85-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 YouTube-канал Ukrainian Witness опублікував відео із Сіверського Дінця, на берегах якого українська армія розбила росіян при спробі переправи. Згідно з підрахунками OSINT-розслідувачів, під час однієї зі спроб росіяни втратили 73 одиниці техніки. А загалом на цій локації спалено близько сотні машин.

14:58 Журнал The Economist виніс на передовицю тему продовольчої кризи, спричиненої війною РФ.

13:34 Служба безпеки України затримала брата колишнього народного депутата, державного зрадника і поплічника президента-втікача Януковича Олега Царьова. Його звинувачують у спробах організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області. Братові Царьова доручили дестабілізувати ситуацію у регіоні шляхом проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури. Співробітники СБУ під час обшуків виявили у його схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки, паспорти РФ. Згідно з даними слідства, чоловік провадив непримітний спосіб життя і підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території РФ. Підозру оголошено за статтею "диверсія".

12:48 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує чіткого визнання європейських перспектив, без "двозначностей". "Стратегічна двозначність щодо європейської перспективи України, котру сповідують деякі європейські столиці останніми роками, зазнала невдачі та має припинитися. Це лише під'юджує Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, котрі демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців", – наголосив голова МЗС.

12:19 Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України і що Росія не може диктувати умов миру. "Допомагати в обороні країні, яка зазнала жорстокого нападу, – у цьому немає ескалації. Це внесок у відбиття нападу і тим самим у швидке припинення насильства", – сказав Шольц у виступі в Бундестазі, згідно з повідомленням "Німецької хвилі". "Усіх нас об'єднує спільна мета – не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти", – наголосив він. Шольц додав: лише тоді, коли президент РФ Владімір Путін зрозуміє, що він не зможе зламати Україну, "він буде готовий серйозно вести переговори про мир". "Жодного продиктованого миру не буде, тому що українці його не приймуть, і ми теж", – підсумував Шольц.

11:48 Сенат США схвалив призначення Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів Америки в Україні.

11:34 Радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що для припинення страждань від війни треба не оголошувати перемир'я, а забирати російські війська з української території. "Не пропонуйте нам припинення вогню – це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – написав Подоляк у twitter.

11:02 Місто Сіверськодонецьк на Луганщині перебуває під шквальним вогнем. "Обстрілювали із самого ранку. Подекуди через потужні обстріли рятувальники не в змозі були виїхати на місця займань по дві години. Пошкоджено щонайменше вісім будинків, деякі з них палали – окремі квартири та цілі під’їзди", – повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Із його слів, минулої доби внаслідок російських обстрілів загинуло щонайменше чотири людини, іще трьох поранено.

10:51 Розвідка Великої Британії підтвердила, що Росія звільнила шерег високопосадових командирів через провали на початковій стадії війни. Британські розвідники отримали інформацію (раніше її поширювало ГУР Міноборони України), що від посади відсторонили генерал-лейтенанта Сєрґєя Кисєля, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, – через провал наступу на Харків, і віцеадмірала Іґоря Осіпова – після втрати крейсера "Москва". Сам начальник генштабу РФ Валєрій Ґєрасімов хоча де-юре і зберігає пост, проте, вірогідно, втратив довіру Владіміра Путіна.

#цитата Виглядає, російській військовій та безпековій системам притаманна традиція замовчувань та пошуку цапів-відбувайлів. Велика кількість офіційних осіб, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, все більше перейматиметься спробами уникнути особистої провини за оперативні невдачі Росії. Це, правдоподібно, створить ще більше навантаження на російську централізовану модель управління та контролю, оскільки офіцери щораз частіше воліють відкладати прийняття ключових рішень на начальство. Тож Росії буде важко повернути собі ініціативу. Розвідка Міністерства оборони Великої Британії

10:29 Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала сприймати російські заяви щодо захисників із "Азовсталі" як частину інформаційної війни. "У Росії є власні політичні процеси, є власні політичні угруповання. Тому дійсно, протягом цієї операції порятунку [захисників Маріуполя] і протягом перемовин ми звідти чуємо різні заяви різних людей із різних сил. Ми маємо їх сприймати як політичні заяви, спрямовані на пропагандистський ефект", – заявила Маляр в етері національного телемаратону. Вона закликала надати переговорному процесові тиші. "Процес дуже чутливий. Будь-яка інформація, котру ми оголосимо публічно, може зашкодити", – застерегла вона.

