США розглядають можливість надати Україні протикорабельні ракети.

Це, на думку американських військових експертів, допомогло б зняти російську блокаду українських чорноморських портів.

 

 

Білий дім працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети, які допоможуть їй подолати встановлену Росією морську блокаду. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова представників Білого дому. Їхні заяви надійшли на тлі висловлених раніше в американській пресі побоювань, що потужніша зброя, здатна топити російські військові кораблі, посилить конфлікт.

 

Україна не приховує, що хоче отримати сучасніше американське озброєння, окрім артилерії, а також ракет Javelin і Stinger. Так, Україна просить надати їй ракети, які могли б відтіснити російський флот від українських чорноморських портів, що дозволило б відновити постачання зерна й іншої української продукції по цілому світу.

 

Окрім побоювань ескалації, американські офіційні особи та джерела в Конґресі посилаються на перешкоди для відправки Україні потужнішої та далекобійнішої зброї, включно з вимогами, пов'язаними з тривалим навчанням, експлуатаційними обмеженнями, труднощами з обслуговуванням та побоювання, що американська зброя може бути захоплена російськими військами.

 

Однак три американські офіційні представники Білого дому і два джерела в Конґресі повідомили, що два типи потужних протикорабельних ракет, Harpoon виробництва Boeing і ракети Naval Strike Missile виробництва Kongsberg і Raytheon Technologies, активно розглядають для прямого постачання до України або для доставки шляхом передачі від європейського союзника, який має такі ракети.

 

У квітні Президент України Володимир Зеленський звернувся до Португалії з проханням надати українським військовикам ракети Harpoon, дальність яких досягає майже 300 км.

 

Браян Кларк (Bryan Clark), військово-морський експерт із Гудзонівського інституту, каже, що 12–24 протикорабельних ракет типу Harpoon з дальністю дії понад 100 км буде достатньо, щоб загрожувати російським кораблям, і може переконати Москву зняти блокаду. «Якщо Путін упиратиметься, Україна зможе знищити найбільші російські кораблі, оскільки їм нема де сховатися в Чорному морі», – сказав Кларк.

 

Україна також заявила, що хотіла б отримати реактивні системи залпового вогню, такі як M270 виробництва Lockheed Martin, які можуть вражати ціль на відстані 70 і більше кілометрів, що втричі більше, ніж багато гаубичних снарядів у на озброєнні ЗСУ.

 

Раніше американські офіційні особи заявляли, що M270 або аналогічні системи, як-от M142 HIMARS, розглядатимуть для постачання в Україну після того, як Конґрес ухвалить законопроєкт про допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів. Напередодні цей законопроєкт був схвалений Сенатом США, а ще раніше Палатою представників. Тепер документ потрапив на підпис президента.

20.05.2022

До теми

Поширити
Збруч
День вишиванки
Андрій Содомора
Шити – виготовляти щось корисне для тіла; вишивати – для душі корисне: «приємне з корисним». Вишиванка – поезія, що промовляє барвами, формами, лініями... 
19.05.22 | | Дискурси
Володимир Сіренко у Львівській опері
Онлайн трансляція наживо зі сцени Львівської національної опери феєрії (фолькопери-балету) «Коли цвіте папороть» сучасного українського композитора Євгена Станковича під диригуванням Володимира Сіренка відбудеться 20 травня о 19:00.
19.05.22 | | Штука
Без біди біднуваті
Ростислав Шпук
Краса та жах – так називається нова виставка у «Ваґабундо». Усім своїм видом вона покликана насторожувати. Хоча настороженість і без неї тепер є фоновим режимом функціонування кожного з нас
18.05.22 | | Штука
Голод як зброя. Росія знову вивозить зерно з України
Володимир В'ятрович
У нинішній війні Росія активно використовує методи комуністичного тоталітарного режиму. Путін не спиняється в наслідуванні Сталіна 
18.05.22 | | Україна
​Комплекс БіґМакa
Нікодем Щиґловський
Ставлення до Макдональдсу показує суть національного характеру росіян, всю шизофренію "русской души": мати весь світ в дупі і водночас мати від цього світу все для себе
18.05.22 | | Дискурси
84-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія випробовує нові напрямки атаки у районі Сіверськодонецька та Слов'янська. Армія РФ прагне порушити цільність української оборони на березі Сіверського Дінця і розбити її на кластери. Водночас активізувалася російська група на півдні Донеччини. 
18.05.22 | | Україна
На межі чужої мови
Олена Лисенко
Побачила текст Дмитра Качмара кілька років тому в інстаграмі, сторінку автора детально дослідила, виявилося – одесит. Чітка громадянська позиція читалася у кожному тексті. Я видихнула – наш. Він дав чітко зрозуміти усім – переходжу на українську.
17.05.22 | | Штука
Майже без політики
Юрко ТИМЧУК
Про футбол, який "поза політикою", згадають у червні, коли збірна України пробиватиметься на Чемпіонат світу. Поки що про інші "пози політики"
17.05.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.