87-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 28850 (+150) осіб, танків – 1278 (+15) од., бойових броньованих машин – 3116 (+26) од., артилерійських систем – 596 (+0) од., РСЗВ – 201 (+1) од., засобів ППО – 93 (+0) од., літаків – 204 (+0) од., гелікоптерів – 169 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2) од., автомобільної техніки – 2178 (+16) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 43 (+0) од., крилатих ракет – 104 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

107% танків (з них 4,8% за минулий тиждень),

107% бойових броньованих машин (з них 5,4% за минулий тиждень),

84% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

37% артилерійських систем (з них 2,6% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 1,2% за минулий тиждень),

70% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

13:03 Україна вже подала заявку на членство в НАТО, заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина – це відбулося ще 2008 року. "Ми виходимо з того, що у 2008 році Україна вже подала заявку на членство в НАТО, це був відомий усім «Лист трьох», і ця заявка ніколи не була відкликана", – заявила Стефанішина. Вона додала, що Україна на 99,99% використала інструменти, які б дозволяли їй зробити зі свого боку кроки щодо приєднання до Альянсу, і сьогодні це рішення "вже не на її території". Україна готова приєднатися до НАТО у будь-який момент, підсумувала вона.

12:35 Росіяни завдали ракетного удару по Рівненщині. Ракета влучила в обʼєкт військової інфраструктури, повідомив голова адміністрації Віталій Коваль.

11:49 Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нього воєнною перемогою у війні проти Росії буде вихід на лінію розмежування, актуальну на 24 лютого. "Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. І я хотів би, щоб розуму у цієї країни (в русскіх, – Z) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість", – сказав голова держави в інтерв'ю на третю річницю обрання Президентом.

11:14 Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська знищують інфраструктуру Сіверськодонецька так, як раніше вчинили із Маріуполем. "Плани ворога – оточити область, або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це тяжка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", – прокоментував Гайдай.

10:28 Національний банк України із 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Також скасовано обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

10:07 Українській армії вдалося відбити росіян від "дороги життя" Бахмут-Лисичанськ-Сіверськодонецьк, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко. "Ворог зазнав дуже значних втрат. На цьому напрямку вороа відкинули навіть далі тих позицій, аніж ті, з яких він наступав”, – сказав Кириленко в етері національного телемаратону.

09:40 Щоденний рапорт британського міністерства оборони:

• У російсько-українській війні безпілотні літальні апарати (БПЛА) відіграють ключову роль для обох сторін, хоча рівень їхніх втрат високий. БПЛА виявилися вразливими як збиттю, так електронних перешкод.

• Росія спробувала реалізувати концепцію «розвідувального удару», яку вона відпрацювала в Сирії, використовуючи розвідувальні БПЛА для визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією. Росія, ймовірно, відчуває дефіцит відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей через санкції.

• Російські літаки з екіпажем здебільшого продовжують уникати вильотів над територією України, імовірно, через загрозу з боку неушкоджених українських ЗРК. Якщо Росія продовжуватиме втрачати БПЛА нинішніми темпами, можливості російських сил розвідки, спостереження та розвідки будуть ще більше погіршені, що негативно вплине на оперативну ефективність.

09:10 Консультативна група з питань оборони України, що вперше збиралася 26 квітня на базі Рамштайн, знову зустрінуться 23 травня обговорити стратегію допомоги Україні, повідомив речник міністерства оборони США Джон Кірбі. Що саме обговорюватиметься на новій зустрічі, Джон Кірбі не анонсував, пообіцявши, що подробиці пройдуть після неї.

08:43 Інформація від Генштабу ЗСУ на нинішній ранок: