не слід очікувати переростання спалаху хвороби в пандемію.

 

 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрену нараду за участю провідних експертів з віспи мавп у зв'язку зі спалахом захворювання у Великій Британії та появою хворих в інших країнах. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

 

За даними аґенції, фахівці з різних країн світу обговорювали питання шляхів поширення вірусу, а також доцільності вакцинацією. Йшлося, зокрема, про те, чи потрібно щеплювати людей, які контактували зі зараженими віспою мавп, вакциною проти віспи, яка, як вважається, знижує ймовірність захворіти на 85% і може покращити прогноз перебігу хвороби у перші дні після інфікування.

 

Учасники наради констатували, що це найбільший і найпоширеніший спалах віспи мавп, який коли-небудь бачили в Європі. Проте вчені дійшли висновку, що не слід очікувати переростання спалаху хвороби в пандемію, як з COVID-19. Адже, за їхнім твердженням, вірус не поширюється так легко, як SARS-COV-2. Мавпяча віспа, як правило, є легким вірусним захворюванням, що характеризується симптомами лихоманки, а також характерним горбистим висипом.

 

«Схоже, наразі ризик для широкої громадськості низький», – запевнив високопоставлений чиновник адміністрації США у коментарі для Reuters.

 

 

Спалах віспи мавп у Великій Британії розпочався у травні 2022 року. До 20 травня відомо про 20 хворих. Про випадки захворювання також повідомили у Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Швеції, Іспанії, Португалії, США, Канаді, Австралії.

 

Хвороба, вперше виявлена в мавп, зазвичай поширюється при тісному контакті і рідко поширюється за межі Африки, тому ця серія випадків викликала занепокоєння.

21.05.2022

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