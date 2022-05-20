США розглядають можливість надати Україні протикорабельні ракети.

Це, на думку американських військових експертів, допомогло б зняти російську блокаду українських чорноморських портів.

Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть їй подолати встановлену Росією морську блокаду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова представників Білого дому. Їхні заяви надійшли на тлі висловлених раніше в американській пресі побоювань, що потужніша зброя, здатна топити російські військові кораблі, посилить конфлікт.

Україна не приховує, що хоче отримати сучасніше американське озброєння, окрім артилерії, а також ракет Javelin і Stinger. Так, Україна просить надати їй ракети, які могли б відтіснити російський флот від українських чорноморських портів, що дозволило б відновити постачання зерна й іншої української продукції по цілому світу.

Окрім побоювань ескалації, американські офіційні особи та джерела в Конґресі посилаються на перешкоди для відправки Україні потужнішої та далекобійнішої зброї, включно з вимогами, пов'язаними з тривалим навчанням, експлуатаційними обмеженнями, труднощами з обслуговуванням та побоювання, що американська зброя може бути захоплена російськими військами.

Однак три американські офіційні представники Білого дому і два джерела в Конґресі повідомили, що два типи потужних протикорабельних ракет, Harpoon виробництва Boeing і ракети Naval Strike Missile виробництва Kongsberg і Raytheon Technologies, активно розглядають для прямого постачання до України або для доставки шляхом передачі від європейського союзника, який має такі ракети.

У квітні Президент України Володимир Зеленський звернувся до Португалії з проханням надати українським військовикам ракети Harpoon, дальність яких досягає майже 300 км.

Браян Кларк (Bryan Clark), військово-морський експерт із Гудзонівського інституту, каже, що 12–24 протикорабельних ракет типу Harpoon з дальністю дії понад 100 км буде достатньо, щоб загрожувати російським кораблям, і може переконати Москву зняти блокаду. «Якщо Путін упиратиметься, Україна зможе знищити найбільші російські кораблі, оскільки їм нема де сховатися в Чорному морі», – сказав Кларк.

Україна також заявила, що хотіла б отримати реактивні системи залпового вогню, такі як M270 виробництва Lockheed Martin, які можуть вражати ціль на відстані 70 і більше кілометрів, що втричі більше, ніж багато гаубичних снарядів у на озброєнні ЗСУ.

Раніше американські офіційні особи заявляли, що M270 або аналогічні системи, як-от M142 HIMARS, розглядатимуть для постачання в Україну після того, як Конґрес ухвалить законопроєкт про допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів. Напередодні цей законопроєкт був схвалений Сенатом США, а ще раніше Палатою представників. Тепер документ потрапив на підпис президента.