10:02 Представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що воєнний стан в Україні вирішили продовжити не на місяць, а відразу на три місяці через очікуваний контрнаступ ЗСУ. "Ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо", – прокоментував Веніславський.

09:43 Палата громад Канади схвалила резолюцію, котрою визнала актом геноциду депортацію кримських татар 1944 року, повідомила посол України Юлія Ковалів. Відтепер 18 травня кожного року в Канаді відзначатиметься як День пам'яті депортації кримських татар (Crimean Tatar Deportation ("Sürgünlik") Memorial Day).

09:17 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 28 500 (+200) осіб, танків – 1254 (+3) од., бойових броньованих машин – 3063 (+20) од., артилерійських систем – 595 (+9) од., РСЗВ – 199 од., засобів ППО – 93 (+2) од., літаків – 203 (+1) од., гелікоптерів – 167 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од., автомобільної техніки – 2157 (+20) од., кораблів /катерів – 13 (+0) од., спеціальної техніки – 43 (+0) од., крилатих ракет – 103 (+1) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Слов’янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Порівняно із кількістю задіяної при вторгненні техніки, за час війни знищено:

105% танків (з них 4,1% за минулий тиждень),

106% бойових броньованих машин (з них 5,6% за минулий тиждень),

37% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

62% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

70% гелікоптерів (з них 2,1% за минулий тиждень).

09:01 Рапорт Інституту вивчення війни про поточну ситуацію на фронті:

– Російські війська продовжують завдавати повітряні й артилерійські удари по металургійному заводі «Азовсталь», що вказує на те, що залишок української оборони все ще знаходиться на заводі, незважаючи на евакуацію протягом останніх кількох днів.

– Російська окупаційна влада планує цілком зруйнувати металургійний завод «Азовсталь» після завершення його захоплення, що зовсім підриває важливе стратегічне економічне значення захоплення заводу.

– Російські війська продовжували готуватися до штурму Сіверськодонецька та активізували дії навколо Лиману.

– Російські війська продовжували зусилля з утримання позицій навколо російського кордону, щоби запобігти подальшому просуванню українців на північ від Харкова, і, ймовірно, розгорнуть тут додаткові підкріплення з інших напрямків.

– Російські війська зосередилися на утриманні позицій на південному напрямку та завданні ракетних, ракетних і артилерійських ударів уздовж лінії фронту.

08:57 Інформація Генерального штабу ЗСУ на нинішній ранок:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на території України. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Із артилерії та мінометів ворог здійснив обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдав ракетного удару по населеному пункту Десна. Продовжує спроби ведення повітряної розвідки за допомоги БпЛА на зазначеному напрямку. На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначається задіяння противником диверсійно-розвідувальних груп. На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення. За підтримки артилерії вів бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха, успіху не має, на окремих ділянках зазнав значних втрат та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, успіху не мали. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою покращення тактичного положення. Намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка, зазнав втрат та відступив. За результатами штурмових дій в районах населених пунктів Новокалинове та Первомайське успіху не мав. На Курахівському напрямку ворог безуспішно вів наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не проводив. Вогнем реактивної та ствольної артилерії і мінометів уражав інфраструктуру та мирні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе. За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку. На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Ворог здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка. На Бесарабському напрямку суттєвих змін не зафіксовано. За відсутністю мобілізаційного ресурсу на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти. За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки, за попередніми даними знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад. На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, сімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі та шість звичайних автомобілів противника.

01:14 Президент України Володимир Зеленський висміяв заяви росіян про використання нової лазерної суперзброї на війні проти України. На погляд верховного головнокомандувача, це свідчить про провал РФ на війні. "У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін – «вундерваффе». Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою «вундерваффе». Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", – сказав Зеленський. Президент підтвердив, що ЗСУ готуються до контрнаступу. "Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь і всі-всі наші міста й громади, які перебувають під окупацією, під тимчасовою окупацією, мають знати, що Україна повернеться", – запевнив він.

00:20 Вояки ЗСУ знищили на Харківщині російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив офіцер окремої 95-ї десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко. Він також опублікував радіоперехоплення зі збитого літака.